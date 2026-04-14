Colo Colo confirmó este martes la entrega de autos a parte de su plantel femenino, en el marco de la renovación de su alianza con la marca Jetour. La ceremonia se realizó en el Estadio Monumental y contempla vehículos híbridos avaluados en cerca de $19 millones para algunas futbolistas del equipo.

La medida incorpora al plantel dirigido por Tatiele Silveira dentro del acuerdo comercial y establece un beneficio concreto para las jugadoras. Más allá del hecho, se trata de una decisión que instala un nuevo estándar en el reconocimiento al rendimiento deportivo dentro del club.

Colo Colo integra al plantel femenino en su alianza y entrega autos

El nuevo acuerdo con la marca de autos amplía su alcance y Silveira manifestó que “estamos felices, agradecemos esta iniciativa que valora el fútbol femenino de Colo Colo“.

Además, la entrenadora del Cacique comentó que la medida es un premio para el rendimiento deportivo del plantel femenino, que es Tetracampeón del fútbol Chileno y llegó a semifinales de la Copa Libertadores: “Las chicas demostraron en cancha cómo se representa esta camiseta y nosotras felices por una temporada espectacular que hicimos”, agregó.

Colo Colo y el impacto de una medida inédita en el fútbol femenino

La entrenadora alba se refirió a lo que significa una campaña como esta con las mujeres del plantel de honor y aseguró: “Desconozco si a otro club le han regalado un auto a la rama femenina, entonces creo que es un hito al fútbol femenino sudamericano. Creo que algunos clubes en Europa ya han pasado regalos similares y nosotras ser parte de ese momento para el fútbol femenino sudamericano, es importante”, destacó Silveira.

La referencia instala a Colo Colo en una posición distinta dentro del contexto sudamericano, al incorporar incentivos materiales que hasta ahora no eran habituales. La decisión, en términos prácticos, no solo premia resultados, sino que también redefine cuál es el estándar de beneficios para su plantel femenino.