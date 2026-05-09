El Betis de Manuel Pellegrini empató 2-2 con Real Sociedad en su visita a Sebastián en un duelo que tenía en el bolsillo, en el que se complicó solo, y ahora comprometió clasificación a la Champions League 2026-27, la que sería la primera que disputarían en el ciclo del director técnico chileno.

Los béticos siguen en el quinto puesto de La Liga, pero ahora solo cuatro puntos sobre su más cercano perseguidor Celta de Vigo (54 contra 50) cuando faltan nueve por disputar, por lo que aún no tiene asegurada a plaza extra de Champions que le entregó la UEFA a España por buen rendimiento internacional en esta temporada, en gran parte por la clasificación de Rayo Vallecano a la final de la Conference League.

Los goles de Real Sociedad vs Betis por La Liga española

Betis se puso en ventaja en los 39 minutos de juego gracias al brasileño Antony, aumentando su distancia en el marcador en los 47′ mediante Abde Ezzalzouli, lo que parecía encaminar un claro triunfo para los dirigidos por el chileno.

No obstante, en la recta final del compromiso reaccionó Real Sociedad, con anotaciones de Orri Oskarsson en los 79′ y Mikel Oyarzábal en los 90+1′, haciendo que los albiverdes pierdan dos puntos que tenían en el bolsillo.

Para peor se fue expulsado Aitor Ruibal en los 90+6′ en el elenco sevillano.

Estadísticas de Real Sociedad vs Betis por La Liga española

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 35 Real Sociedad 2 2 Half Time : 0 1 Finalizado Reale Arena – San Sebastian Real Betis Orri Oskarsson 79′ Mikel Oyarzabal 90′ Ander Barrenetxea 62′

Orri Oskarsson 83′ Antony 39′

Antony 39′ Abdessamad Ezzalzouli 47′ Aitor Ruibal 64′

Aitor Ruibal 64′ Diego Llorente 90′ Summary

Comments

Lineups

Match Stats

Team Stats 90 + 6 ‘ Real Betis 2da Tarjeta amarilla : Aitor Ruibal 90 + 1 ‘ Real Sociedad Penalti : Mikel Oyarzabal 90 ‘ Real Betis Tarjeta amarilla : Diego Llorente 83 ‘ Real Sociedad Tarjeta amarilla : Orri Oskarsson 79 ‘ Real Sociedad Asistencia : Sergio Gómez 79 ‘ Real Sociedad Gol regular : Orri Oskarsson 78 ‘ Real Betis Sustitución entra : Nelson Deossa 78 ‘ Real Betis Sustitución sale : Juan Hernandez 77 ‘ Real Sociedad Sustitución entra : Gorka Carrera 77 ‘ Real Sociedad Sustitución sale : Aritz Elustondo 69 ‘ Real Betis Sustitución entra : Héctor Bellerín 69 ‘ Real Betis Sustitución sale : Ricardo Rodríguez 69 ‘ Real Betis Sustitución entra : Isco 69 ‘ Real Betis Sustitución sale : Pablo Fornals 69 ‘ Real Betis Sustitución entra : Sofyan Amrabat 69 ‘ Real Betis Sustitución sale : Sergi Altimira 64 ‘ Real Betis Tarjeta amarilla : Aitor Ruibal 63 ‘ Real Sociedad Gol anulado : Jon Gorrotxategi 62 ‘ Real Sociedad Tarjeta amarilla : Ander Barrenetxea 59 ‘ Real Betis Sustitución entra : Rodrigo Riquelme 59 ‘ Real Betis Sustitución sale : Antony 54 ‘ Real Sociedad Sustitución entra : Luka Sucic 54 ‘ Real Sociedad Sustitución sale : Carlos Soler 54 ‘ Real Sociedad Sustitución entra : Pablo Marin 54 ‘ Real Sociedad Sustitución sale : Takefusa Kubo 47 ‘ Real Betis Gol regular : Abdessamad Ezzalzouli 39 ‘ Real Betis Asistencia : Sergi Altimira 39 ‘ Real Betis Gol regular : Antony [ +8 ‘ ] Encuentro lleno de ocasiones, pero ninguno de los dos equipos logró aprovecharlas. [ +8 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. [ +8 ‘ ] Posesión de balón: Real Sociedad: 65 %, Real Betis: 35 %. [ +7 ‘ ] Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) hace un disparo que va desviado. [ +7 ‘ ] Alvaro Valles Real Betis intercepta un centro dirigido al área. [ +6 ‘ ] ¡TARJETA ROJA! – Tras cometer una falta táctica, Aitor Ruibal recibe la segunda tarjeta amarilla. [ +6 ‘ ] El árbitro pita tiro libre a Aitor Ruibal (Real Betis) por zancadillear a Ander Barrenetxea. [ +6 ‘ ] Saque de portería para Real Sociedad. [ +6 ‘ ] Real Betis intenta crear peligro. [ +5 ‘ ] Posesión de balón: Real Sociedad: 65 %, Real Betis: 35 %. [ +5 ‘ ] Fuera de juego señalado a Pablo Marin (Real Sociedad). [ +5 ‘ ] Real Sociedad intenta crear peligro. [ +4 ‘ ] Alvaro Valles Real Betis intercepta un centro dirigido al área. [ +4 ‘ ] Real Sociedad intenta crear peligro. [ +4 ‘ ] Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo. [ +4 ‘ ] Real Sociedad tiene el control del balón. [ +4 ‘ ] Nelson Deossa se impone a Duje Caleta-Car en un duelo aéreo. [ +3 ‘ ] Saque de portería para Real Betis. [ +3 ‘ ] ¡Parada crucial del Alvaro Valles! [ +3 ‘ ] Remate de cabeza de Gorka Carrera a puerta, que detiene con comodidad Alvaro Valles. [ +3 ‘ ] Centro de Ander Barrenetxea Real Sociedad que llega con éxito a un compañero en el área. [ +2 ‘ ] Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo. [ +1 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) anota desde el punto de penalti con un remate centrado con su pierna izquierda. Alvaro Valles se tiró a la izquierda. El árbitro no tolera las protestas de Diego Llorente, que termina recibiendo la amonestación. El cuarto árbitro indica que habrá 5 minuto(s) de tiempo añadido. ¡PENALTI! – ¡Mano de Aitor Ruibal dentro del área! El jugador protesta la decisión, pero el árbitro es firme. Posesión de balón: Real Sociedad: 65 %, Real Betis: 35 %. Real Sociedad intenta crear peligro. La asistencia al partido de hoy es de 28617 espectadores. Pablo Marin alivia la presión con un despeje. El árbitro pita tiro libre a Jon Martin (Real Sociedad) por zancadillear a Abdessamad Ezzalzouli. Real Betis intenta crear peligro. Valentin Gomez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Sociedad inicia un contraataque. Real Betis intenta crear peligro. Isco (Real Betis) saca el córner desde la derecha. Jon Martin rechaza con éxito el disparo. Un remate de Isco es rechazado. Real Betis intenta crear peligro. Duje Caleta-Car rechaza con éxito el disparo. Un remate de Rodrigo Riquelme es rechazado. Real Betis intenta crear peligro. El árbitro pita tiro libre a Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) por zancadillear a Isco. Pablo Marin (Real Sociedad) va demasiado lejos y derriba a Abdessamad Ezzalzouli. Abdessamad Ezzalzouli hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Sociedad tiene el control del balón. Mikel Oyarzabal dispara desde fuera del área, pero Alvaro Valles logra controlar el balón. Real Sociedad intenta crear peligro. Saque de portería para Real Sociedad. Posesión de balón: Real Sociedad: 66 %, Real Betis: 34 %. Duje Caleta-Car Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área. Ataque potencialmente peligroso de Real Betis. Falta táctica cometida por Orri Oskarsson, que es amonestado. El árbitro pita tiro libre a Orri Oskarsson (Real Sociedad) por zancadillear a Héctor Bellerín. Alvaro Valles Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad tiene el control del balón. Real Betis tiene el control del balón. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis tiene el control del balón. Real Sociedad intenta crear peligro. Fuera de juego señalado a Ander Barrenetxea (Real Sociedad). Real Sociedad intenta crear peligro. El árbitro pita tiro libre a Ander Barrenetxea (Real Sociedad) por zancadillear a Sofyan Amrabat. Con el gol, Real Sociedad reduce su desventaja. ¿Será capaz de sacar un resultado positivo? Asistencia de Sergio Gómez en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Orri Oskarsson (Real Sociedad) empuja el balón adentro con la derecha! Fácil definición. Centro de Sergio Gómez Real Sociedad que llega con éxito a un compañero en el área. Real Sociedad intenta crear peligro. Diego Llorente alivia la presión con un despeje. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo. Real Sociedad tiene el control del balón. Sustitución de Real Betis claramente defensiva. Cambio táctico. Juan Hernandez es sustituido por Nelson Deossa. Real Sociedad realiza un cambio ofensivo. Cambio táctico. Aritz Elustondo es sustituido por Gorka Carrera. Real Betis tiene el control del balón. Alvaro Valles Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival. Valentin Gomez Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Real Sociedad intenta crear peligro. Aitor Ruibal alivia la presión con un despeje. Valentin Gomez rechaza con éxito el disparo. Un remate de Mikel Oyarzabal es rechazado. Real Sociedad intenta crear peligro. Posesión de balón: Real Sociedad: 67 %, Real Betis: 33 %. Marc Roca alivia la presión con un despeje. Alvaro Valles Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad tiene el control del balón. Se reanuda el partido. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Real Sociedad tiene el control del balón. Alex Remiro Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área. Isco saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Se reanuda el partido. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Pablo Marin alivia la presión con un despeje. Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. Pablo Marin alivia la presión con un despeje. Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. Saque de portería para Real Betis. Jon Gorrotxategi remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. Marc Roca rechaza con éxito el disparo. Un remate de Jon Martin es rechazado. Centro de Ander Barrenetxea Real Sociedad que llega con éxito a un compañero en el área. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad tiene el control del balón. Mano de Abdessamad Ezzalzouli. Posesión de balón: Real Sociedad: 66 %, Real Betis: 34 %. Rodrigo Riquelme remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. Real Betis intenta crear peligro. Cambio táctico. Ricardo Rodríguez es sustituido por Héctor Bellerín. Cambio táctico. Pablo Fornals es sustituido por Isco. Cambio táctico. Sergi Altimira es sustituido por Sofyan Amrabat. Fuera de juego señalado a Mikel Oyarzabal (Real Sociedad). Real Sociedad intenta crear peligro. Diego Llorente alivia la presión con un despeje. Real Sociedad intenta crear peligro. Duje Caleta-Car hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Betis inicia un contraataque. Marc Roca alivia la presión con un despeje. Real Sociedad tiene el control del balón. Mikel Oyarzabal es penalizado por empujar a Sergi Altimira Posesión de balón: Real Sociedad: 66 %, Real Betis: 34 %. ¡GOL ANULADO! – Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Real Sociedad por fuera de juego. Amonestación para Aitor Ruibal. VAR – ¡GOL! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Real Sociedad. ¡G O O O O O O O L de Real Sociedad! Marca Jon Gorrotxategi. Fuera de juego señalado a Mikel Oyarzabal (Real Sociedad). Real Sociedad intenta crear peligro. Real Betis tiene el control del balón. Saque de portería para Real Betis. El árbitro no tolera las protestas de Ander Barrenetxea, que termina recibiendo la amonestación. Aitor Ruibal alivia la presión con un despeje. Real Sociedad inicia un contraataque. Marc Roca (Real Betis) comete falta sobre Mikel Oyarzabal, pero el árbitro no detiene el juego y deja seguir. Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. Buen disparo de Rodrigo Riquelme que va a puerta, pero detiene el portero. Real Betis inicia un contraataque. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Betis tiene el control del balón. Duje Caleta-Car se impone a Juan Hernandez en un duelo aéreo. Posesión de balón: Real Sociedad: 68 %, Real Betis: 32 %. Cambio táctico. Antony es sustituido por Rodrigo Riquelme. Mano de Pablo Marin. Real Sociedad intenta crear peligro. Diego Llorente Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Luka Sucic (Real Sociedad) saca un córner en corto desde la derecha. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad tiene el control del balón. Alex Remiro Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área. Real Betis inicia un contraataque. Ocasión para Pablo Marin (Real Sociedad), pero su remate de cabeza sale desviado. Centro de Sergio Gómez Real Sociedad que llega con éxito a un compañero en el área. Real Sociedad intenta crear peligro. Entrada peligrosa de Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis) sobre Aritz Elustondo. A las manos de Alvaro Valles, que sale y se apodera del balón. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo. Real Betis tiene el control del balón. El árbitro pita tiro libre a Jon Martin (Real Sociedad) por zancadillear a Pablo Fornals. Real Betis tiene el control del balón. Posesión de balón: Real Sociedad: 67 %, Real Betis: 33 %. Antony alivia la presión con un despeje. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad tiene el control del balón. Cambio táctico. Carlos Soler es sustituido por Luka Sucic. Cambio táctico. Takefusa Kubo es sustituido por Pablo Marin. Fuera de juego señalado a Pablo Fornals (Real Betis). Real Betis inicia un contraataque. Abdessamad Ezzalzouli Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Takefusa Kubo saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Ricardo Rodríguez alivia la presión con un despeje. Sergio Gómez crea una ocasión de gol para su compañero. Real Sociedad intenta crear peligro. Aitor Ruibal alivia la presión con un despeje. Jon Martin alivia la presión con un despeje. Real Betis tiene el control del balón. Aitor Ruibal hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad tiene el control del balón. Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival. Real Betis saca de banda en su mitad del campo. Sergi Altimira alivia la presión con un despeje. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival. Alvaro Valles alivia la presión con un despeje. Real Sociedad inicia un contraataque. Jon Gorrotxategi alivia la presión con un despeje. Posesión de balón: Real Sociedad: 67 %, Real Betis: 33 %. Real Betis intenta crear peligro. Sergi Altimira hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Sociedad tiene el control del balón. Gran acción de Abdessamad Ezzalzouli, que anota con elegancia. ¡G O O O O O O L! – ¡Abdessamad Ezzalzouli ve puerta con la pierna derecha! Ataque potencialmente peligroso de Real Betis. Real Betis saca de banda en su mitad del campo. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad tiene el control del balón. Ya en juego el segundo tiempo. [ +2 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +2 ‘ ] Posesión de balón: Real Sociedad: 65 %, Real Betis: 35 %. [ +2 ‘ ] Sergi Altimira alivia la presión con un despeje. [ +1 ‘ ] Real Sociedad intenta crear peligro. [ +1 ‘ ] Valentin Gomez alivia la presión con un despeje. [ +1 ‘ ] Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival. [ +1 ‘ ] Alvaro Valles alivia la presión con un despeje. [ +1 ‘ ] Real Sociedad inicia un contraataque. [ +1 ‘ ] Jon Martin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. [ +1 ‘ ] Real Betis inicia un contraataque. [ +1 ‘ ] Sergi Altimira alivia la presión con un despeje. Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival. Marc Roca alivia la presión con un despeje. Real Sociedad intenta crear peligro. El cuarto árbitro indica que habrá 1 minuto(s) de tiempo añadido. Posesión de balón: Real Sociedad: 64 %, Real Betis: 36 %. Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival. Aitor Ruibal Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Antony (Real Betis) comete falta sobre Ander Barrenetxea, pero el árbitro no detiene el juego y deja seguir. Ataque potencialmente peligroso de Real Sociedad. Sergio Gómez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Antony alivia la presión con un despeje. Real Sociedad tiene el control del balón. Diego Llorente alivia la presión con un despeje. Real Sociedad intenta crear peligro. El árbitro pita tiro libre a Marc Roca (Real Betis) por zancadillear a Jon Martin. Aritz Elustondo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Betis inicia un contraataque. Aitor Ruibal alivia la presión con un despeje. Ricardo Rodríguez Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad tiene el control del balón. Real Betis tiene el control del balón. El árbitro pita tiro libre a Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) por zancadillear a Abdessamad Ezzalzouli. Real Betis intenta crear peligro. El árbitro pita tiro libre a Ander Barrenetxea (Real Sociedad) por zancadillear a Sergi Altimira. Real Sociedad intenta crear peligro. El árbitro pita tiro libre a Ricardo Rodríguez (Real Betis) por zancadillear a Takefusa Kubo. Posesión de balón: Real Sociedad: 62 %, Real Betis: 38 %. Gran gol de Antony. Asistencia de Sergi Altimira en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Antony (Real Betis) bate al guardameta desde fuera del área con la pierna izquierda! Real Betis inicia un contraataque. Ricardo Rodríguez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Sociedad intenta crear peligro. Alex Remiro Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área. Pablo Fornals saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. ¡Parada crucial del Alex Remiro! Oooh… ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Abdessamad Ezzalzouli debería haber anotado desde esa posición. Buen disparo de Abdessamad Ezzalzouli que va a puerta, pero detiene el portero. Ataque potencialmente peligroso de Real Betis. Grave error defensivo cometido por Aritz Elustondo. Sergio Gómez alivia la presión con un despeje. Real Betis inicia un contraataque. Valentin Gomez Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Takefusa Kubo saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Un remate de Sergio Gómez es rechazado. ¡Parada crucial del Alvaro Valles! Volea de Orri Oskarsson a puerta, pero Alvaro Valles está atento y detiene. Real Sociedad intenta crear peligro. Fuera de juego señalado a Juan Hernandez (Real Betis). Real Betis intenta crear peligro. Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. Duje Caleta-Car alivia la presión con un despeje. Posesión de balón: Real Sociedad: 67 %, Real Betis: 33 %. Real Betis tiene el control del balón. Fuera de juego señalado a Orri Oskarsson (Real Sociedad). Real Sociedad tiene el control del balón. Fuera de juego señalado a Aitor Ruibal (Real Betis). Real Betis intenta crear peligro. Real Betis tiene el control del balón. Real Betis saca de banda en su mitad del campo. Real Sociedad tiene el control del balón. Ocasión para Juan Hernandez (Real Betis), pero su remate de cabeza sale desviado. Alex Remiro alivia la presión con un despeje. Duje Caleta-Car rechaza con éxito el disparo. Un remate de Juan Hernandez es rechazado. Real Betis intenta crear peligro. Se reanuda el partido. Diego Llorente regresa al campo. Diego Llorente está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego. Posesión de balón: Real Sociedad: 68 %, Real Betis: 32 %. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Carlos Soler es penalizado por empujar a Diego Llorente Aitor Ruibal alivia la presión con un despeje. Aitor Ruibal Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Real Sociedad tiene el control del balón. Real Betis tiene el control del balón. Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival. Ricardo Rodríguez alivia la presión con un despeje. El árbitro pita tiro libre a Antony (Real Betis) por zancadillear a Mikel Oyarzabal. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad tiene el control del balón. Remate de cabeza de Orri Oskarsson a puerta, que detiene con comodidad Alvaro Valles. Centro de Sergio Gómez Real Sociedad que llega con éxito a un compañero en el área. Real Sociedad intenta crear peligro. Aitor Ruibal hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad tiene el control del balón. Saque de portería para Real Betis. Orri Oskarsson (Real Sociedad) hace un disparo que va desviado. Ataque potencialmente peligroso de Real Sociedad. Posesión de balón: Real Sociedad: 68 %, Real Betis: 32 %. Saque de portería para Real Sociedad. Pablo Fornals (Real Betis) intenta marcar desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta por poco. ¡Cerca! Real Betis intenta crear peligro. Real Sociedad tiene el control del balón. Saque de portería para Real Sociedad. Real Betis tiene el control del balón. Sergi Altimira dispara desde fuera del área, pero Alex Remiro logra controlar el balón. El árbitro pita tiro libre a Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) por zancadillear a Abdessamad Ezzalzouli. Saque de portería para Real Sociedad. Sergio Gómez Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área. Real Betis intenta crear peligro. Aritz Elustondo Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área. Real Betis intenta crear peligro. Real Sociedad tiene el control del balón. Real Sociedad intenta crear peligro. Aritz Elustondo alivia la presión con un despeje. Posesión de balón: Real Sociedad: 72 %, Real Betis: 28 %. Real Betis intenta crear peligro. Fuera de juego señalado a Orri Oskarsson (Real Sociedad). Ander Barrenetxea remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad tiene el control del balón. Aitor Ruibal alivia la presión con un despeje. Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival. Diego Llorente alivia la presión con un despeje. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo. Duje Caleta-Car alivia la presión con un despeje. Real Betis intenta crear peligro. Real Sociedad tiene el control del balón. Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo. Sergi Altimira alivia la presión con un despeje. Juan Hernandez alivia la presión con un despeje. Aritz Elustondo alivia la presión con un despeje. Real Betis intenta crear peligro. Posesión de balón: Real Sociedad: 68 %, Real Betis: 32 %. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad tiene el control del balón. Aitor Ruibal Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Real Sociedad intenta crear peligro. Saque de portería para Real Betis. Real Sociedad intenta crear peligro. El árbitro pita tiro libre a Valentin Gomez (Real Betis) por zancadillear a Mikel Oyarzabal. Real Sociedad tiene el control del balón. Sergio Gómez alivia la presión con un despeje. Real Betis tiene el control del balón. Valentin Gomez alivia la presión con un despeje. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo. Real Sociedad tiene el control del balón. ¡Qué partido! Juego intenso y de calidad por parte de ambos conjuntos. Posesión de balón: Real Sociedad: 64 %, Real Betis: 36 %. Real Sociedad tiene el control del balón. Saque de portería para Real Sociedad. Pablo Fornals remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. Fuera de juego señalado a Pablo Fornals (Real Betis). Real Betis intenta crear peligro. Aitor Ruibal Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad tiene el control del balón. Saque de portería para Real Sociedad. Oooh… ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Antony debería haber anotado desde esa posición. Antony (Real Betis) hace un disparo que va desviado. Pablo Fornals crea una ocasión de gol para su compañero. Real Betis inicia un contraataque. Grave error defensivo cometido por Sergio Gómez. Pablo Fornals hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. El árbitro pita tiro libre a Sergi Altimira (Real Betis) por zancadillear a Takefusa Kubo. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad tiene el control del balón. Posesión de balón: Real Sociedad: 40 %, Real Betis: 60 %. ¡Parada crucial del Alex Remiro! Oooh… ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Antony debería haber anotado desde esa posición. Buen disparo de Antony que va a puerta, pero detiene el portero. Centro de Juan Hernandez Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área. Real Betis inicia un contraataque. Juan Hernandez Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Takefusa Kubo saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Valentin Gomez alivia la presión con un despeje. Real Sociedad intenta crear peligro. Real Sociedad tiene el control del balón. Real Betis tiene el control del balón. Saque de portería para Real Betis. Real Sociedad intenta crear peligro. Día soleado, perfecto para el fútbol. El campo se halla en excelentes condiciones. Real Betis saca, y da comienzo el partido. El árbitro da inicio al encuentro. Bienvenidos a Reale Arena. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. Real Sociedad Real Sociedad 4-4-2 1 Alex

Remiro 31 Jon

Martin 16 Duje

Caleta-Car 17 Sergio

Gómez 14 Takefusa

Kubo 4 Jon

Gorrotxategi 18 Carlos

Soler 7 Ander

Barrenetxea 10 Mikel

Oyarzabal 9 Orri

Oskarsson 6 Aritz

Elustondo Entrenador

0 Pellegrino Matarazzo

Lesionados

20 Alvaro Odriozola



5 Igor Zubeldia



11 Gonçalo Guedes



19 Jon Karrikaburu

Suspendidos

2 Jon Aramburu

Suplentes

13 Unai Marrero



3 Aihen Munoz



8 Benat Turrientes



12 Yangel Herrera



15 Pablo Marin



21 Arsen Zakharyan



22 Wesley



23 Brais Mendez



24 Luka Sucic



38 Luken Beitia



42 Gorka Carrera



47 Job Ochieng

Real Betis Real Betis 4-2-3-1 1 Alvaro

Valles 3 Diego

Llorente 16 Valentin

Gomez 12 Ricardo

Rodríguez 6 Sergi

Altimira 7 Antony 10 Abdessamad

Ezzalzouli 19 Juan

Hernandez 24 Aitor

Ruibal 21 Marc

Roca 8 Pablo

Fornals Entrenador

0 Manuel Pellegrini

Lesionados

5 Marc Bartra



40 Angel Ortiz

Suplentes

25 Pau López



14 Sofyan Amrabat



11 Cedric Bakambu



22 Isco



17 Rodrigo Riquelme



20 Giovani Lo Celso



2 Héctor Bellerín



23 Junior Firpo



9 Ezequiel Avila



15 Alvaro Fidalgo



18 Nelson Deossa



4 Natan

12 Faltas Cometidas 9 15 Saques de Banda 7 6 Fuera de Juego 4 20 Centros 8 65 Posesión de Balón 35 2 Tarjetas Amarillas 2 5 Tiros Fuera 5 3 Tiros Bloqueados 3 6 Tiros a Puerta 6 4 Contraataques 10 4 Corners 3 0 Tarjetas Rojas 1 2 Goles 2 7 Saques de Portería 6 0 Atención Médica 2 3 Sustituciones 5 1 Asistencias 1 13 Tiros Libres 18 4 Paradas 4 14 Intentos de Gol 14 0 Asistencias 1ª Mitad 1 1 Asistencias 2ª Mitad 0 5 Saques de Portería 1ª Mitad 3 2 Saques de Portería 2ª Mitad 3 1 Contraataques 1ª Mitad 6 3 Contraataques 2ª Mitad 4 0 Atención Médica 1ª Mitad 2 0 Atención Médica 2ª Mitad 0 8 Centros 1ª Mitad 4 12 Centros 2ª Mitad 4 0 Sustituciones 1ª Mitad 0 3 Sustituciones 2ª Mitad 5 1 Tiros Bloqueados 1ª Mitad 1 2 Tiros Bloqueados 2ª Mitad 2 3 Paradas 1ª Mitad 2 1 Paradas 2ª Mitad 2 8 Tiros Libres 1ª Mitad 6 5 Tiros Libres 2ª Mitad 12 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 4 3 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 2 Tiros a Puerta 1ª Mitad 4 4 Tiros a Puerta 2ª Mitad 2 2 Fuera de Juego 1ª Mitad 3 4 Fuera de Juego 2ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 1 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 2 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 2 2 Corners 1ª Mitad 1 2 Corners 2ª Mitad 2 65 Posesión de Balón 1ª Mitad 35 65 Posesión de Balón 2ª Mitad 35 0 Goles 1ª Mitad 1 2 Goles 2ª Mitad 1 5 Intentos de Gol 1ª Mitad 9 9 Intentos de Gol 2ª Mitad 5 8 Saques de Banda 1ª Mitad 2 7 Saques de Banda 2ª Mitad 5 4 Faltas Cometidas 1ª Mitad 5 8 Faltas Cometidas 2ª Mitad 4 602 Pases Totales 319 97 Ataques 64 52 Ataques Peligrosos 19 Last Confrontations REA 2 – 2 REA 09/05/2026 REA 3 – 1 REA 19/09/2025 REA 3 – 0 REA 16/02/2025 REA 2 – 0 REA 01/12/2024 REA 0 – 2 REA 19/05/2024

¿Qué necesita el Betis de Pellegrini para clasificar a la Champions League?

El Betis de Manuel Pellegrini tiene tres partidos por delante en La Liga española: ante Elche (martes 12 de mayo a las 14:00 horas), contra Barcelona (el domingo 17 a las 13:00 horas) y frente a Levante (el fin de semana del 24 del mismo mes).

Para asegurar su clasificación a la Champions League, Betis necesita seis puntos. Es decir, ganar dos de los duelos que le restan, lo que resulta más probable en su primer y tercer compromiso de los que restan.

Si logra cinco o menos unidades, necesita que Celta tropiece en algunos de los cruces que le quedan: de local ante Levante, de visita contra Athletic de Bilbao y también como dueño de casa contra el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.