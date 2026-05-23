Datos Clave Cepeda se salva del descenso: Elche iguala por la mínima en su visita a Girona y se mantiene en la Liga Española. La parte baja de la tabla: Con 43 puntos se salva el Elche que queda 15°. Mallorca se quedó con 42 y Girona con 41 puntos. Ambos descienden al quedar 18° y 19° en la tabla. No vio minutos en Montilivi: Lucas Cepeda viajó junto al plantel pero no fue convocado para el partido.

La última fecha de la Liga Española estuvo llena de emociones. Con nueve partidos en simultáneo, la competencia europea nos entregó a los últimos dos descendidos de la división, donde el Elche de Lucas Cepeda se salvó en la última jornada, en un encuentro de alto impacto ante uno de los clubes afectados que baja a la segunda división.

Elche tuvo que visitar al Girona por la fecha 38 de la competición española. El encuentro terminó con igualdad por la cuenta mínima entre ambas escuadras, por lo que los Blanquiverdes sumaron un punto fundamental para salvarse del descenso. Por su parte, los locales no lograron su misión y bajaron de división.

La peleada final entre Elche y Girona

Girona fue el gran protagonista en Montilivi, ya que generaron chances desde el primer minuto con ambición buscando la apertura del marcador, pero para la sorpresa de los locales el gol lo encontró primero el Elche. Fue a los 39’ minutos con gol del uruguayo Álvaro Rodríguez que con una gran jugada personal marcó la apertura del marcador.

La reacción de los locales llegó en el inicio del segundo tiempo, tras un rebote del arquero blanquiverde que aprovechó Arnau Martínez. A pesar de la igualdad, Girona se despide de la primera división española con empate al quedar penúltimo en la tabla de posiciones.

A pesar de que el técnico del Elche, Eder Sarabia había elogiado a Lucas Cepeda previo al encuentro ante el Girona, el chileno no fue considerado en la nómina del entrenador para el encuentro, por lo que no sumó minutos en la salvación milagrosa de los blanquiverdes.

La parte baja de la tabla española

Con la igualdad, Elche trepó a la decimoquinta posición con 43 unidades, mientras que el Girona se despide penúltimo de la Liga Española, al solo sumar 41 puntos. Los descendidos a la segunda división son el Real Oviedo, Girona y Mallorca, que ganó su encuentro pero necesitaba que el Elche perdiera.