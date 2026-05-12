Si había una cosa que parecía irrompible en el fútbol chileno era la relación entre Arturo Vidal y Fernando Felicevich: el representante fue parte fundamental de la carrera del King desde sus primeros pasos y el jugador siempre lo respaldó, incluso en sus momentos más difíciles, con críticas de todos lados por su influencia en el fútbol chileno y La Roja. Incluso el referente de Colo Colo lo llamó “papá” en más de alguna ocasión, dando a entender lo valioso de su aporte en cada uno de sus pasos en el fútbol.

No obstante, este vínculo parece haberse desgastado por los negocios, ya que Vidal no consideró a Felicevich ni a su empresa Vibra en uno de sus últimos movimientos, lo que generó una distancia que parece difícil de reconciliar y llega a marcar un antes y un después en el camino del deportista en su carrera profesional.

¿Por qué Arturo Vidal y Fernando Felicevich se distanciaron?

Según dio a conocer el medio La Hora de King Kong, este 2026 se produjo el quiebre entre Arturo Vidal y Fernando Felicevich y la razón es la firma del jugador con la casa de apuestas Jugabet. El Rey, a través del periodista Maks Cárdenas, aseguro un buen contrato con esta empresa, mientras que Vibra estaba trabajando en un acuerdo con Betsson, algo que el bicampeón de América desestimó para quedarse con la primera opción mencionada.

Esto también tiene un trasfondo, dado que Vidal en 2025 promocionó su propia casa de apuestas llamada Juega con el King, negocio que consiguió por intermedio de la empresa de Felicevich. No obstante, esta situación le trajo cuestionamientos y peor aún una amonestación de Conmebol, debido a que el futbolista vulneró el artículo 11 del Código de Ética: “de conductas susceptibles de perjudicar la reputación e integridad del fútbol, que no hayan tenido lugar en ocasión de un partido correspondiente a una competición organizada por la CONMEBOL, particularmente cuando se trate de un comportamiento ilegal, inmoral, o carente de principios éticos”.

El problema se produjo porque en Juega con el King se podía apostar en partidos de la Copa Libertadores en los que incluso el jugador era participante. La suspicacia se instaló por la expulsión de Vidal ante Racing en la derrota por 4-0 en Argentina, cuando recibió doble amarilla por provocar a la hinchada local. La situación no le implicó una sanción, pero sí la exigencia de terminar el contrato de manera inmediata con la casa de apuestas, lo que terminó ocurriendo.

Otra razón para el quiebre de Vidal con Felicevich

Otra situación que complicó la relación entre ambas partes fue la crítica que realizó Arturo Vidal a Nicolás Córdova en marzo de este año 2026, producto de la nómina que el adiestrador construyó para los amistosos con Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Córdova también trabaja con la empresa Vibra y el agente Fernando Felicevich. Entonces, que Vidal le quitara el piso al DT fue razón suficiente, pero a las vez un síntoma de que las cosas no estaban bien entre ambas partes.