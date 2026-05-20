Datos Clave Vidal rompió el silencio: Aseguró que todo fue un “malentendido” y confirmó la devolución del dinero. Sanción deportiva: El King anunció un castigo para su amigo en Rodelindo Román. Caso cerrado: Acuerdo reparatorio total tras pagar la deuda.

Arturo Vidal rompió el silencio este miércoles sobre el caso que lo vinculó con el robo de 50 millones de pesos a la casa de cambio Money Global. El mediocampista de Colo Colo, quien declaró el lunes 19 de mayo en calidad de testigo ante la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte de la PDI en Independencia, aseguró que todo fue un “malentendido” y que el dinero ya fue devuelto.

¿Qué pasó con Arturo Vidal?

Según reveló Chilevisión, el dueño de Money Global hizo una denuncia en enero de 2026 tras detectar una sustracción sistemática de efectivo desde una caja fuerte. Al confrontar al jefe del local, identificado como Ignacio Rodríguez, este confesó haber retirado el dinero en entregas presenciales en el domicilio de Arturo Vidal en Colina, afirmando que actuaba “por encargo” del jugador de Colo Colo.

Vidal declaró el lunes 19 de mayo exclusivamente como testigo ante la PDI, sin estar formalizado ni imputado en la causa. Con la restitución de los 50 millones y la declaración del propio jugador, el caso terminó con un acuerdo reparatorio total.

¿Qué dijo Arturo Vidal tras la polémica?

El jugador explicó su versión de los hechos con claridad. “Fue un malentendido, pero no pasó nada. Un amigo cometió un error y yo estoy para ayudarlo. Gracias a Dios tengo los medios para poder ayudarlo, me he ganado la vida trabajando. Mi amigo asumió la culpa y estamos bien”, señaló.

Vidal también detalló cómo se resolvió la situación económica. “Ayudé a mi amigo con 35 millones para que pagara la cuenta, y él puso lo otro que faltaba. Está todo bien”, indicó, confirmando que los 50 millones de pesos sustraídos de la caja fuerte de Money Global fueron restituidos en su totalidad.

El mediocampista también fue enfático sobre su situación financiera, descartando cualquier especulación. “Tengo una familia, tengo hijos, tengo salud, tengo todo lo que quiero. No creo tener problemas de plata a estas alturas”, sentenció.

Arturo Vidal anunció una sanción para su amigo

El jugador identificó a su amigo como Ignacio Rodríguez, quien juega en Rodelindo Román, y anunció una sanción deportiva. “Lo voy a castigar con tres partidos sin jugar en Rodelindo”, reveló, añadiendo: “Claramente se equivocó y tiene que aprender, no puede volver a hacer esto. Hasta ahora me sigue pidiendo disculpas, pero es mi hermano, así que no lo voy a dejar nunca”.