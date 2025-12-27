Los clubes del fútbol chileno van acelerando sus movimientos en el presente mercado de pases, sobre todo los que jugarán copas internacionales en la temporada 2026, por lo que las opciones de mercado e incluso algunos nombres interesantes se empiezan a acercar a dichos elencos que pretenden competir a la altura de lo que exige el escenario internacional.

En aquel universo de alternativas que ofrece el mercado aparece el nombre del volante nacional Diego Valdés, quien pese a tener contrato vigente con Vélez podría salir anticipadamente por las dificultades que atravesó en sus primeros meses en el elenco de Liniers, situación que hizo que uno de los grandes del fútbol chileno se activara para intentar su incorporación con miras al próximo año.

🧐 Diego Valdés es tentado para aterrizar en el Claro Arena

A mediados de este año Diego Valdés llegó a Vélez con cartel de figura procedente del América, pero las lesiones mermaron su adaptación en el cuadro dirigido por Guillermo Barros Schelotto y nunca pudo consolidarse como una alternativa estelar en el plantel, cuestión que pone en duda su continuidad.

Frente a ello, desde Chile uno de los elencos que disputará la Copa Libertadores del 2026 ya trabaja para pujar por el fichaje del otrora seleccionado chileno. De acuerdo a Cooperativa Deportes, en U Católica consultaron al propio Valdés por su condición actual en Vélez y si sería posible sacarlo del elenco del Fortín para traerlo al Claro Arena.

Igualmente, de avanzar en un acuerdo con Valdés en la UC deberían negociar directamente con Vélez considerando que el puentealtino tiene un vínculo contractual hasta el 2027 y un valor estimado de 3 millones de dólares, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt.

Valdés es seguido por la UC en este mercado de pases/ © IMAGO

🔹La UC tendría competencia en su intento por fichar a Valdés

Otro punto que puede convertirse en un obstáculo en los intereses de U Católica por ir por Diego Valdés es que no es el único club interesado en ficharlo en este mercado de pases, ya que desde México también buscan repatriarlo.

Días atrás desde tierras mexicanas el periodista Paco Montes indicó que Club León entregó una propuesta por la incorporación del formado en Audax Italiano, por lo que los cruzados tendrían que tener una buena oferta sobre la mesa para ganar la pulseada a los millones del cuadro de La Fiera.