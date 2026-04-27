La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) oficializó este lunes la fecha, hora y sede del amistoso ante La Roja. Este duelo se da en el marco de la fecha FIFA de junio y como parte de la preparación de Portugal para el Mundial 2026 de Norteamérica. Este será el quinto partido oficial entre ambas selecciones en toda la historia.

Para Chile, este partido tiene un significado distinto. Sin Mundial, el equipo nacional solo busca amistosos de alto nivel para la reconstrucción de la Selección bajo la conducción de Nicolás Córdova.

¿Dónde se jugará Chile vs Portugal?

El Estadio Nacional do Jamor está en Oeiras, a unos 15 kilómetros al oeste de Lisboa. Es un recinto histórico del fútbol portugués, con capacidad para aproximadamente 37.000 espectadores, y fue sede de la Copa de Portugal durante décadas. Para los hinchas chilenos que viajen a Europa o los chilenos residentes en Portugal, la ubicación es cómoda: se llega en metro o tren desde el centro de la capital portuguesa en menos de 30 minutos.

La FPF ya habilitó la venta de entradas con tres categorías de precio: 20 euros (popular), 25 euros (lateral) y 35 euros (preferencia), con pesos chilenos equivalentes a $20.000, $25.000 y $35.000 respectivamente al cambio actual.

A preparação para o Mundial continua no Jamor 🏟️✨



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¿En qué grupo del Mundial 2026 juega Portugal con Cristiano Ronaldo?

Portugal integra el Grupo K junto a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. El debut de los lusos está programado para el miércoles 17 de junio a las 13:00 horas de Chile frente al elenco africano, exactamente once días después del amistoso ante La Roja. Eso explica por qué Portugal escogió a Chile como sparring: necesita un rival de nivel que los ponga a prueba antes del gran torneo.

Cristiano Ronaldo, con 41 años al momento del Mundial, podría disputar su última Copa del Mundo. Para el astro portugués, el amistoso ante Chile también será una revancha por la Copa Intercontinental de 2017, donde La Roja los eliminó en semifinales via lanzamientos penales.

¿Cómo llega La Roja al amistoso ante Portugal en junio?

Chile viene de disputar dos amistosos en marzo ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en Auckland, en el marco del FIFA Series 2026. El equipo de Córdova quedó con muchas dudas luego de vencer 4-2 a Cabo Verde y la humillante derrota 4-1 ante Nueva Zelanda.

Tras ese viaje a Oceanía, la ANFP trabajó para cerrar los compromisos de junio, y Portugal resultó el rival más exigente posible para medir el real nivel del equipo en un año sin competencias oficiales.

Según confirmó el gerente Felipe Correa en febrero, La Roja también tendría un segundo amistoso en junio aún por confirmar, además del duelo ante Portugal.