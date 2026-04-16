Colo Colo se prepara para una de las semanas más simbólicas de la temporada. El duelo ante Palestino no solo marcará la fecha 10 del Campeonato Nacional, también coincidirá con el aniversario 101 del club, en un Monumental que promete estar lleno y con ambiente de fiesta total. Pero en medio de ese contexto, el Cacique sabe que no hay margen para distracciones: necesita ganar para sostener la cima.

Fernando Ortiz trabaja con intensidad, probando variantes y afinando detalles en el plantel, mientras el mercado de fichajes 2026 comienza a moverse desde adentro, con decisiones que podrían impactar en las próximas semanas. A eso se suman señales desde el entrenamiento, noticias del rival y movimientos que terminan configurando un escenario donde el Cacique mezcla celebración con presión competitiva.

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