Coquimbo Unido visita a Universitario de Deportes este miércoles 15 de abril en el Estadio Monumental de Lima, por la Fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los Piratas llegan con el ánimo por las nubes tras el épico empate 1-1 ante Nacional de Montevideo en la Fecha 1, rescatado en el minuto 90+4 con gol de cabeza de Manuel Fernández. Sigue aquí el minuto a minuto, goles, formaciones y estadísticas desde Lima.

Universitario vs Coquimbo Unido, minuto a minuto

Resumen de Universitario vs Coquimbo Unido

¿Las claves del Universitario vs Coquimbo Unido?

El Grupo B de la Copa Libertadores 2026 está completamente igualado: los cuatro equipos suman 1 punto tras la primera jornada, con Nacional y Coquimbo con mejor diferencia de goles. Universitario de Deportes, tricampeón peruano, abrió su camino continental con un empate 0-0 ante Tolima en Ibagué, resultado insuficiente para el rival directo de esta noche. El Estadio Monumental de Ate, con capacidad para más de 80.000 espectadores, será un factor determinante: la hinchada crema convierte este coloso en uno de los ambientes más intimidantes de Sudamérica. Coquimbo Unido llega como el equipo revelación del grupo: su empate agónico ante Nacional demostró carácter y mentalidad ganadora, virtudes que el técnico Hernán Caputto ha instalado en el plantel Pirata.

La previa de Universitario vs Coquimbo Unido

Universitario de Deportes necesita ganar en casa para despegarse de la parte baja del grupo y no quedar dependiente de los otros resultados desde fecha tan temprana. El técnico del cuadro peruano tiene en el Estadio Monumental su principal ventaja: el ruido de 80.000 hinchas cremas puede desestabilizar al visitante más curtido. La última experiencia del equipo peruano en Copa Libertadores fue irregular, pero el plantel cuenta con la experiencia de internacionales como Andy Polo y Aldo Corzo para conducir momentos de tensión.

Coquimbo Unido de Hernán Caputto hace historia con cada partido que juega en la Copa Libertadores: es la primera vez en la historia del club nortino que participa en este torneo continental. El empate ante Nacional les demostró que pueden competir contra los grandes, y la clave estará en replicar el mismo esquema: el Estadio Sánchez Rumoroso fue su fortaleza en la Fecha 1, pero ahora deberán mostrar que también pueden sumar fuera de casa.

Formaciones de Universitario vs Coquimbo Unido

Formación de Universitario de Deportes

Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Miguel Silveira, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Sekou Gassama y Alex Valera. DT: Javier Rabanal.

Formación de Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Cristián Zavala, Nicolás Johansen y Alejandro Azócar. DT: Hernán Caputto.

¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026?

El partido se disputará el miércoles 15 de abril de 2026 a las 22:00 en Chile en el Estadio Monumental.

¿Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido en vivo?

El duelo será transmitido por ESPN y en streaming a través de Disney+ Premium para toda Sudamérica.

Tabla del Grupo B de la Copa Libertadores 2026