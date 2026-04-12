Siguen las buenas noticias para Colo Colo, ya que además del buen momento deportivo, se conoció en las últimas horas que la relación entre el DT Fernando Ortiz y Arturo Vidal es óptima. Así lo dio a conocer Iván Zamorano, referente del club y el fútbol chileno, quien tiene línea directa de comunicación con ambas partes.

En diálogo con El Deportivo de La Tercera, Zamorano señaló: “Ayer estuve con Arturo (Vidal) y me decía que la relación con el técnico es extraordinaria. Esas cosas hacen que, de alguna manera, en algún momento, todo sea de forma regular”.

Iván Zamorano se deshizo en elogios para Fernando Ortiz en Colo Colo

Además, Iván Zamorano elogió la labor de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Conozco al Tano hace mucho tiempo. Sé su forma de trabajar, cómo encara estas situaciones, lo profesional que es. Lo buen ser humano“.

“Lo que está viviendo Colo Colo, el Tano se lo merece. Como los jugadores y los hinchas, al verlo puntero, peleando cosas importantes”, sentenció.

Los altibajos en la relación de Fernando Ortiz y Arturo Vidal en Colo Colo

El vínculo de Fernando Ortiz y Arturo Vidal no ha sido nada fácil en Colo Colo. El Tano llegó al club en 2025 elogiando al King: “Arturo, con su jerarquía, su buen pie, su visión, su experiencia, está en una posición donde me da muchísima claridad de juego, ahí, donde necesito tener esa pausa“.

No obstante, Ortiz tomó decisiones difíciles y dejó fuera de la titularidad a Vidal en partidos importantes, como el debut en la Supercopa ante U de Chile y el último partido de la temporada, en el que el Cacique se jugaba la clasificación a la Copa Sudamericana contra Audax Italiano, compromiso en el que terminó perdiendo por 2-1.

Esto generó gran molestia en el King, quien en esa misma jornada disparó contra el DT por su exclusión: “Así nos fue (por su ausencia). Si hubiese sido diferente la cosa (se refiere a jugar más) en la última parte, hubiese sido todo distinto, pero bueno. No voy a seguir hablando, solo sé que mañana nos juntamos acá y veremos qué viene en los próximos años… Me duele no no haber podido empezar del principio”.

Esto generó un rayado de cancha del DT e, incluso, del presidente Aníbal Mosa, lo que obligó a una conversación entre el estratega y el jugador, la que sirvió para limar asperezas y el regreso del futbolista a la titularidad, jugando la mayoría de los partidos de este año (solo ha faltado por lesión) y un buen rendimiento de Vidal, quien se ha reencontrado con los elogios y ha ayudado a los Albos a estar com puntero en el Campeonato Nacional y en su grupo de la Copa de la Liga.

Revisa todas las noticias de Colo Colo y Arturo Vidal en nuestro sitio web Al Aire Libre.