Coquimbo Unido sigue haciendo historia y ahora terminó como líder del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: el conjunto chileno tiene la ventaja de que jugará contra uno de los segundos de grupo, por lo que se espera que sea algún rival más accesible en los octavos de final de la competición.

El elenco Pirata perdió su duelo contra Nacional por 1-0 en Uruguay, pero se vio beneficiado por la igualdad 0-0 de Tolima frente a Universitario en Lima. El elenco colombiano era el único que podía amagar esta condición de puntero de los aurinegros, pero con la paridad se quedó con ocho puntos contra los 10 del elenco nacional.

El sorteo de los octavos de la Copa Libertadores será después del Mundial 2026.

Así fue la derrota de Coquimbo ante Nacional por la Copa Libertadores 2026

El único gol del partido fue obra de Maximiliano Gómez para Nacional en los seis minutos de juego, con un impecable tiro libre que dejó sin opciones al portero Gonzalo Flores, que estaba reemplazando al lesionado Diego “Mono” Sánchez.

El elenco uruguayo se quedó con 10 jugadores en el final del primer tiempo por la expulsión de Tomás Viera (45′), por una descalificadora infracción en contra de Francisco Salinas, quien de “milagro” no se lesionó, ya que la pierna se dobló de forma muy peligrosa ante la violenta falta de su rival.

Pese a esto, en el complemento no pudieron los aurinegros: manejaron el balón, lo rotaron de forma muy criteriosa, pero tuvieron pocas ocasiones claras. El partido terminó con total calma, por lo que pareciera que ya sabían que en paralelo el resultado de Tolima les servía.

Estadísticas de Nacional vs Coquimbo por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores – Grupo B – 2026 DÍA DE PARTIDO 6 Nacional 1 0 Half Time : 1 0 Finalizado Coquimbo Unido Maximiliano Gomez 7′ Agustin Rogel 45′ Tomas Viera 45′ Dylan Glaby 12′

Dylan Glaby 12′ Manuel Fernandez 49′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 88 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Alejandro Azocar 88 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Benjamin Chandia 82 ‘ Nacional Sustitución entra : Juan Cruz De Los Santos 82 ‘ Nacional Sustitución sale : Rodrigo Martinez 73 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Nicolas Johansen 73 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Dylan Glaby 61 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Luis Riveros 61 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Guido Vadala 59 ‘ Nacional Sustitución entra : Luciano Boggio 59 ‘ Nacional Sustitución sale : Mateo Barcia 49 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Manuel Fernandez 45 + 3 ‘ Nacional Tarjeta amarilla : Agustin Rogel 46 ‘ Nacional Sustitución entra : Emiliano Ancheta 46 ‘ Nacional Sustitución sale : Nicolás Lodeiro 46 ‘ Nacional Sustitución entra : Mateo Barcia 46 ‘ Nacional Sustitución sale : Tomas Veron 46 ‘ Nacional Sustitución entra : Ignacio Suarez 46 ‘ Nacional Sustitución sale : Luis Mejia 45 + 1 ‘ Nacional Tarjeta roja : Tomas Viera 12 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Dylan Glaby 7 ‘ Nacional Gol regular : Maximiliano Gomez Cambio: se retira Guido Vadala y entra en su lugar Luis Riveros. Cambio: se retira Mateo Barcia y entra en su lugar Luciano Boggio. Amonestación para Manuel Fernandez. Cambio: se retira Nicolás Lodeiro y entra en su lugar Emiliano Ancheta. Cambio: se retira Tomas Veron y entra en su lugar Mateo Barcia. Cambio: se retira Luis Mejia y entra en su lugar Ignacio Suarez. Ya en juego el segundo tiempo. [ +9 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +3 ‘ ] Amonestación para Agustin Rogel. [ +1 ‘ ] ¡EXPULSADO! – ¡Tomas Viera ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! Amonestación para Dylan Glaby. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Maximiliano Gomez! El árbitro da inicio al encuentro. Nacional Nacional 4-2-3-1 1 Luis

Mejia 77 Nicolas

Rodriguez 4 Sebastián

Coates 2 Agustin

Rogel 32 Tomas

Viera 10 Alexander

Dos

Santos 56 Juan

Garcia 27 Tomas

Veron 14 Nicolás

Lodeiro 31 Rodrigo

Martinez 9 Maximiliano

Gomez Entrenador

0 Jorge Bava

Suplentes

25 Ignacio Suarez



13 Emiliano Ancheta



30 Mateo Barcia



6 Luciano Boggio



15 Paolo Calione



21 Camilo Candido



20 Gonzalo Carneiro



19 Juan Cruz De Los Santos



39 Luciano Gonzalez



7 Nicolas Lopez



18 Pavel Nunez



8 Mauricio Vera

Coquimbo Unido Coquimbo Unido 4-2-3-1 1 Gonzalo

Flores 17 Francisco

Salinas 2 Benjamin

Gazzolo 3 Manuel

Fernandez 16 Juan

Cornejo 6 Dylan

Glaby 14 Salvador

Cordero 15 Cristian

Zavala 10 Guido

Vadala 30 Benjamin

Chandia 12 Lucas

Pratto Entrenador

0 Hernan Caputto

Suplentes

21 Cristobal Dorador



11 Alejandro Azocar



25 Vicente Villegas



28 Sebastian Cabrera



8 Alejandro Maximiliano Camargo



5 Dylan Escobar



4 Elvis Hernandez



9 Nicolas Johansen



20 Martin Mundaca



27 Luis Riveros



18 Pablo Rodriguez



26 Lukas Soza

7 Faltas Cometidas 9 0 Fuera de Juego 1 38 Posesión de Balón 62 1 Tarjetas Amarillas 2 1 Tiros Fuera 1 2 Tiros a Puerta 2 1 Corners 4 1 Tarjetas Rojas 0 3 Saques de Portería 2 0 Penaltis 0 9 Tiros Libres 0 2 Paradas 1 0 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 1 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 2 Tiros a Puerta 1ª Mitad 2 0 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 0 Corners 1ª Mitad 3 1 Corners 2ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 6 Faltas Cometidas 1ª Mitad 5 1 Faltas Cometidas 2ª Mitad 3 Last Confrontations COQ 1 – 1 NAC 08/04/2026

¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo?

El próximo duelo de Coquimbo Unido será este domingo 31 de mayo a las 12:30 horas ante Deportes Limache en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota por la Fecha 14 del Campeonato Nacional 2026, en el que todavía tiene expectativas de mantenerse en los puestos de arriba en la tabla de posiciones, pese a que está a 10 puntos del líder Colo Colo.