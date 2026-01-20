U Católica se impuso por 4-2 a Huachipato en un emotivo partido de semifinales de la Supercopa 2026, disputado en el estadio Sausalito de Viña del Mar, que además dio inicio a la temporada del fútbol chileno. El partido fue un carrusel de emociones y se definió en los minutos finales.
Los Cruzados están a un partido de conquistar su primer título oficial del año: ahora esperan por Coquimbo Unido o Deportes Limache para la final de este domingo.
⚽ Los goles de Huachipato vs U Católica por la Supercopa 2026
Huachipato se puso en ventaja en los 40 minutos gracias a su goleador Lionel Altamirano. Tras el descanso lo empató U Católica con su máximo artillero histórico Fernando Zampedri, en los 56′, luego de un serio error del portero Rodrigo Odriozola, a quien se le soltó el balón tras un remate anterior.
Altamirano convirtió de penal en los 67′ (tras una mano de Daniel González en el área de la UC), aunque en los 74′ lo igualó Clemente Montes con un gran golpe de cabeza tras asistencia de Matías Palavecino.
Todo parecía irse a los penales, pero en los 90′ anotó Zampedri nuevamente, tras una salvada de Rafael Caroca en la línea, luego de una chilena de Justo Giani, en un momento en el que los precordilleranos estaban con todo en busca del tercero para evitar los penales.
Giani cerró un gran debut con Los Cruzados en los 90+5′ al marcar el cuarto gol, con arco descubierto, ya que el arquero Odriozola subió en una pelota detenida a buscar de forma desesperada la paridad.
📊 Estadísticas de Huachipato vs U Católica por la Supercopa 2026
- Fernando Zampedri 56′
- Clemente Montes 74′
- Fernando Zampedri 90′
- Justo Giani 90′
- Gary Medel 45′
- Jhojan Valencia 50′
- Lionel Altamirano 40′
- Lionel Altamirano 67′
- Martin Ezequiel Canete 45′
- Kevin Altez 81′
Bernedo
Cerezo
Gonzalez
Ampuero
Medel
Valencia
Cuevas
Palavecino
Montes
Zampedri
Mena
- Entrenador
-
0Daniel Oscar Garnero
- Suplentes
-
27Dario Melo
-
26Juan Diaz
-
4Ignacio Perez
-
14Jimmy Martinez
-
7Justo Giani
-
25Diego Corral
-
18Juan Rossel
-
30Diego Valencia
-
23Tomas Astaburuaga
Odriozola
Leon
Malanca
Caroca
Velasquez
Sepulveda
Gutierrez
Ezequiel
Canete
Silva
Torres
Altamirano
- Entrenador
-
0Jaime Garcia
- Suplentes
-
1Sebastian Mella
-
4Jose Castro
-
14Nicolas Vargas
-
15Maximiliano Rodriguez
-
16Luciano Arriagada
-
22Javier Carcamo
-
23Cris Martinez
-
30Kevin Altez
-
20Cristian Toro
📅 ¿Cuándo juega U Católica la final de la Supercopa 2026?
U Católica disputara la final de la Supercopa este domingo a las 19:00 horas otra vez en el estadio Sausalito de Viña del Mar: su rival sale del ganador entre Coquimbo Unido y Deportes Limache, que se enfrentarán este miércoles 20 de enero a la misma hora.
