Colo Colo le rinde honores al año de su centenario y ya se instaló en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2025.
Las Albas de Tatiele Silveira derrotaron a Libertad de Paraguay y quedaron a dos partidos de bajar su segunda estrella continental.
Al frente tendrán a Deportivo Cali, equipo que fue verdugo de Universidad de Chile en la fase de grupos de este torneo.
El duelo entre Colo Colo y Deportivo ali está pactad para este miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola de Banfield.
🏁¿Quién transmite el partido de Colo Colo Femenino vs Deportivo Cali?
La semifinal de Copa Libertadores se transmitirá por Chilevisión y sus plataformas, lo que resta es saber si el partido irá o no por la señal abierta del canal privado, pues el partido de las albas choca con la semifinal del Mundial Sub 20 de Marruecos y Francia.
- 📲Streaming: Chilevision.cl / App MICHV / Pluto TV
- 🖥️ Cobertura minuto a minuto: Puedes seguir en vivo y gratis todos los detalles de este partido en Al Aire Libre.
⏰¿A qué hora juega Colo Colo femenino vs Deportivo Cali?
- 📆Fecha: Miércoles 15 de octubre
- ⌚Hora: 16:00 horas
- 🏟️ Estadio Florencio Sola, Buenos Aires, Argentina
🎁¿Dónde ver GRATIS Colo Colo femenino vs Deportivo Cali?
El partido de Colo Colo y Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina se podrá ver gratis por Pluto TV y la app MICHV en todo el país.
También podrás seguir la información en vivo en AlAireLibre.cl.
⚪⚫Posible formación de Colo Colo femenino
Ryann Torrero; Martins, Bogarín, Clavijo y Michelle Acevedo; Jiménez, Javiera Grez y Yanara Aedo; Yenny Acuña, Mary Valencia y María José Urrutia.
DT: Tatiele Silveira
🟢Posible formación de Deportivo Cali
Luisa Agudelo; Jessica Bermeo, Stefania Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar; Loren Sánchez, Paula Medina, Paola García, Melanin Aponzá; Kelly Ibargüen, María Marquinez.
DT: Jhon Alber Ortíz