Colo Colo cerró sus primeros amistosos del año con más dudas que certezas, una sensación que en Macul no pasó inadvertida y que aceleró decisiones al interior de las oficinas de Blanco y Negro. Más allá de los resultados, el cuerpo técnico y la dirigencia coincidieron en un diagnóstico claro: al equipo le falta peso futbolístico en la zona donde se ordena el juego y se toman las decisiones importantes, algo que no se corrige solo con rodaje.

En ese contexto, el mercado nuevamente pasó a transformarse en una urgencia, en especial cuando el torneo está ad portas de comenzar y el margen de error se reduce. Así apareció un nombre que comenzó a tomar fuerza en los pasillos del Monumental.

⚽ ¿Diego Valdés a Colo Colo?

Según información del periodista argentino César Luis Merlo, Colo Colo ya realizó una oferta formal por Diego Valdés, que actualmente milita en Vélez Sarsfield y que no ha logrado consolidar continuidad en el fútbol argentino. En Macul lo ven como una alternativa real para asumir el rol de conductor que el equipo todavía no consigue afianzar en este arranque de temporada.

La propuesta presentada considera un préstamo por toda la campaña, con una opción de compra a evaluar en diciembre, fórmula que responde directamente al momento del jugador, marcado por lesiones y un escenario deportivo que nunca terminó de acomodarlo en Liniers.

🚨Colo Colo busca avanzar por Diego Valdés: hizo una oferta formal de préstamo por un año y con opción de compra.

*️⃣Se espera una respuesta de Vélez en los próximos días. pic.twitter.com/pLVOKnn5ZS — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 24, 2026

🔍 La espera que define el movimiento

Hoy la operación está en manos de Vélez, que debe responder a la oferta y definir si acepta las condiciones planteadas. En el Monumental se han tomado con calma cada uno de los refuerzos, pero esperan que la respuesta por Valdés se dé lo antes posible.

La eventual llegada del formado en Audax Italiano, no se proyecta como un refuerzo más, sino como una apuesta para elevar el estándar competitivo del equipo. Por ahora, la jugada ya está hecha y el ruido comienza a sentirse en Pedrero, mientras el desenlace sigue abierto.