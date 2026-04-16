Colo Colo entrenó este jueves pensando en Palestino y hubo un cambio: Arturo Vidal fue probado nuevamente como volante central en la formación titular. El equipo de Fernando Ortiz recibirá a los árabes este domingo 19 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, con la opción de reubicar al King tras su paso como defensa.

Vidal venía desempeñándose como zaguero, en un rol en que logró la estabilidad en la última línea, sin embargo el cuerpo técnico ahora evalúa recuperar su influencia en el mediocampo en un partido donde el Cacique busca sostener el liderato del Campeonato Nacional y celebrar su aniversario 101.

Colo Colo prueba a Arturo Vidal como volante ante Palestino

Durante la práctica, el técnico argentino realizó fútbol con formaciones mixtas, lo que dejó señales sobre la idea que maneja para el fin de semana. En ese contexto, el periodista Christopher Brandt detalló que “en el eventual equipo titular hubo una línea de cuatro con Fernández, Méndez, Sosa y Ulloa“, dejando fuera a Vidal de la zaga.

En esa misma línea, el reporte apuntó directamente al nuevo rol del seleccionado nacional: Arturo Vidal “pasaba a la mitad de la cancha para ser volante central“.

Formación de Colo Colo vs Palestino

La práctica también permitió observar una estructura ofensiva más clara: “En ese mismo equipo estaba Maximiliano Romero con Hernández y Marchant“, agregó el profesional.

Sin embargo, el panorama no está completamente definido. El propio periodista advirtió que “en el contrario estaban Correa y Aquino. Es un esbozo de equipo por los jugadores mezclados. Habrá que ver si entra Jeyson Rojas y quiénes acompañarán a Vidal en la mitad de la cancha“.