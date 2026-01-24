Colo Colo tenía un nombre subrayado en rojo para reordenar su mediocampo tras la salida de Lucas Cepeda. Diego Valdés aparecía como una solución inmediata, con experiencia, ritmo internacional y capacidad para asumir liderazgo en una zona sensible del equipo.

Todo estaba fríamente calculado. Desde Macul se avanzó con una propuesta concreta y se abrió una vía de comunicación directa con el entorno del jugador. Sin embargo, lo que parecía una negociación posible se desmoronó en cuestión de días… Desde Argentina llegó una respuesta que desactivó el plan antes de que tomara forma real.

⚽ El plan de Colo Colo se cae: Diego Valdés fuera del radar

La negativa fue netamente una razón fue futbolística y estratégica: en Vélez Sarsfield tomaron una postura clara y es que Diego Valdés no se mueve del club en este mercado.

De acuerdo a información del sitio argentino Sábado Vélez, el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Barros Schelotto considera al chileno dentro de su estructura base para la temporada. El entrenador fue directo con el jugador y le transmitió que tendrá protagonismo, cerrando cualquier opción de salida a corto plazo.

La propuesta desde Colo Colo no logró seducir a la dirigencia del Fortín, que hoy prioriza estabilidad deportiva por sobre eventuales ingresos. Aunque el contrato de Valdés es alto para el estándar del plantel, ese factor no fue suficiente para forzar una negociación.

⚠️ #ColoColo 🇨🇱 abrió negociaciones por Diego Valdés pero, en principio, no prosperarán.



📥 Presentaron una oferta de préstamo con cargo y opción de compra. "Lo quiere sí o sí el DT (Fernando Ortiz)", dicen desde Chile.



👎 #Vélez hoy no esta dispuesto a negociarlo: Guillermo… pic.twitter.com/37VnJq1ekP — Sábado Vélez (@sabadovelezok) January 24, 2026

🔍 El mercado albo entra en modo ajuste

Con este escenario, en el Monumental asumen que deberán reordenar prioridades. El nombre de Valdés se diluye y el foco se traslada a alternativas más accesibles, aunque ninguna con el mismo que el formado en Audax Italiano, además era una de las cartas favoritas de Fernando Ortiz.