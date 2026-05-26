Coquimbo Unido sigue haciendo historia y ahora terminó como líder del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: el conjunto chileno tiene la ventaja de que jugará contra uno de los segundos de grupo, por lo que se espera que sea algún rival más accesible en los octavos de final de la competición.
El elenco Pirata perdió su duelo contra Nacional por 1-0 en Uruguay, pero se vio beneficiado por la igualdad 0-0 de Tolima frente a Universitario en Lima. El elenco colombiano era el único que podía amagar esta condición de puntero de los aurinegros, pero con la paridad se quedó con ocho puntos contra los 10 del elenco nacional.
El sorteo de los octavos de la Copa Libertadores será después del Mundial 2026.
Así fue la derrota de Coquimbo ante Nacional por la Copa Libertadores 2026
El único gol del partido fue obra de Maximiliano Gómez para Nacional en los seis minutos de juego, con un impecable tiro libre que dejó sin opciones al portero Gonzalo Flores, que estaba reemplazando al lesionado Diego “Mono” Sánchez.
El elenco uruguayo se quedó con 10 jugadores en el final del primer tiempo por la expulsión de Tomás Viera (45′), por una descalificadora infracción en contra de Francisco Salinas, quien de “milagro” no se lesionó, ya que la pierna se dobló de forma muy peligrosa ante la violenta falta de su rival.
Pese a esto, en el complemento no pudieron los aurinegros: manejaron el balón, lo rotaron de forma muy criteriosa, pero tuvieron pocas ocasiones claras. El partido terminó con total calma, por lo que pareciera que ya sabían que en paralelo el resultado de Tolima les servía.
Estadísticas de Nacional vs Coquimbo por la Copa Libertadores 2026
- Maximiliano Gomez 7′
- Agustin Rogel 45′
- Tomas Viera 45′
- Dylan Glaby 12′
- Manuel Fernandez 49′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Mejia
Rodriguez
Coates
Rogel
Viera
Dos
Santos
Garcia
Veron
Lodeiro
Martinez
Gomez
- Entrenador
-
0Jorge Bava
- Suplentes
-
25Ignacio Suarez
-
13Emiliano Ancheta
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30Mateo Barcia
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6Luciano Boggio
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15Paolo Calione
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21Camilo Candido
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20Gonzalo Carneiro
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19Juan Cruz De Los Santos
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39Luciano Gonzalez
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7Nicolas Lopez
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18Pavel Nunez
-
8Mauricio Vera
Flores
Salinas
Gazzolo
Fernandez
Cornejo
Glaby
Cordero
Zavala
Vadala
Chandia
Pratto
- Entrenador
-
0Hernan Caputto
- Suplentes
-
21Cristobal Dorador
-
11Alejandro Azocar
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25Vicente Villegas
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28Sebastian Cabrera
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8Alejandro Maximiliano Camargo
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5Dylan Escobar
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4Elvis Hernandez
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9Nicolas Johansen
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20Martin Mundaca
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27Luis Riveros
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18Pablo Rodriguez
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26Lukas Soza
¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo?
El próximo duelo de Coquimbo Unido será este domingo 31 de mayo a las 12:30 horas ante Deportes Limache en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota por la Fecha 14 del Campeonato Nacional 2026, en el que todavía tiene expectativas de mantenerse en los puestos de arriba en la tabla de posiciones, pese a que está a 10 puntos del líder Colo Colo.