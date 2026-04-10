Joaquín Sosa se ha consolidado como el pilar defensivo de Colo Colo en este 2026, transformándose en una pieza inamovible para Fernando Ortiz. Sin embargo, pese a su gran nivel, el charrúa no oculta su asombro al compartir el día a día con un referente histórico del club.

En una reciente entrevista, el defensor admitió que sus prejuicios se desmoronaron al conocer la faceta humana de un compañero que lo ha ganado todo en Europa. Este impacto interno coincide con el gran momento del “Cacique”, que lidera tanto el Campeonato Nacional como la Copa de la Liga, mientras Sosa aguarda por un posible llamado de Marcelo Bielsa para la cita mundialista de junio.

¿Qué dijo Joaquín Sosa sobre Arturo Vidal en Colo Colo?

Joaquín Sosa confesó que su percepción sobre Arturo Vidal cambió radicalmente al compartir camarín en el Estadio Monumental. El charrúa destacó la humildad del “King”, señalando que su trayectoria no afecta su trato con el resto del plantel. “Uno siempre antes de llegar piensa cómo va a ser este personaje como compañero, y la verdad es que no tengo palabras para él como persona y como jugador tampoco, todos saben lo que ha hecho por el fútbol y el fútbol chileno. Es un orgullo muy grande tenerlo de compañero”, afirmó el zaguero en diálogo con ESPN F90.

Sosa, quien ha formado una sociedad sólida con el volante en el esquema de Ortiz, complementó su visión sobre el lado humano del bicampeón de América: “La verdad es increíble, más que nada como persona porque Arturo es un compañero que ha estado por los mejores equipos, ha ganado tantas cosas y tenerlo ahí…”.

¿Joaquín Sosa a la Selección de Uruguay? El mensaje para Marcelo Bielsa

El defensor de Colo Colo no oculta su deseo de ser convocado por Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 tras su alto rendimiento en Chile. Sosa, quien ya vistió la “Celeste” en categorías juveniles (Sub 15 y Sub 17), sabe que su presente en Macul podría abrirle las puertas de la selección absoluta ante la mirada del “Loco”. “Uno siempre sueña con la selección aunque esté en el peor nivel, la verdad”, confesó el central en conversación con el citado medio.

Respecto a la posibilidad real de integrar la nómina para el torneo en Norteamérica, el zaguero mantuvo la cautela: “Uno siempre sueña con vestir la Celeste, pero lo veo más a futuro. Si se puede dar y jugar sería un sueño para mi familia y amigos”.

¿Cuándo juega Colo Colo y cuáles son los números de Joaquín Sosa?

Colo Colo regresará a la acción oficial el próximo 19 de abril frente a Palestino en el Estadio Monumental. Debido a la participación internacional de Coquimbo Unido, el equipo de Fernando Ortiz tendrá un breve receso en la Liga de Primera.

En lo que va de la temporada 2026, Joaquín Sosa registra estadísticas que respaldan su estatus de figura: ha disputado un total de 10 partidos oficiales, acumulando 845 minutos en cancha bajo las órdenes de Ortiz. Aunque aún no registra goles ni asistencias, su solvencia defensiva junto a Jonathan Villagra mantiene al “Eterno Campeón” con el arco menos batido del torneo.

La irrupción de Joaquín Sosa no solo le dio solidez al fondo de Colo Colo, sino que también refrescó la mística de un vestuario que hoy parece más unido que nunca bajo el liderazgo de Arturo Vidal. Mientras el uruguayo sigue quemando etapas para convencer a Marcelo Bielsa, en Pedrero ya analizan los pasos a seguir para asegurar la continuidad de un central que rinde y se “arellaniza” a pasos agigantados.