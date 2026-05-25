Datos Clave Partido clave: Coquimbo visita a Nacional por el Grupo B. Transmisión: Chilevisión, ESPN 5 y Disney+ Premium. Horario: Martes 26 de mayo, 20:30 horas.

Coquimbo Unido juega este martes 26 de mayo una noche grande en Montevideo. El equipo de Hernán Caputto visita a Nacional en el Gran Parque Central desde las 20:30 horas de Chile, por la sexta y última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, con el boleto a octavos de final ya asegurado.

El Pirata llega como líder con 10 puntos después de golear 3-0 a Deportes Tolima en el Francisco Sánchez Rumoroso, con tantos de Manuel Fernández, Cristián Zavala y Nicolás Johansen. La clasificación ya está en el bolsillo, pero falta cerrar el primer lugar: si gana o empata en Uruguay, Coquimbo terminará en la cima sin mirar el resultado de Tolima ante Universitario.

¿Qué canal transmite Nacional vs Coquimbo Unido EN VIVO?

El partido será transmitido por TV abierta, TV de pago y streaming en Chile.

📺 Chilevisión

📺 ESPN 5

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📲 Chilevisión Web

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📲 Pluto TV

👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Nacional vs Coquimbo Unido?

Se juega este martes 26 de mayo a las 20:30 horas de Chile.

📅 Martes 26 de mayo de 2026

🕣 20:30 horas (Chile)

🏟️ Estadio Gran Parque Central, Montevideo

El duelo corresponde a la sexta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. En Uruguay está programado para las 21:30 horas locales.

¿Dónde ver Nacional vs Coquimbo Unido ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataformas digitales.

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Pluto TV

Para acceder:

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Para la señal abierta digital, entra a Chilevisión Web, YouTube de Chilevisión o Pluto TV.

Disponible en celular, Smart TV, tablet y navegador.

¿Dónde ver GRATIS Nacional vs Coquimbo Unido?

El partido sí tendrá transmisión gratuita en Chile.

Se podrá ver gratis en:

Chilevisión

Chilevisión Web

Chilevisión YouTube

Pluto TV

Además, estará disponible por TV de pago y streaming en:

ESPN 5

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Formación de Nacional vs Coquimbo Unido

XI Nacional

Luis Mejía; Tomás Viera, Agustín Rogel, Nicolás Rodríguez, Emiliano Ancheta; Alexander Dos Santos, Juan García, Nicolás Lodeiro; Tomás Verón, Rodrigo Martínez y Maximiliano Gómez.

DT: Jorge Bava.

XI Coquimbo Unido

Gonzalo Flores; Sebastián Cabrera, Manuel Fernández, Elvis Hernández, Francisco Salinas; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Dylan Glaby; Martín Mundaca, Luis Riveros y Nicolás Johansen.

DT: Hernán Caputto.

Árbitros designados para Nacional vs Coquimbo Unido

Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina)

Asistente 1: Cristian Navarro (Argentina)

Asistente 2: Gabriel Chade (Argentina)

Cuarto árbitro: Nazareno Arasa (Argentina)

VAR: Héctor Paletta (Argentina)

AVAR: Germán Delfino (Argentina)

Asesor: Fernando Falce (Uruguay)

Quality Manager: Claudio Ríos (Chile)

¿Cómo llegan Nacional vs Coquimbo Unido a la Copa Libertadores?

Coquimbo Unido llega clasificado a octavos y con la opción de cerrar primero el Grupo B.

El equipo chileno viene de su mejor noche continental de la temporada: goleó 3-0 a Deportes Tolima en Coquimbo y dio el salto definitivo a la cima del grupo. Manuel Fernández, Cristián Zavala y Nicolás Johansen marcaron los goles de un triunfo que aseguró matemáticamente la presencia pirata en octavos de final.

La campaña tiene peso histórico. Coquimbo llegó a 10 puntos, suma tres triunfos, un empate y una derrota, y depende de sí mismo para terminar como líder. La única preocupación fuerte pasa por el arco: Diego “Mono” Sánchez sufrió un desgarro ante Tolima y Gonzalo Flores aparece como el encargado de custodiar los tres palos en Montevideo.

Caputto también administró cargas en el plano local, donde Coquimbo igualó 1-1 ante Everton por la Liga de Primera. La idea es llegar con piernas frescas a Uruguay, aunque el equipo mantiene bajas ofensivas por las lesiones de Dixon Pereira y Enzo Mettifogo.

Nacional llega eliminado de la pelea por octavos, pero todavía busca el cupo a la Sudamericana.

El Bolso empató 0-0 ante Universitario en la fecha anterior y quedó con 5 puntos, resultado que lo dejó sin opciones reales de meterse entre los dos primeros del grupo. Aun así, el equipo uruguayo todavía pelea el tercer lugar, que entrega acceso al repechaje de la Copa Sudamericana.

El cuadro de Jorge Bava viene de ganar 1-0 a Albion en el torneo uruguayo y buscará cerrar la fase de grupos con una alegría ante su gente. La experiencia de Nicolás Lodeiro en la mitad de la cancha aparece como una de las claves para intentar controlar la posesión ante un Coquimbo que llega con confianza y mejor posición en la tabla.

¿Cómo está la tabla del Grupo B de la Copa Libertadores?

Coquimbo Unido lidera el Grupo B con 10 puntos y ya está clasificado a octavos de final.

Coquimbo Unido: 10 puntos

Deportes Tolima: 7 puntos

Universitario: 5 puntos

Nacional: 5 puntos

La última fecha tendrá dos partidos en paralelo: Nacional vs Coquimbo Unido y Universitario vs Deportes Tolima. El Pirata necesita ganar o empatar para asegurar el primer lugar sin depender de nadie. Si pierde, deberá mirar el resultado de Tolima en Lima y los criterios de desempate.

¿Qué necesita Coquimbo Unido para terminar primero en el Grupo B?

Coquimbo Unido asegura el liderato del Grupo B si gana o empata ante Nacional.

El equipo chileno llega con 10 puntos y Deportes Tolima lo sigue con 7. Por eso, una victoria o una igualdad en Montevideo deja al Pirata fuera del alcance del cuadro colombiano.

El único escenario en que Coquimbo puede perder el primer lugar es con una derrota ante Nacional y un triunfo de Tolima frente a Universitario. En ese caso, ambos quedarían con 10 puntos y habría que revisar los criterios de desempate. Como en los duelos directos empataron en puntos, diferencia y goles —Tolima ganó 3-0 en Colombia y Coquimbo respondió 3-0 en Chile—, la definición podría pasar por la diferencia de gol general y los goles convertidos.

Por eso, la cuenta más limpia para Caputto es sumar en Uruguay. Un punto basta para quedarse con el liderato.

¿Qué se juega Nacional ante Coquimbo Unido?

Nacional ya no puede clasificar a octavos, pero pelea el tercer lugar para ir al repechaje de la Copa Sudamericana.

El equipo uruguayo tiene 5 puntos, los mismos que Universitario, y necesita cerrar mejor posicionado que el cuadro peruano para sostener una vía internacional en el segundo semestre.

El empate ante Universitario en la quinta fecha no le alcanzó para seguir cerca de la zona de octavos, pero todavía lo mantiene en la discusión por el tercer puesto. Frente a Coquimbo, Nacional está obligado a sumar y esperar lo que ocurra en Lima entre Universitario y Tolima.

En resumen

Nacional vs Coquimbo Unido se juega este martes 26 de mayo.

El partido será a las 20:30 horas de Chile.

Se disputará en el Gran Parque Central de Montevideo.

Transmiten Chilevisión, ESPN 5 y Disney+ Premium.

También se podrá ver por Chilevisión Web, YouTube de Chilevisión y Pluto TV.

Coquimbo Unido ya está clasificado a octavos de final.

El Pirata asegura el primer lugar del Grupo B si gana o empata.

Nacional está eliminado de octavos, pero pelea el cupo a la Sudamericana.

Maximiliano Ramírez será el árbitro del partido.

Coquimbo Unido ya hizo historia, pero todavía puede cerrar la fase de grupos con una señal más fuerte: terminar primero. En Montevideo no juega por sobrevivir, juega por llegar a octavos con la autoridad de un equipo que se tomó en serio la Copa desde el primer día.