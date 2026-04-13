Arturo Vidal dejó los botines de lado para agarrar la pizarra este fin de semana. El volante de Colo Colo debutó como director técnico de Rodelindo Román, donde dirigió a la categoría senior en un amistoso que terminó 4-2 ante Club Serena.

El King aprovechó la suspensión del duelo frente a Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional para asumir por primera vez ese rol en su club de origen.

El resultado fue contundente, pero la sorpresa estuvo en su forma de liderar. Durante el partido y en el camarín, Vidal dejó mensajes directos y decisiones inmediatas que rápidamente se viralizaron, instalando su estilo como el principal foco del debut.

Arturo Vidal DT: decisiones directas en su debut en Rodelindo

En pleno partido, tras el gol del rival, Vidal no dudó en identificar responsabilidades dentro del equipo. Desde la banda, lanzó una advertencia que evidenció su forma de intervenir: “A ese lo voy a tener que sacar”.

El registro de la jornada, compartido en su canal de YouTube, lo muestra activo, corrigiendo posiciones y ordenando a sus jugadores en cada acción. Su comportamiento en la banca reflejó un rol claro de conducción, con foco en ajustes inmediatos más allá del marcador.

Las frases de Arturo Vidal que marcaron su debut como DT

Ya en el camarín, el mediocampista apuntó a la organización del grupo, cuestionando la puntualidad de algunos jugadores: “Pa’ la otra tratemos de llegar más temprano, pa’ que sea más ordenado. Se viste la gente, llegan ustedes y hay que hacer cambios, molesta eso”.

Además, puso énfasis en la condición física y el objetivo competitivo del equipo: “Que se vayan cuidando algunos porque están pesados. Tenemos que salir campeones este año”.