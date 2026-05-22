Mirando de frente la posibilidad del descenso con un partido por jugar, la permanencia de Girona en LaLiga se decidirá este sábado a partir de las 15:00 hs, cuando enfrente a otro equipo complicado como Elche en el Municipal de Montilivi, por la última fecha de la temporada.

Ambos clubes llegan sabiendo que nada menos que una victoria les sirve, con los dos equipos separados por apenas dos puntos en la parte baja de la tabla antes de la jornada 38.

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 38 Girona Sin Comenzar Estadi Municipal de Montilivi – Girona Elche

Previa del partido Girona vs Elche

Ha sido una campaña agotadora para Girona, que se ubica 18° en La Liga con 40 puntos en 37 partidos, una cosecha construida sobre nueve victorias, 13 empates y 15 derrotas, con un registro de 38 goles a favor y 54 en contra.

En el Municipal de Montilivi, el equipo de Míchel ha sumado 23 puntos, producto de seis victorias, cinco empates y siete derrotas, lo que refleja un panorama irregular como local y ofrece poco para sugerir que una victoria cómoda esté garantizada este sábado.

Los locales no han ganado en sus últimos siete partidos, con su victoria más reciente ante Villarreal: un triunfo 1-0 en casa definido por un autogol de Pau Navarro. Sus últimos cinco partidos de liga han dejado dos empates y tres derrotas.

La más reciente de esas caídas fue un 1-0 como visitante ante Atlético de Madrid, prolongando una racha que dejó a los Blanquivermells con todo por hacer en la última jornada.

El equipo de Míchel ha intentado encontrar estabilidad. Una victoria como local este sábado sería un paso enorme para asegurar su permanencia en la máxima categoría, y con su destino completamente en sus propias manos, Girona tiene todos los incentivos para producir su mejor actuación de una segunda mitad de temporada difícil.

Pronóstico Girona vs Elche / © Imago

Elche llega apenas más cómodo en la lucha por evitar el descenso, ubicado 17° con 42 puntos, producto de 10 victorias, 12 empates y 15 derrotas, con un registro de 48 goles a favor y 56 en contra.

Ha sido una campaña de altibajos para el equipo de Eder Sarabia, que comenzó la temporada con una promesa real: dominando la posesión, manteniéndose ordenado en defensa y luciendo por un breve período como candidato a pelear por Europa, antes de que una racha sin triunfos durante enero y febrero lo arrastrara de vuelta hacia la zona baja.

Con apenas dos puntos de diferencia respecto a su rival, Elche sabe que un empate todavía podría ser suficiente dependiendo de otros resultados, aunque con el criterio de desempate por enfrentamientos directos de La Liga agregando capas de complejidad a las combinaciones, ganar sigue siendo la ruta más clara hacia la permanencia.

Su rendimiento como visitante, sin embargo, es el peor de la división: una victoria, cuatro empates y 13 derrotas fuera de casa, y esa vulnerabilidad le dará a Girona una razón real para confiar este sábado.

Elche llega tras una victoria 1-0 como local ante Getafe, y el equipo de Sarabia ha marcado en cada uno de sus últimos siete partidos, una consistencia ofensiva que lo ha mantenido competitivo en varios duelos cerrados esta temporada.

En el enfrentamiento directo más reciente, Elche consiguió una victoria 3-0 como local sobre Girona, y en los últimos cinco duelos entre ambos clubes, Girona ganó tres veces y Elche dos, sin empates.

Rendimiento en La Liga

Girona:

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Elche:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Girona vs Elche / © Imago

Vladyslav Vanat sigue fuera en Girona por la lesión en los isquiotibiales que sufrió en abril y no tendrá participación este sábado.

Marc Ter Stegen, cedido desde Barcelona, está fuera de acción desde febrero y apenas pudo disputar dos partidos esta temporada, por lo que Paulo Gazzaniga seguirá en el arco.

Portu ha estado ausente desde noviembre por una lesión de ligamento cruzado y no jugará, tras haber disputado solo 10 partidos durante la campaña.

Elche no contará con el entrenador Eder Sarabia en la banca este sábado, ya que el técnico está suspendido después de ser sancionado por supuestamente insultar al árbitro tras el partido ante Real Betis.

Yago Santiago está fuera por una lesión de rodilla, mientras que Adam Bouyar tampoco estará disponible por una molestia muscular.

Andre Silva y Álvaro Rodríguez deberían liderar nuevamente el ataque de Elche en su lucha por la permanencia.

Posibles formaciones Girona vs Elche

Girona:

Gazzaniga; Martinez, Frances, Reis, Moreno; Martin, Witsel, Ounahi; Gil, Tsygankov, Roca

Elche:

Dituro; Bigas, Affengruber, Chust; Valera, Villar, Aguado, Diangana, Morente; Rodriguez, Silva

Pronóstico Girona vs Elche

Nuestro pronóstico: Girona 2-1 Elche

Siete partidos sin ganar es una racha condenatoria, pero Girona tiene la motivación más poderosa este sábado, y el Municipal de Montilivi ha demostrado ser una fortaleza mucho más sólida de lo que su rendimiento como visitante sugiere.

El registro de Elche fuera de casa —el peor de la división— llega en el peor momento posible para el equipo de Sarabia, y con su entrenador mirando desde la tribuna en lugar de dirigir desde la banca, la interrupción podría resultar costosa en un partido donde los márgenes serán mínimos.

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