La sonrisa de Tatiele Silveira refleja el momento que vive Colo Colo femenino. El cuadro albo está en semifinales de la Copa Libertadores, y la entrenadora brasileña no esconde su orgullo por un grupo que, según dice, “ha sabido trabajar con humildad y compromiso”. En conversación exclusiva con Al Aire Libre, la DT detalló las claves del éxito, el análisis del próximo rival y la filosofía que ha marcado su proceso en el Cacique.

A sus 43 años, Silveira ha sabido imprimir carácter y metodología a un plantel que hoy compite de igual a igual con las potencias del continente. La brasileña fue anunciada como nueva entrenadora de Colo Colo en julio de 2023, en reemplazo de Luis Mena. En ese momento, se desempeñaba como Coordinadora del Departamento de Fútbol Femenino de Vasco da Gama, y llegó al Monumental recomendada por Lindsay Camila, la primera DT mujer en ganar la Copa Libertadores femenina. Desde entonces, su sello profesional y su enfoque humano han marcado una nueva etapa en el club.

“Fue una gran sensación, muy contentos con las victorias y el compromiso del equipo durante toda la competición. Mantuvimos los pies en la tierra y la mentalidad de que, trabajando en equipo y todos juntos por un mismo objetivo, podemos superar grandes retos”, comentó la estratega sobre el paso a semifinales.

⚽ Tatiele Silveira y Colo Colo femenino: las claves para vencer a Deportivo Cali

El desafío inmediato será ante Deportivo Cali, un rival que la DT respeta, pero al que también le ve puntos débiles. “Es un gran rival, que viene de una liga muy competitiva y una cultura futbolística robusta, pero que al mismo tiempo deja espacios que podemos aprovechar para adaptar nuestro juego y buscar nuestra clasificación a la final”, explicó.

Para Silveira, el primer paso es mantener la calma: “El primer objetivo es descansar y priorizar la recuperación física y emocional. La presión de cada partido es inmensa, y cada etapa aumenta debido a la importancia y dificultad de cada rival. Además, necesitamos mejorar nuestros tiros, nuestra definición y el juego en el último tercio del campo. Creamos buenas oportunidades, pero no fuimos tan letales como debiéramos”.

Ese nivel de autocrítica, según la entrenadora, es parte del éxito. “El trabajo invisible, la planificación y la estructura del club son claves. Un año de arduo trabajo y planificación ha dado como resultado un alto nivel de rendimiento en esta copa y en la fase final del torneo nacional. Esto requiere un esfuerzo colectivo que involucra a todos los departamentos para asegurar que cada jugador alcance su máximo nivel. Estamos cosechando los frutos de este proyecto a largo plazo y del apoyo institucional que recibimos, con profesionalismo, estructura y excelente gestión”.

💬 “Nos ocupamos de sueños”: la visión humana de Tatiele Silveira

En medio de la intensidad del calendario y las exigencias de la alta competencia, Tatiele no olvida el factor humano: “Transparencia y veracidad. Trabajo con personas y el respeto a cada atleta como mujer es el punto de partida. En el deporte de alto rendimiento nos ocupamos de sueños, por lo que nos esforzamos por brindar todas las condiciones necesarias para que todas estén preparadas y puedan competir, primero buscando internamente un espacio para jugar y, a la vez, compitiendo con las rivales que nos obstaculizan”.

Finalmente, la DT quiso destacar el rol de la hinchada, que ha acompañado al equipo tanto en Chile como en Argentina. “El apoyo de nuestra afición ha sido crucial para mantener a nuestro equipo motivado y con ganas de ganar. No tenemos palabras para agradecerles a todos y cada uno de ustedes su amabilidad y apoyo. Estamos muy contentos”, cerró, con un tono que refleja el espíritu de un equipo que va por todo.

Colo Colo femenino buscará ahora sellar su paso a la gran final de la Copa Libertadores, un sueño que Tatiele Silveira mantiene intacto y estuvo a punto de conseguir en 2019 con Ferroviaria; sin embargo junto a su plantel persiguen la ilusión con una mezcla de trabajo, convicción y ese temple albo que hoy vuelve a brillar en el continente.