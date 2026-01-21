Gary Medel construyó una de las trayectorias más reconocidas del fútbol chileno moderno. Referente histórico de La Roja, bicampeón de América, líder en cada equipo donde jugó y con pasos por clubes de peso en Europa, el “Pitbull” parece tener un currículum sin fisuras.

Sin embargo, hay un dato que sorprende incluso a los hinchas más informados y que vuelve a tomar fuerza justo ahora: Gary Medel nunca ha ganado un título a nivel de clubes. Y este domingo, en la final de la Supercopa 2026 con Universidad Católica, tendrá la oportunidad más concreta de romper una estadística tan increíble como incómoda.

❓ ¿Cuál es la estadística que persigue a Gary Medel en su carrera?

Gary Medel no ha ganado ningún título oficial a nivel de clubes en toda su trayectoria profesional. Todos sus trofeos corresponden a la Selección chilena, con las Copas América 2015 y 2016 como los grandes hitos de su palmarés. Un caso prácticamente único para un jugador que ha pasado por instituciones como Boca Juniors, Sevilla, Inter de Milán, Besiktas, Bologna y Vasco da Gama.

🏆 ¿Por qué la Supercopa es una oportunidad histórica para Medel?

Porque es la primera final oficial que disputa desde su regreso a Universidad Católica.

El triunfo 4-2 de la UC sobre Huachipato en semifinales —con goles de Fernando Zampedri (2), Clemente Montes y Justo Giani— instaló al equipo cruzado en una definición directa por un trofeo. La Supercopa enfrentará a la UC contra el ganador de Coquimbo Unido vs Deportes Limache, y será el primer partido con un título en juego para Medel desde su retorno al fútbol chileno.

🔍 ¿Cómo se explica que nunca haya sido campeón en clubes?

La carrera de Medel parece marcada por una ironía constante: siempre llegó después o se fue antes de los títulos. Cada vez que estuvo cerca, el trofeo apareció justo cuando él ya no estaba.

En la UC debutó en plena hegemonía de Colo Colo entre 2006 y 2007, cuando los albos dominaban sin contrapeso. Luego partió a Boca Juniors a mediados de 2009 y, para su mala suerte, los cruzados fueron campeones del torneo nacional en 2010, justo cuando ya había dejado San Carlos.

Más tarde vino su paso por Sevilla, club que explotó en Europa apenas después de su salida, ganando tres Europa League consecutivas. En el Inter de Milán aterrizó en la peor década del club, sin títulos entre 2011 y 2020, y en Besiktas llegó tras un campeonato que no pudo repetir.

La historia se repitió en Bologna, Vasco da Gama y su segundo ciclo en Boca Juniors: equipos competitivos, carreras largas, pero ninguna copa para levantar. Un patrón tan repetido que ya es parte del mito alrededor del “Pitbull”.

🌍 ¿Qué equipos tuvo Gary Medel en Europa sin ganar títulos?

Gary Medel jugó en varios clubes importantes sin lograr consagraciones:

Sevilla (2011–2013)

Cardiff City (Premier League)

Inter de Milán (2014–2017)

Besiktas (2017)

Bologna (2018–2022)

Incluso en el Inter, uno de los gigantes de Italia, coincidió con el período más largo sin títulos del club entre 2011 y 2020.

⏳ ¿Por qué esta final de la Supercopa llega en un momento clave de su carrera?

Porque Medel tiene 38 años y está en el tramo final de su carrera profesional.

La Supercopa no es solo un partido más: es posiblemente la última gran opción real de sumar un título a nivel de clubes.

En lo simbólico, sería cerrar el círculo: debutó en la UC, se formó ahí y puede terminar levantando su primer trofeo con la misma camiseta.

📰 En resumen

Gary Medel nunca ha ganado un título a nivel de clubes.

Solo tiene trofeos con la Selección Chilena (Copas América 2015 y 2016).

La final de la Supercopa con la UC es su primera opción real en años.

Pasó por grandes clubes europeos sin consagrarse.

Tiene 38 años y está en la etapa final de su carrera.

Podría cerrar su historia profesional rompiendo una estadística insólita.

📣 Sigue la cobertura completa de la final de la Supercopa en AlAireLibre.cl, con previa, formaciones, análisis y todo el contexto del partido que puede cambiar para siempre la historia de Gary Medel.