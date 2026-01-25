En Sausalito y con algo de lluvia veraniega, Coquimbo Unido y U Católica definieron el SuperCampeón del fútbol Chileno. Los Cruzados llegaron tras eliminar a Huachipato por 4 goles a 2, mientras que los Piratas superaron a Deportes Limache por un ajustado 3 a 2. Una de las paradojas del encuentro fue la situación de Gary Medel que nunca había jugado una final con clubes, ni menos levantar un trofeo.

El duelo estuvo marcado por el juego cerrado y con pocas opciones para cada equipo durante los 90 minutos.

⚽ Los goles de de Coquimbo Unido vs U Católica por la SuperCopa de Chile 2026

El duelo no tuvo goles en los 90 minutos y se tuvo que ir a la definición por penales.

Alejandro Camargo se encargó de cerrar la tanda por 8 goles a 7.

📊 Estadísticas de Coquimbo Unido vs U Católica por la SuperCopa de Chile 2026

Supercopa – 2025 Final Coquimbo Unido 0 0 Segunda parte Universidad Católica Benjamin Gazzolo 51′

Guido Vadala 56′ Jhojan Valencia 21′

Jhojan Valencia 21′ Branco Ampuero 45′

🗓️ ¿Cuando vuelven a jugar Coquimbo Unido y U Católica?

La UC debutará en el Campeonato Nacional el domingo primero de febrero cuando visite a Deportes La Serena desde las 15:00 horas. Mientras que Coquimbo Unido visitará a U de Concepción el sábado 31 de enero a las 20:30 horas.