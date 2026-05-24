Coquimbo Unido visita a Nacional por la sexta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, en un partido que aparece como clave para cerrar la fase de grupos y ordenar definitivamente la tabla.

El duelo se disputará en el Gran Parque Central, con un Coquimbo Unido que llega como líder del grupo con 10 puntos y ya clasificado a octavos de final, mientras Nacional aparece en el último lugar con cinco unidades y con una situación muy comprometida.

Copa Libertadores – Grupo B – 2026 DÍA DE PARTIDO 6 Nacional Sin Comenzar Coquimbo Unido

Previa del partido Nacional vs Coquimbo Unido

Coquimbo Unido confirmó su gran momento y se convirtió en uno de los nombres fuertes de la fase de grupos. El conjunto chileno goleó 3-0 a Deportes Tolima en casa y saltó a la cima del Grupo B con 10 puntos, una diferencia que lo deja muy bien parado de cara al cierre.

Después de un arranque parejo, el equipo de Hernán Caputto encontró regularidad y contundencia justo en la etapa decisiva. Manuel Fernández, Cristián Zavala y Nicolás Johansen anotaron los goles de un triunfo indispensable ante Deportes Tolima, resultado que le permitió asegurar su presencia en los octavos de final a falta de una fecha.

El cuadro pirata llega al Gran Parque Central como líder del grupo, con tres victorias, un empate y una derrota en cinco partidos. Además, registra ocho goles a favor y cinco en contra, con una diferencia de +3 que refleja una campaña sólida y competitiva.

La clasificación ya está en el bolsillo, pero el partido sigue teniendo valor: Coquimbo Unido buscará cerrar la fase como puntero y llegar con impulso a la ronda de eliminación directa.

Nacional vs Coquimbo Unido / © Imago

Nacional, por su parte, llega en una situación mucho más incómoda. El Bolso igualó 0-0 ante Universitario en la quinta fecha, un resultado que no le alcanzó para acercarse a la zona de clasificación y que dejó muy complicado su panorama.

El empate dejó a Nacional con cinco puntos, los mismos que Universitario, pero en el último lugar del Grupo B por diferencia de gol. Además, el escenario de clasificación es adverso, ya que quedaría relegado en caso de igualar en puntos con Deportes Tolima o Universitario por los cruces entre ambos.

El equipo uruguayo ha tenido una campaña irregular en la Copa Libertadores, con una victoria, dos empates y dos derrotas. Sus seis goles a favor contrastan con los nueve recibidos, un registro defensivo que explica parte de sus problemas en la fase de grupos.

Aun así, Nacional juega en casa y buscará aprovechar el Gran Parque Central para cerrar con una victoria ante un Coquimbo Unido que llega clasificado, pero que no quiere soltar la cima.

Tabla de posiciones del Grupo B

Pos. Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Coquimbo Unido 10 5 3 1 1 8 5 +3 2 Deportes Tolima 7 5 2 1 2 7 6 +1 3 Universitario 5 5 1 2 2 5 6 -1 4 Nacional 5 5 1 2 2 6 9 -3

Así llegan Nacional y Coquimbo Unido

Nacional ha tenido un desempeño irregular en la Copa Libertadores, acumulando cinco puntos hasta el momento. Con una victoria, dos empates y dos derrotas, el equipo se encuentra en la última posición del grupo.

Su diferencia de goles de 6-9 refleja la necesidad de mejorar tanto en defensa como en ataque. En casa, sin embargo, ha mostrado cierta solidez, con una victoria y un empate. Su último encuentro en la competencia terminó en empate sin goles ante Universitario, lo que evidenció nuevamente su dificultad para encontrar el gol.

El entrenador de Nacional, Jorge Bava, es conocido por su enfoque táctico meticuloso y necesitará inspirar a su equipo para aprovechar cualquier oportunidad contra un Coquimbo Unido en buena forma. Los últimos cinco partidos de Nacional en todas las competiciones han sido mixtos, con dos victorias, un empate y dos derrotas, lo que muestra a un equipo que todavía busca consistencia.

Coquimbo Unido llega a este partido como líder del grupo con 10 puntos. Ha logrado tres victorias, un empate y solo una derrota, con una diferencia de goles de 8-5.

Su rendimiento como visitante ha sido sólido, con una victoria y una derrota, lo que le otorga confianza para enfrentar a Nacional en su estadio. El equipo viene de una contundente victoria 3-0 contra Deportes Tolima, resultado que refuerza su moral y su posición en la tabla.

Bajo la dirección de Hernán Caputto, conocido por su enfoque ofensivo y estratégico, Coquimbo Unido ha demostrado ser un equipo bien organizado y difícil de superar. Sus últimos cinco partidos en todas las competiciones han sido positivos, con cuatro victorias y un empate, lo que lo coloca en una posición favorable para cerrar bien la fase de grupos.

Rendimiento reciente

Nacional, Copa Libertadores:

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Nacional, todas las competiciones:

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Coquimbo Unido, Copa Libertadores:

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Coquimbo Unido, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Nacional vs Coquimbo Unido / © Imago

Coquimbo Unido debería mantener una formación competitiva pese a tener asegurada su presencia en octavos de final. El equipo de Hernán Caputto llega con la posibilidad de cerrar como líder del Grupo B, por lo que no debería especular demasiado en Montevideo.

Diego Sánchez aparece como titular en el arco, con una línea defensiva compuesta por Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández y Juan Cornejo.

En el mediocampo, Alejandro Camargo, Sebastián Galani y Benjamín Chandía sostendrían el equilibrio, mientras que Cristián Zavala, Alejandro Azócar y Nicolás Johansen serían las principales cartas ofensivas.

Nacional, por su parte, necesita ganar y esperar otros resultados para sostener alguna opción en el cierre del grupo. Ignacio Suárez sería el arquero titular, acompañado por una defensa integrada por Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel y Tomás Viera.

En la zona media, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez y Nicolás Lodeiro serían los encargados de manejar la circulación, mientras que Baltasar Barcia, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro comandarían el ataque.

El Bolso necesita mejorar su eficacia ofensiva, ya que viene de empatar sin goles ante Universitario en un partido que lo dejó muy condicionado en la tabla.

Posibles formaciones Nacional vs Coquimbo Unido

Nacional:

Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro; Baltasar Barcia, Maximiliano Gómez, Gonzalo Carneiro.

DT: Jorge Bava.

Coquimbo Unido:

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Benjamín Chandía; Cristián Zavala, Alejandro Azócar, Nicolás Johansen.

DT: Hernán Caputto.

Pronóstico Nacional vs Coquimbo Unido

Nuestro pronóstico: Nacional 1-2 Coquimbo Unido

Coquimbo Unido llega como líder, clasificado y en su mejor momento de la fase de grupos. La goleada 3-0 sobre Deportes Tolima confirmó que el equipo chileno encontró contundencia justo en el tramo decisivo y que tiene argumentos para competir incluso fuera de casa.

Nacional necesita ganar y jugará con el empuje del Gran Parque Central, pero su campaña ha sido irregular y el empate sin goles ante Universitario expuso sus problemas para convertir en partidos determinantes.

Por presente, confianza y funcionamiento colectivo, Coquimbo Unido aparece con una ligera ventaja para cerrar la fase con otro triunfo y sostener el primer lugar del Grupo B.

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