Datos Clave Se cierra el caso: no se tomarán acciones legales por el episodio de la casa de cambio Vidal inocente: El King solo le prestó dinero a su amigo para reponer el dinero adeudado No hay deuda: El dinero fue devuelto

Arturo Vidal logra respirar tranquilo. El King puso fin al lío judicial que lo tenía en el ojo del huracán, luego de que su nombre se viera envuelto el robo de 50 millones de pesos a la casa de cambio Money Global, en pleno centro de Santiago. La causa quedó completamente zanjada y la parte denunciante renunció a cualquier acción legal.

El cierre del caso se conoció pocas horas después de que la estrella de Colo Colo devolviera 35 millones de los 50 sustraídos. El monto restante lo pagó el extrabajador del local, amigo del seleccionado nacional, completando así la totalidad del dinero.

¿Cómo terminó el caso judicial de Arturo Vidal?

Según dio a conocer DaleAlbo, el caso terminó con un acuerdo reparatorio total. La casa de cambio Money Global recibió los 50 millones de pesos completos y desistió de cualquier acción legal contra el jugador de Colo Colo.

Así lo confirmó el abogado de la firma denunciante, Manuel Umaña: “Un trabajador de la casa de cambio sustrajo dinero, por lo que fue despedido. Respecto al señor Arturo Vidal se llega a un arreglo completo y suficiente y se renuncia a cualquier tipo de acción en adelante, por lo cual está el tema zanjado y finiquitado”.

¿Por qué Arturo Vidal estaba envuelto en el robo a la casa de cambio Money Global?

Arturo Vidal no participó en el robo. Según se aclaró desde el entorno del caso, el volante de Colo Colo solo fue contactado por su amigo, extrabajador de la casa de cambio, para que le prestara dinero y así pagar parte del monto adeudado.

Arturo Vidal había declarado ante la Policía de Investigaciones porque la denuncia inicial lo mencionaba directamente. Posteriormente, el abogado de Money Global había confirmado que la figura legal usada era robo y que el jugador figuraba entre los denunciados, junto al extrabajador Ignacio Rodríguez Beltramín.