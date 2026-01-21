Colo Colo tomó una decisión con Lucas Cepeda, futbolista que evidentemente no estaba a gusto en el Cacique, debido a que se habían rechazado algunas ofertas para que partiera a Europa.

Cepeda había recibido una propuesta de Elche de España en las últimas horas, segundo elenco de ese país que se había fijado en él tras Alavés, que finalmente no pudo llevárselo-

‼️ La decisión de Colo Colo con Lucas Cepeda

La decisión de Colo Colo fue vender a Lucas Cepeda. Según dio a conocer La Tercera, el cuadro popular aceptó la oferta de Elche, por lo que el jugador deja de ser parte del club.

Su traspaso se concreta por 3 millones de dólares, aunque en Macul se quedan con un porcentaje de la carta de Cepeda, con el fin de obtener ganancias en una futura venta del futbolista.

Con esto se termina una semana en la que el jugador no estaba cómodo, ya que sentía que necesitaba partir. Ahora quedó descartado para el partido amistoso con Peñarol en el estadio Centenario de Montevideo (Uruguay), por la Serie Río de La Plata 2026.

📊 Los números de Lucas Cepeda en su paso por Colo Colo

Lucas Cepeda llegó a inicios de 2024 a Colo Colo desde Santiago Wanderers, en un fichaje que parecía no ser relevante para el Cacique, sobre todo porque al inicio tuvo pocos minutos.

No obstante, tras unas primeras apariciones explosivas terminó siendo figura del equipo en 2024, guiando a los Albos al título del Campeonato Nacional y a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Además, fue número puesto en 2025, aunque el equipo bajó mucho su nivel y no repitió las buenas campañas. De todas maneras, el jugador fue de los rescatables y se las arregló para tener grandes partidos.

En total, Lucas Cepeda jugó 72 partidos con la camiseta de Colo Colo, anotando 15 goles y entregando 8 asistencias.

