Coquimbo Unido sigue haciendo historia y ahora terminó como líder del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: el conjunto chileno tiene la ventaja de que jugará contra uno de los segundos de grupo, por lo que se espera que sea algún rival más accesible en los octavos de final de la competición.

El elenco Pirata perdió su duelo contra Nacional por 1-0 en Uruguay, pero se vio beneficiado por la igualdad 0-0 de Tolima frente a Universitario en Lima. El elenco colombiano era el único que podía amagar esta condición de puntero de los aurinegros, pero con la paridad se quedó con ocho puntos contra los 10 del elenco nacional.

El sorteo de los octavos de la Copa Libertadores será después del Mundial 2026.

Así fue la derrota de Coquimbo ante Nacional por la Copa Libertadores 2026

El único gol del partido fue obra de Maximiliano Gómez para Nacional en los seis minutos de juego, con un impecable tiro libre que dejó sin opciones al portero Gonzalo Flores, que estaba reemplazando al lesionado Diego “Mono” Sánchez.

El elenco uruguayo se quedó con 10 jugadores en el final del primer tiempo por la expulsión de Tomás Viera (45′), por una descalificadora infracción en contra de Francisco Salinas, quien de “milagro” no se lesionó, ya que la pierna se dobló de forma muy peligrosa ante la violenta falta de su rival.

Pese a esto, en el complemento no pudieron los aurinegros: manejaron el balón, lo rotaron de forma muy criteriosa, pero tuvieron pocas ocasiones claras. El partido terminó con total calma, por lo que pareciera que ya sabían que en paralelo el resultado de Tolima les servía.

Estadísticas de Nacional vs Coquimbo por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores – Grupo B – 2026 DÍA DE PARTIDO 6
Nacional
26/05/2026 20:30
1
0
Half Time : 1 0
Finalizado
Coquimbo Unido
  • Maximiliano Gomez 7′
  • Agustin Rogel 45′
  • Tomas Viera 45′
  • Dylan Glaby 12′
  • Manuel Fernandez 49′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
88 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Alejandro Azocar
88 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Benjamin Chandia
82 ‘
Nacional
Sustitución entra : Juan Cruz De Los Santos
82 ‘
Nacional
Sustitución sale : Rodrigo Martinez
73 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Nicolas Johansen
73 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Dylan Glaby
61 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Luis Riveros
61 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Guido Vadala
59 ‘
Nacional
Sustitución entra : Luciano Boggio
59 ‘
Nacional
Sustitución sale : Mateo Barcia
49 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Manuel Fernandez
45 + 3 ‘
Nacional
Tarjeta amarilla : Agustin Rogel
46 ‘
Nacional
Sustitución entra : Emiliano Ancheta
46 ‘
Nacional
Sustitución sale : Nicolás Lodeiro
46 ‘
Nacional
Sustitución entra : Mateo Barcia
46 ‘
Nacional
Sustitución sale : Tomas Veron
46 ‘
Nacional
Sustitución entra : Ignacio Suarez
46 ‘
Nacional
Sustitución sale : Luis Mejia
45 + 1 ‘
Nacional
Tarjeta roja : Tomas Viera
12 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Dylan Glaby
7 ‘
Nacional
Gol regular : Maximiliano Gomez
Cambio: se retira Guido Vadala y entra en su lugar Luis Riveros.
Cambio: se retira Mateo Barcia y entra en su lugar Luciano Boggio.
Amonestación para Manuel Fernandez.
Cambio: se retira Nicolás Lodeiro y entra en su lugar Emiliano Ancheta.
Cambio: se retira Tomas Veron y entra en su lugar Mateo Barcia.
Cambio: se retira Luis Mejia y entra en su lugar Ignacio Suarez.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +9 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +3 ‘ ] Amonestación para Agustin Rogel.
[ +1 ‘ ] ¡EXPULSADO! – ¡Tomas Viera ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
Amonestación para Dylan Glaby.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Maximiliano Gomez!
El árbitro da inicio al encuentro.
Nacional
4-2-3-1
Luis Mejia 1
Luis
Mejia
Nicolas Rodriguez 77
Nicolas
Rodriguez
Sebastián Coates 4
Sebastián
Coates
Agustin Rogel 2
Agustin
Rogel
Tomas Viera 32
Tomas
Viera
Alexander Dos Santos 10
Alexander
Dos
Santos
Juan Garcia 56
Juan
Garcia
Tomas Veron 27
Tomas
Veron
Nicolás Lodeiro 14
Nicolás
Lodeiro
Rodrigo Martinez 31
Rodrigo
Martinez
Maximiliano Gomez 9
Maximiliano
Gomez
  • Entrenador
  • 0
    Jorge Bava
  • Suplentes
  • 25
    Ignacio Suarez
  • 13
    Emiliano Ancheta
  • 30
    Mateo Barcia
  • 6
    Luciano Boggio
  • 15
    Paolo Calione
  • 21
    Camilo Candido
  • 20
    Gonzalo Carneiro
  • 19
    Juan Cruz De Los Santos
  • 39
    Luciano Gonzalez
  • 7
    Nicolas Lopez
  • 18
    Pavel Nunez
  • 8
    Mauricio Vera
Coquimbo Unido
4-2-3-1
Gonzalo Flores 1
Gonzalo
Flores
Francisco Salinas 17
Francisco
Salinas
Benjamin Gazzolo 2
Benjamin
Gazzolo
Manuel Fernandez 3
Manuel
Fernandez
Juan Cornejo 16
Juan
Cornejo
Dylan Glaby 6
Dylan
Glaby
Salvador Cordero 14
Salvador
Cordero
Cristian Zavala 15
Cristian
Zavala
Guido Vadala 10
Guido
Vadala
Benjamin Chandia 30
Benjamin
Chandia
Lucas Pratto 12
Lucas
Pratto
  • Entrenador
  • 0
    Hernan Caputto
  • Suplentes
  • 21
    Cristobal Dorador
  • 11
    Alejandro Azocar
  • 25
    Vicente Villegas
  • 28
    Sebastian Cabrera
  • 8
    Alejandro Maximiliano Camargo
  • 5
    Dylan Escobar
  • 4
    Elvis Hernandez
  • 9
    Nicolas Johansen
  • 20
    Martin Mundaca
  • 27
    Luis Riveros
  • 18
    Pablo Rodriguez
  • 26
    Lukas Soza
7
Faltas Cometidas
9
0
Fuera de Juego
1
38
Posesión de Balón
62
1
Tarjetas Amarillas
2
1
Tiros Fuera
1
2
Tiros a Puerta
2
1
Corners
4
1
Tarjetas Rojas
0
3
Saques de Portería
2
0
Penaltis
0
9
Tiros Libres
0
2
Paradas
1
0
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
1
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
2
0
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
0
Corners 1ª Mitad
3
1
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
5
1
Faltas Cometidas 2ª Mitad
3
Last Confrontations
COQ 1 – 1 NAC 08/04/2026

¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo?

El próximo duelo de Coquimbo Unido será este domingo 31 de mayo a las 12:30 horas ante Deportes Limache en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota por la Fecha 14 del Campeonato Nacional 2026, en el que todavía tiene expectativas de mantenerse en los puestos de arriba en la tabla de posiciones, pese a que está a 10 puntos del líder Colo Colo.

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