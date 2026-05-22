Datos Clave Cepeda y una final en España: Elche podría descender si cae ante el Girona. Los resultados que salvan a Cepeda: Una victoria o una igualdad salvarían al Elche en la última fecha. Una derrota los condena al descenso. La parte baja de la Liga Española: Elche se encuentra 17° con 42 puntos. Girona 18° con 40 unidades, y se encuentra en el último puesto que desciende.

La última jornada de la Liga Española será de infarto, ya que a pesar de que están todos los puestos de clasificación europea zanjados queda la disputa de la parte baja, con dos plazas al descenso de división. Durante la fecha pasada, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se salvaron con el Sevilla, pero aún queda un chileno que está en la cuerda floja a punto de descender.

Se trata de Lucas Cepeda, que con el Elche tendrá que jugar una final en la última fecha de la Liga Española ante el Girona. Ambas escuadras están en la parte baja, y el perdedor se quedará con la última plaza de descenso para la segunda división española.

La final de Cepeda contra el Girona

Actualmente, Elche se posiciona décimo séptimo con 42 unidades, mientras que el Girona está un puesto más abajo con 40 puntos. Girona actualmente está sacando pasaje para la segunda división al ser el último afectado en la tabla, pero el duelo ante el equipo de Lucas Cepeda es su última chance de salvarse del descenso.

Girona recibirá en el Estadio Montilivi a Elche en la última jornada. Si Elche vence o iguala por cualquier resultado ante los locales, mantendrán la categoría y disputarán la Liga Española en la temporada 2026/2027. Si los locales logran ganar por cualquier resultado, se salvan y condenan a los Blanquiverdes a la segunda categoría europea.

RESUMEN:

Si el Elche gana o empata se mantiene la categoría.

Si el Girona gana se mantendrá en primera división y condenará a Cepeda al descenso en España.

El aliento del técnico de Elche a Cepeda

En conferencia de prensa previo al encuentro ante el Girona, el técnico del la escuadra blanquiverde, Eder Sarabia, se refirió al presente de Lucas Cepeda en el equipo europeo, donde apuntó a que el ex atacante de Colo Colo viene de un club grande, y tiene la intención de ser uno de los mejores jugadores del club para seguir demostrando su nivel en el viejo continente.

“Lucas entrena y nos ayuda cada día. Queremos intentar ayudarle para que saque todo su nivel, porque es de esos jugadores que ganan partidos. Para el encuentro de mañana necesitamos que entienda lo que vamos a necesitar de él. Tenemos la convicción de que será un grandísimo jugador aquí y en Europa, ya que tiene las condiciones”, señaló Sarabia, halagando el trabajo del chileno en su primera experiencia en el viejo continente y apuntando a que mañana podría ver minutos en la cancha.