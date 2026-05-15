Un hecho insólito envuelve a Arturo Vidal: un periodista que trabaja con el King perjudicó el trabajo de un colega, ya que trató de quitarle un micrófono a la fuerza y tapó la cámara, en un hecho que va en contra de la Ley 19.733 de prensa, que garantiza el derecho a informar y opinar sin censura previa.

Se trata de Maks Cárdenas, quien hace un tiempo genera contenido junto con el King en sus redes sociales y el canal de YouTube “El Legado”.

¿Por qué el periodista de Arturo Vidal censuró a un colega?

El afectado fue el equipo de “Plan Perfecto”, programa de farándula de Chilevisión, que asistió al evento de Armaf Perfumes en el Hotel W de Santiago. En la ocasión, el periodista Nicolás Valle le hizo una entrevista a Arturo Vidal. Todo iba bien hasta que el profesional le preguntó al King sobre su exesposa María Teresa Matus, momento en el que apareció Maks Cárdenas y forcejeó con Valle, poniendo después su mano sobre el lente de la cámara.

Vidal solo se atinó a mirar la acción y sonreír de forma nerviosa, en una acción que no pasó desapercibida y que generó la indignación del panel del programa liderado por el conductor Eduardo De la Iglesia, el que exigió unas disculpas de Cárdenas por su accionar.

Periodista amigo de Arturo Vidal le quitó el micrófono a equipo de Chilevisión y trató de tapar la cámara pic.twitter.com/ce3g9RRm5b — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) May 15, 2026

¿Qué vínculo tiene Maks Cárdenas con Arturo Vidal?

Según dio a conocer hace algunos días el medio La Hora de King Kong, Maks Cárdenas es más que un periodista que realiza contenido con Arturo Vidal, ya que también está involucrado en negocios con el bicampeón de América.

De hecho, Cárdenas fue uno de los factores que propició el distanciamiento de Vidal con el representante Fernando Felicevich, dado que fue intermediario de una jugosa oferta de la casa de apuestas Jugabet con la que terminó firmando el jugador, en desmedro de un ofrecimiento de Felicevich y su empresa Vibra, los que buscaban realizar un negocio con Betano con el King como embajador.

Maks Cárdenas también se alejó del agente y ahora trabaja con Vidal en cada uno de sus acuerdos comerciales y su relación con la prensa.