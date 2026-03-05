En noviembre de 2025 y tras meses de negociaciones, Manuel Pellegrini extendió su contrato con el Real Betis. De esta forma, el Ingeniero se mantendrá ligado al elenco andaluz hasta junio de 2027.

Este hecho se concretó en medio del interés de la Federación de Fútbol de Chile para que asumiera la banca del combinado nacional con miras al próximo proceso clasificatorio.

Y si bien muchos lo sintieron como un portazo, en las últimas horas se conoció que el nuevo contrato del entrenador chileno con la escuadra bética incluiría una cláusula que facilitaría su posible arribo a Juan Pinto Durán.

Revelan cláusula que facilitaría el arribo de Pellegrini a La Roja

De acuerdo a la información entregada por La Tercera, el contrato de Manuel Pellegrini con el Real Betis establece una serie de condiciones. En el documento quedó fijado su salario, el cual se mantiene en alrededor de 7 millones de dólares por temporada.

Además, el vínculo tiene algunas bonificaciones por objetivos alcanzados, como por ejemplo, clasificar al club a la Champions League. Otro de los aspectos que quedó pactado en el contrato es la cláusula de salida, la cual se fijó en una cifra cercana a los 3 millones de dólares.

Sin embargo, el citado medio reveló que dicha cláusula le permite al Ingeniero partir a la selección chilena una vez terminada la temporada actual. De ser así, a diferencia de otros interesados, la Federación de Fútbol de Chile no deberá pagar un solo peso de la elevada cláusula de rescisión para hacerse con sus servicios.

De hecho, la mencionada fuente apuntó que Pellegrini decidió extender su vínculo hasta junio de 2027 y no más allá debido al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, cuyo inicio está proyectado para el segundo semestre de ese año.

Manuel Pellegrini se acercaría a La Roja

En el último tiempo, en medio de los rumores que lo acercan a la banca de la selección chilena, el propio estratega ha dejado la puerta abierta para asumir el desafío en el futuro.

Cercanos al entrenador confirmaron a La Tercera el deseo del DT. “A Manuel Pellegrini le entusiasma mucho la idea de dirigir a Chile y ha tenido más de un contacto. El técnico sabe que a ciudad puede ser el momento preciso para tomar esa cuenta pendiente, porque sabe que tiene una deuda futbolística con el país. Está la posibilidad de terminar su proceso con el Betis para empezar un trabajo a fondo con La Roja. Antes de renovar, existía un 50% de opciones de que se decidiera por la selección de su país”, indicó.

