Colo Colo dio a conocer la partida de Lucas Cepeda del club, luego de varias horas tensas de negociación entre el club, el jugador y el Elche de España, elenco que se lleva al formado en Santiago Wanderers.

El acuerdo ya estaba listo desde hace algunas horas y solo faltaba la aprobación de Blanco y Negro, la que se llevó a cabo este jueves en una reunión de directorio. El Cacique recibirá 2,2 millones de dólares por el 70 por ciento del pase del delantero, por lo que se queda con la parte restante para futuras ventas.

🖐🏻 Colo Colo despide a Lucas Cepeda tras dos temporadas

A través de un comunicado en sus canales oficiales, Colo Colo despidió al futbolista: “¡éxito Lucas! Tras aprobación por unanimidad del directorio de Blanco y Negro, Lucas Cepeda continúa su carrera profesional en Europa. El jugador Cacique, fue parte del plantel campeón del Campeonato Nacional 2024 y de la Supercopa del mismo año, dejándonos como recuerdo grandes goles y momentos de gloria”.

“Te deseamos el mayor de los éxitos en tus nuevos desafíos”, añadió la publicación.

Pese a las críticas que recibió Lucas Cepeda en redes sociales por supuestas actitudes de desgano en sus últimos días como jugador de Colo Colo, los comentarios de este posteo tuvieron muchos mensajes de apoyo y de buenos deseos para el futbolista.

❓ ¿Colo Colo buscará un reemplazante para Lucas Cepeda?

El gerente deportivo Daniel Morón confirmó que Colo Colo buscará en el mercado un jugador que ocupe el lugar de Lucas Cepeda.

“Habíamos hablado con la directiva de que con los dos centrales, el lateral y el centrodelantero estábamos ok en el mercado, a no ser que hubiese alguna salida. Hoy ha habido una salida y seguramente tenemos que buscar algo que lo reemplace”, señaló Morón.

Aún no hay nombres para sustituir a Cepeda, por lo que la dirigencia de Blanco y Negro deberá buscar desde ya un nombre que cumpla esa función. Tiene hasta el 19 de febrero para fichar un futbolista, ya que esa es la fecha en que se cierra el mercado de pases (24 horas antes del inicio de la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026).

📊 Estos fueron los números de Lucas Cepeda en Colo Colo

Lucas Cepeda jugó 72 partidos con la camiseta de Colo Colo, anotando 15 goles y entregando 8 asistencias.

Ganó un Campeonato Nacional, una Supercopa y llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores.