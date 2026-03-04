El futuro de la Selección Chilena sigue instalando debate en el fútbol nacional y ahora fue Marcelo Salas quien entregó su visión. El histórico goleador de La Roja abordó la opción de que Manuel Pellegrini asuma la banca del equipo y dejó claro que su llegada, por sí sola, no garantiza una solución.

El Matador conversó con Radio ADN y puso paños fríos a la idea de que el actual técnico del Betis sea automáticamente la respuesta a los problemas del combinado nacional. Para Salas, el entrenador chileno tiene todas las capacidades, pero el verdadero desafío está en lo que rodea al proyecto. “No sé si es lo mejor que nos vaya a pasar, pero es un técnico que está muy preparado”, señaló el exdelantero.

El respaldo que exige para el nuevo técnico

Salas recordó su experiencia con Pellegrini en River Plate y aseguró que su preparación está fuera de discusión. Sin embargo, insistió en que cualquier proceso en la selección necesita algo más que un buen nombre en la banca.

“Más que técnico de la adulta, generaría todo un orden hacia abajo que es importante”, explicó. Aun así, remarcó que el éxito dependerá del respaldo institucional que tenga el entrenador. “Está calificado 100%, pero después de eso tienes que tener el apoyo del resto. Puedo traer al mejor, pero si no lo blindas con un proyecto y los recursos necesarios es difícil”, comentó.

La idea de sumar exjugadores al proceso

El exgoleador también abordó la posibilidad de que exseleccionados participen en el desarrollo del proyecto de La Roja. De hecho, cree que ese modelo podría aportar experiencia al proceso. “Es importante sumar gente, como a los de la Generación Dorada. Hay otros dos o tres bien preparados”, afirmó.

Incluso planteó copiar modelos internacionales: “O copiar lo de otras selecciones, como Brasil e Italia, que tienen tres o cuatro exseleccionados en la banca”, explicó. Eso sí, cerró con una advertencia: “Ahora, capaz que la actual generación vea a los mayores y no los pesque”.