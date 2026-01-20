U Católica se impuso por 4-2 a Huachipato en un emotivo partido de semifinales de la Supercopa 2026, disputado en el estadio Sausalito de Viña del Mar, que además dio inicio a la temporada del fútbol chileno. El partido fue un carrusel de emociones y se definió en los minutos finales.

Los Cruzados están a un partido de conquistar su primer título oficial del año: ahora esperan por Coquimbo Unido o Deportes Limache para la final de este domingo.

⚽ Los goles de Huachipato vs U Católica por la Supercopa 2026

Huachipato se puso en ventaja en los 40 minutos gracias a su goleador Lionel Altamirano. Tras el descanso lo empató U Católica con su máximo artillero histórico Fernando Zampedri, en los 56′, luego de un serio error del portero Rodrigo Odriozola, a quien se le soltó el balón tras un remate anterior.

Altamirano convirtió de penal en los 67′ (tras una mano de Daniel González en el área de la UC), aunque en los 74′ lo igualó Clemente Montes con un gran golpe de cabeza tras asistencia de Matías Palavecino.

Todo parecía irse a los penales, pero en los 90′ anotó Zampedri nuevamente, tras una salvada de Rafael Caroca en la línea, luego de una chilena de Justo Giani, en un momento en el que los precordilleranos estaban con todo en busca del tercero para evitar los penales.

Giani cerró un gran debut con Los Cruzados en los 90+5′ al marcar el cuarto gol, con arco descubierto, ya que el arquero Odriozola subió en una pelota detenida a buscar de forma desesperada la paridad.

📊 Estadísticas de Huachipato vs U Católica por la Supercopa 2026

Supercopa – 2025 semifinales
Universidad Católica
20/01/2026 19:00
4
2
Descanso : 0 1
Finalizado
Huachipato
  • Fernando Zampedri 56′
  • Clemente Montes 74′
  • Fernando Zampedri 90′
  • Justo Giani 90′
  • Gary Medel 45′
  • Jhojan Valencia 50′
  • Lionel Altamirano 40′
  • Lionel Altamirano 67′
  • Martin Ezequiel Canete 45′
  • Kevin Altez 81′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 6 ‘
Universidad Católica
Asistencia : Fernando Zampedri
90 + 6 ‘
Universidad Católica
Gol regular : Justo Giani
90 + 5 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Luciano Arriagada
90 + 5 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Claudio Sepulveda
90 + 4 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Diego Valencia
90 + 4 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Matias Palavecino
90 ‘
Universidad Católica
Gol regular : Fernando Zampedri
83 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Juan Diaz
83 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Branco Ampuero
81 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Kevin Altez
74 ‘
Universidad Católica
Asistencia : Matias Palavecino
74 ‘
Universidad Católica
Gol regular : Clemente Montes
73 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Nicolas Vargas
73 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Santiago Silva
73 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Maximiliano Rodriguez
73 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Lionel Altamirano
71 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Tomas Astaburuaga
71 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Bernardo Cerezo
70 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Justo Giani
70 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Cristian Cuevas
70 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Jimmy Martinez
70 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Jhojan Valencia
67 ‘
Huachipato
Penalti : Lionel Altamirano
60 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Cris Martinez
60 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Claudio Torres
60 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Kevin Altez
60 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Martin Ezequiel Canete
56 ‘
Universidad Católica
Gol regular : Fernando Zampedri
50 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Jhojan Valencia
45 + 1 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Martin Ezequiel Canete
45 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Gary Medel
40 ‘
Huachipato
Gol regular : Lionel Altamirano
[ +8 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +6 ‘ ] Asistencia de Fernando Zampedri en el gol.
[ +6 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Justo Giani!
[ +5 ‘ ] Cambio: se retira Claudio Sepulveda y entra en su lugar Luciano Arriagada.
[ +4 ‘ ] Cambio: se retira Matias Palavecino y entra en su lugar Diego Valencia.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Fernando Zampedri!
Cambio: se retira Branco Ampuero y entra en su lugar Juan Diaz.
Amonestación para Kevin Altez.
Asistencia de Matias Palavecino en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Clemente Montes!
Cambio: se retira Santiago Silva y entra en su lugar Nicolas Vargas.
Cambio: se retira Lionel Altamirano y entra en su lugar Maximiliano Rodriguez.
Cambio: se retira Bernardo Cerezo y entra en su lugar Tomas Astaburuaga.
Cambio: se retira Cristian Cuevas y entra en su lugar Justo Giani.
Cambio: se retira Jhojan Valencia y entra en su lugar Jimmy Martinez.
¡G O O O O O O L! – ¡Lionel Altamirano (Huachipato) anota desde el punto de penalti!
Cambio: se retira Claudio Torres y entra en su lugar Cris Martinez.
Cambio: se retira Martin Ezequiel Canete y entra en su lugar Kevin Altez.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Fernando Zampedri!
Amonestación para Jhojan Valencia.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +1 ‘ ] Amonestación para Martin Ezequiel Canete.
Amonestación para Gary Medel.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Lionel Altamirano!
El árbitro da inicio al encuentro.
Universidad Católica
4-2-3-1
Vicente Bernedo 1
Vicente
Bernedo
Bernardo Cerezo 28
Bernardo
Cerezo
Daniel Gonzalez 2
Daniel
Gonzalez
Branco Ampuero 19
Branco
Ampuero
Gary Medel 17
Gary
Medel
Jhojan Valencia 20
Jhojan
Valencia
Cristian Cuevas 15
Cristian
Cuevas
Matias Palavecino 10
Matias
Palavecino
Clemente Montes 11
Clemente
Montes
Fernando Zampedri 9
Fernando
Zampedri
Eugenio Mena 3
Eugenio
Mena
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Oscar Garnero
  • Suplentes
  • 27
    Dario Melo
  • 26
    Juan Diaz
  • 4
    Ignacio Perez
  • 14
    Jimmy Martinez
  • 7
    Justo Giani
  • 25
    Diego Corral
  • 18
    Juan Rossel
  • 30
    Diego Valencia
  • 23
    Tomas Astaburuaga
Huachipato
4-1-4-1
Rodrigo Odriozola 25
Rodrigo
Odriozola
Maicol Leon 24
Maicol
Leon
Renzo Malanca 13
Renzo
Malanca
Rafael Caroca 5
Rafael
Caroca
Lucas Velasquez 27
Lucas
Velasquez
Claudio Sepulveda 6
Claudio
Sepulveda
Maximiliano Gutierrez 28
Maximiliano
Gutierrez
Martin Ezequiel Canete 10
Martin
Ezequiel
Canete
Santiago Silva 8
Santiago
Silva
Claudio Torres 29
Claudio
Torres
Lionel Altamirano 9
Lionel
Altamirano
  • Entrenador
  • 0
    Jaime Garcia
  • Suplentes
  • 1
    Sebastian Mella
  • 4
    Jose Castro
  • 14
    Nicolas Vargas
  • 15
    Maximiliano Rodriguez
  • 16
    Luciano Arriagada
  • 22
    Javier Carcamo
  • 23
    Cris Martinez
  • 30
    Kevin Altez
  • 20
    Cristian Toro
13
Faltas Cometidas
13
1
Fuera de Juego
0
60
Posesión de Balón
40
2
Tarjetas Amarillas
2
2
Tiros Fuera
4
1
Tiros Bloqueados
1
12
Tiros a Puerta
3
3
Corners
1
0
Tarjetas Rojas
0
0
Penaltis
1
6
Tiros Libres
13
1
Paradas
4
5
Intentos de Gol
4
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
1
Tiros Fuera 2ª Mitad
2
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
9
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
3
Corners 1ª Mitad
0
0
Corners 2ª Mitad
1
60
Posesión de Balón 1ª Mitad
40
60
Posesión de Balón 2ª Mitad
40
4
Faltas Cometidas 1ª Mitad
7
9
Faltas Cometidas 2ª Mitad
6
Últimos enfrentamientos
UNI 4 – 2 HUA 20/01/2026
HUA 0 – 0 UNI 29/11/2025
UNI 1 – 0 HUA 14/06/2025
UNI 4 – 0 HUA 25/08/2024
HUA 0 – 0 UNI 30/03/2024

📅 ¿Cuándo juega U Católica la final de la Supercopa 2026?

U Católica disputara la final de la Supercopa este domingo a las 19:00 horas otra vez en el estadio Sausalito de Viña del Mar: su rival sale del ganador entre Coquimbo Unido y Deportes Limache, que se enfrentarán este miércoles 20 de enero a la misma hora.

Para ver estos compromisos debes acceder a TNT Sports en TV cable y TNT Sports en HBO Max.

Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover en solo segundos y recibe todas las noticias deportivas