El ciclo de Lucas Cepeda en Colo Colo llegó a su fin. Tras semanas de negociaciones, finalmente el atacante partirá al Elche de España para vivir su primera experiencia en el Viejo Continente.

“Tras aprobación por unanimidad del directorio de Blanco y Negro, Lucas Cepeda continúa su carrera profesional en Europa”, anunció el club a través de sus canales oficiales.

Ahora la gran interrogante es quién reemplazará a la principal figura del equipo. La urgencia radica, además, en que el Cacique hará su estreno en el Campeonato Nacional en solo nueve días, por lo que la dirigencia deberá moverse rápidamente para encontrar a su sustituto.

⚽ Colo Colo saldrá a buscar al reemplazante de Lucas Cepeda

La salida de Lucas Cepeda es una baja sensible para Colo Colo, puesto que era una de las principales cartas ofensivas del equipo. Esto le pone tarea a Blanco y Negro, que deberá salir al mercado para buscar a alguien que ocupe su lugar.

El periodista de ESPN, Christopher Brandt, advirtió que “si se va Cepeda hay que buscar un reemplazante”. Sin embargo, puso paños fríos sobre la posible contratación. “Quizás no se gaste mucho dinero, pero sí negociar de la mejor forma posible para que llegue un jugador de proyección o uno consolidado”.

👀 Los candidatos para reemplazar a Lucas Cepeda en Colo Colo

En el Estadio Monumental ya barajan algunos nombres, pero aún no hay nada concreto. En los últimos días fue ofrecido Lautaro Pastrán, exEverton y que actualmente pertenece a Belgrano de Córdoba.

Otro de los jugadores que ha sido sondeado por la dirigencia de Blanco y Negro es Víctor Dávila, quien también es pretendido desde Brasil y cuyo salario dificultaría la operación.

Situación similar ocurre con Diego Valdés, viejo anhelo del Cacique que también aparece como opción tras la salida de Cepeda. El exseleccionado chileno tiene el visto bueno de Fernando Ortiz, quien lo conoce desde México, pero al igual que el caso anterior, las negociaciones no serían sencillas.

Un último futbolista que apareció en las últimas horas es del medio local y que estuvo cerca de fichar en la U de Chile a mediados del 2025. Se trata de Esteban Matus, figura de Audax Italiano. “Ya existe alguna conversación con Aníbal Mosa y también con la gerencia deportiva encabezada por José Daniel Morón”, reportó el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado.

🔗 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte al día con la actualidad de Colo Colo.