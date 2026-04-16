Un nueva esperanza nació en los hinchas de La Roja que esperan ver a Manuel Pellegrini dirigiendo alguna vez al Equipo de Todos, debido a que en las últimas horas desde España pusieron en duda su continuidad en Real Betis tras la dolorosa eliminación en cuartos de final de la Europa League, a manos de SC Braga de Portugal, elenco que remontó un 2-0 en contra para finalmente imponerse por 2-4 en Sevilla.

El mal augurio contra Pellegrini viene del periodista Juan Manuel Oliva, de la reconocida cadena COPE, quien en el programa El Partidazo aseguró que ve compleja la posibilidad de que el Ingeniero cumpla su nuevo contrato, el que expira en junio de 2027.

En España aseguran que Pellegrini puede dejar Betis tras fracaso en Europa League

“A mí me parece que va a ser difícil que cumpla el año que tiene firmado (hasta 2027), porque creo que lo ocurrido esta noche es un golpe durísimo en el proyecto del Betis y en el proyecto de Pellegrini”, señaló Olivera tras la caída de Betis vs Braga en la Europa League.

“El club tenía tremadas esperanzas en mínimo alcanzar, más con el cuadro que tenía por delante: Panathinaikos, Sporting Braga… mínimo de meterse en una semifinal y ahora el panorama es realmente muy desalentador”, añadió.

“La sensación que da ahora mismo el equipo es de caída absoluta. Hacía tiempo no veía a un equipo caerse tanto como lo ha hecho hoy el Betis, que ha protagonizado una segunda parte con el calificativo correcto: absolutamente ridícula, ante un Sporting Braga que es un equipo limitadísimo, y te ha metido cuatro goles”, continuó muy duramente.

“La derrota de hoy incluso complica para el fútbol español la quinta plaza de Champions, que podría ser un objetivo, que en un mes y pico pueda salvar un poco el año de contrato que le queda a Pellegrini”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar el Betis de Pellegrini?

El Betis de Manuel Pellegrini volverá a tener acción el martes 21 de abril a las 15:30 horas de visita ante Girona.

En este duelo necesita ganar a como dé lugar, ya que debe mantener el quinto puesto de La Liga española que para la próxima temporada le dará un cupo para Europa League, o incluso para la Champions, dependiendo de la repartición que entregue la UEFA.