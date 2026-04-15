Coquimbo Unido dio un golpe de autoridad en la Copa Libertadores 2026 tras vencer por 0-2 a Universitario de Deportes en el Monumental de Lima. La gran figura de la noche fue Cristián Zavala, quien abrió la cuenta a los 13 minutos y ratificó el excelente momento que vive bajo las órdenes de Hernán Caputto. Su irrupción en el torneo continental no pasó inadvertida en Santiago, especialmente para un histórico goleador de Colo Colo, quien quedó maravillado con la personalidad del puentealtino en tierras peruanas. Ante el complejo presente de los extremos en Macul, el pedido de retorno inmediato del jugador —que pertenece a los registros albos— ya se instaló en el debate nacional de cara al próximo mercado de pases.

¿Qué dijo Carlos Gustavo de Luca sobre el nivel de Cristián Zavala?

El histórico exdelantero de los albos, Carlos Gustavo de Luca, fue tajante al analizar el desempeño del atacante en la victoria “pirata”. En conversación con RedGol, el otrora goleador no dudó en solicitar una nueva oportunidad para el extremo en Pedrero. “Este es el Zavala que necesita Colo Colo”, afirmó De Luca, destacando que lo que más le impresionó fue el carácter mostrado en una vitrina tan exigente como la Libertadores: “Jugando de esta manera, con esta personalidad”, añadió.

El exatacante argentino insistió en que el actual esquema de Fernando Ortiz se beneficiaría directamente con un jugador de esas características. “Ojalá lo pueda hacer en Colo Colo, esto es lo que necesita hoy”, cerró De Luca.

¿Por qué Cristián Zavala se fue de Colo Colo a Coquimbo Unido?

Pese a ser un jugador de gran proyección, el paso de Zavala por Macul ha sido intermitente. El extremo realizó la pretemporada 2026 bajo el mando de Fernando Ortiz, pero diversos factores —incluyendo una inoportuna lesión y la falta de confianza del cuerpo técnico— terminaron gatillando una nueva cesión. Cabe recordar que el jugador ya había tenido un paso cuestionado por parte de la fanaticada durante el primer semestre de 2025, lo que lo llevó a buscar regularidad fuera del Monumental.

Sin embargo, antes de partir al puerto, la dirigencia de Blanco y Negro tomó resguardos. El jugador renovó su vínculo con Colo Colo hasta el 2027, aunque se incluyó una cláusula que podría complicar su retorno: Coquimbo Unido posee una opción de compra que puede hacer efectiva hasta fines de este año.

Las estadísticas de Cristián Zavala en la temporada 2026

El “Pirata” ha encontrado en Zavala a un revulsivo letal. En lo que va del año, el nacido en Puente Alto registra números que superan ampliamente lo mostrado en sus etapas anteriores en el Cacique:

Partidos disputados: 8 compromisos.

8 compromisos. Goles: 3 tantos (marcando ante Universitario, Huachipato y Cobresal).

3 tantos (marcando ante Universitario, Huachipato y Cobresal). Asistencias: 2 pases gol.

2 pases gol. Minutos en cancha: 439 minutos.

Mientras Colo Colo celebra su liderato en el Campeonato Nacional y la Copa de la Liga, el “fantasma” de los jugadores cedidos vuelve a rondar las oficinas de Blanco y Negro. El nivel de Zavala en la escena internacional pone en entredicho la decisión de desprenderse de una pieza que hoy, en palabras de un histórico como De Luca, es justamente lo que el equipo necesita. Con una opción de compra vigente para Coquimbo, la pregunta en el Monumental es clara: ¿Hará el Cacique un esfuerzo por recuperarlo en junio o dejará que una de las figuras de la Libertadores se escape definitivamente de sus manos?