Colo Colo le rinde honores al año de su centenario y ya se instaló en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Las Albas de Tatiele Silveira derrotaron a Libertad de Paraguay y quedaron a dos partidos de bajar su segunda estrella continental.

Al frente tendrán a Deportivo Cali, equipo que fue verdugo de Universidad de Chile en la fase de grupos de este torneo.

El duelo entre Colo Colo y Deportivo ali está pactad para este miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola de Banfield.

🏁¿Quién transmite el partido de Colo Colo Femenino vs Deportivo Cali?

La semifinal de Copa Libertadores se transmitirá por Chilevisión y sus plataformas, lo que resta es saber si el partido irá o no por la señal abierta del canal privado, pues el partido de las albas choca con la semifinal del Mundial Sub 20 de Marruecos y Francia.

📲Streaming: Chilevision.cl / App MICHV / Pluto TV

🖥️ Cobertura minuto a minuto: Puedes seguir en vivo y gratis todos los detalles de este partido en Al Aire Libre.

⏰¿A qué hora juega Colo Colo femenino vs Deportivo Cali?

📆Fecha: Miércoles 15 de octubre

⌚Hora: 16:00 horas

🏟️ Estadio Florencio Sola, Buenos Aires, Argentina

🎁¿Dónde ver GRATIS Colo Colo femenino vs Deportivo Cali?

El partido de Colo Colo y Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina se podrá ver gratis por Pluto TV y la app MICHV en todo el país.

También podrás seguir la información en vivo en AlAireLibre.cl.

⚪⚫Posible formación de Colo Colo femenino

Ryann Torrero; Martins, Bogarín, Clavijo y Michelle Acevedo; Jiménez, Javiera Grez y Yanara Aedo; Yenny Acuña, Mary Valencia y María José Urrutia.

DT: Tatiele Silveira

🟢Posible formación de Deportivo Cali

Luisa Agudelo; Jessica Bermeo, Stefania Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar; Loren Sánchez, Paula Medina, Paola García, Melanin Aponzá; Kelly Ibargüen, María Marquinez.

DT: Jhon Alber Ortíz