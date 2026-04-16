Una noticia devastadora sacude al fútbol mundial y toca de cerca a Arturo Vidal. Este jueves 16 de abril, se confirmó el fallecimiento de Alexander Manninger, exarquero austríaco que fuera compañero del volante chileno en la Juventus entre 2011 y 2012. Según reportes de medios europeos y la Federación Austríaca de Fútbol, el exdeportista de 48 años perdió la vida de manera instantánea tras un trágico accidente en las cercanías de Salzburgo. La noticia ha generado una ola de mensajes de condolencias desde clubes como el Arsenal, Liverpool y la propia “Vecchia Signora”, donde Manninger dejó una huella imborrable por su profesionalismo y calidad humana.

¿Cómo fue el accidente de Alex Manninger en Austria?

El accidente ocurrió cerca de las 8:20 de la mañana en las afueras de Salzburgo, la ciudad natal del exportero. Según detalló Mediotiempo, Manninger conducía su vehículo cuando fue “arrollado por el tren” en un paso a nivel. Pese a que la Cruz Roja y el cuerpo de bomberos llegaron rápidamente al lugar y lograron rescatarlo del automóvil, “los intentos de reanimación no tuvieron éxito”, confirmándose su deceso en el sitio de la tragedia.

Las autoridades locales han iniciado una investigación profunda para esclarecer los motivos del choque. Gerhard Kronreif, experto presente en el lugar, señaló a Kronen Zeitung que “debido al tipo de vehículo, es posible analizar con precisión los datos electrónicos y, por lo tanto, el comportamiento del conductor”. Cabe destacar que ni el maquinista ni los 25 pasajeros del tren resultaron heridos.

El vínculo entre Alex Manninger y Arturo Vidal en la Juventus

Para el público chileno, el nombre de Manninger está ligado al exitoso paso de Arturo Vidal por Turín. El austríaco formó parte del plantel de la Juventus entre 2008 y 2012, coincidiendo con la llegada del “King” a Italia. Durante esa etapa, Manninger fue el respaldo principal de Gianluigi Buffon, siendo parte fundamental del grupo humano que devolvió a la Juve a la cima de la Serie A.

El club italiano lo despidió con palabras que reflejan su legado: “Nos deja no solo un gran deportista, sino también una persona de valores excepcionales: humildad, dedicación y una extraordinaria profesionalidad”.

Today is a very sad day.



We have lost not only a great athlete, but a man of rare values: humility, dedication, and an exceptional sense of professionalism.



Alex Manninger will be remembered for the example he set, on and off the pitch.



Juventus expresses its deepest… pic.twitter.com/QOd2aoP8C3 — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) April 16, 2026

Una carrera de élite: Del Arsenal de Wenger al Liverpool de Klopp

Nacido en 1977, Alex Manninger fue un trotamundos del fútbol de alto nivel y el primer austríaco en jugar para el Arsenal de Inglaterra. Su palmarés y trayectoria son envidiables:

Arsenal (1997-2002): Fue pieza clave en el histórico “Doblete” de Premier League y FA Cup en 1998. El club inglés se mostró “conmocionados y profundamente entristecidos” por su partida.

Fue pieza clave en el histórico “Doblete” de Premier League y FA Cup en 1998. El club inglés se mostró por su partida. Trayectoria en Italia: Además de la Juventus, defendió los arcos de la Fiorentina, Torino, Udinese y Siena.

Además de la Juventus, defendió los arcos de la Fiorentina, Torino, Udinese y Siena. Retiro en Liverpool (2017): Cerró su carrera en el equipo de Jürgen Klopp, donde, a pesar de no sumar minutos, fue valorado como un líder de vestuario.

La Federación Austríaca de Fútbol también emitió un comunicado desgarrador: “La noticia de su muerte nos deja profundamente conmocionados. Con él, el fútbol pierde a una persona muy especial”. Por su parte, Peter Schöttel, director deportivo de la federación, lo calificó como un “embajador excepcional del fútbol austríaco”.

La partida de Alex Manninger deja un vacío difícil de llenar en el fútbol europeo. Un hombre que supo estar a la sombra de los más grandes, pero que brilló con luz propia cada vez que le tocó dar un paso al frente. Hoy, mientras la investigación en Salzburgo busca respuestas, los hinchas del Arsenal, la Juve y el Liverpool se unen en un solo aplauso para el arquero que un día compartió sueños con Arturo Vidal y que hoy, trágicamente, se despide de las canchas para siempre.