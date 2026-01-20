U Católica se impuso por 4-2 a Huachipato en un emotivo partido de semifinales de la Supercopa 2026, disputado en el estadio Sausalito de Viña del Mar, que además dio inicio a la temporada del fútbol chileno. El partido fue un carrusel de emociones y se definió en los minutos finales.

Los Cruzados están a un partido de conquistar su primer título oficial del año: ahora esperan por Coquimbo Unido o Deportes Limache para la final de este domingo.

⚽ Los goles de Huachipato vs U Católica por la Supercopa 2026

Huachipato se puso en ventaja en los 40 minutos gracias a su goleador Lionel Altamirano. Tras el descanso lo empató U Católica con su máximo artillero histórico Fernando Zampedri, en los 56′, luego de un serio error del portero Rodrigo Odriozola, a quien se le soltó el balón tras un remate anterior.

Altamirano convirtió de penal en los 67′ (tras una mano de Daniel González en el área de la UC), aunque en los 74′ lo igualó Clemente Montes con un gran golpe de cabeza tras asistencia de Matías Palavecino.

Todo parecía irse a los penales, pero en los 90′ anotó Zampedri nuevamente, tras una salvada de Rafael Caroca en la línea, luego de una chilena de Justo Giani, en un momento en el que los precordilleranos estaban con todo en busca del tercero para evitar los penales.

Giani cerró un gran debut con Los Cruzados en los 90+5′ al marcar el cuarto gol, con arco descubierto, ya que el arquero Odriozola subió en una pelota detenida a buscar de forma desesperada la paridad.

📊 Estadísticas de Huachipato vs U Católica por la Supercopa 2026

Supercopa – 2025 semifinales Universidad Católica 4 2 Descanso : 0 1 Finalizado Huachipato

Clemente Montes 74′

Fernando Zampedri 90′

Justo Giani 90′ Gary Medel 45′

Jhojan Valencia 50′ Lionel Altamirano 40′ Lionel Altamirano 67′ Martin Ezequiel Canete 45′

Martin Ezequiel Canete 45′ Kevin Altez 81′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

[ +8 ' ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. [ +6 ' ] Asistencia de Fernando Zampedri en el gol. [ +6 ' ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Justo Giani! [ +5 ' ] Cambio: se retira Claudio Sepulveda y entra en su lugar Luciano Arriagada. [ +4 ' ] Cambio: se retira Matias Palavecino y entra en su lugar Diego Valencia. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Fernando Zampedri! Cambio: se retira Branco Ampuero y entra en su lugar Juan Diaz. Amonestación para Kevin Altez. Asistencia de Matias Palavecino en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Clemente Montes! Cambio: se retira Santiago Silva y entra en su lugar Nicolas Vargas. Cambio: se retira Lionel Altamirano y entra en su lugar Maximiliano Rodriguez. Cambio: se retira Bernardo Cerezo y entra en su lugar Tomas Astaburuaga. Cambio: se retira Cristian Cuevas y entra en su lugar Justo Giani. Cambio: se retira Jhojan Valencia y entra en su lugar Jimmy Martinez. ¡G O O O O O O L! – ¡Lionel Altamirano (Huachipato) anota desde el punto de penalti! Cambio: se retira Claudio Torres y entra en su lugar Cris Martinez. Cambio: se retira Martin Ezequiel Canete y entra en su lugar Kevin Altez. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Fernando Zampedri! Amonestación para Jhojan Valencia. Ya en juego el segundo tiempo. [ +5 ' ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +1 ' ] Amonestación para Martin Ezequiel Canete. Amonestación para Gary Medel. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Lionel Altamirano! El árbitro da inicio al encuentro.

Bernedo 28 Bernardo

Cerezo 2 Daniel

Gonzalez 19 Branco

Ampuero 17 Gary

Medel 20 Jhojan

Valencia 15 Cristian

Cuevas 10 Matias

Palavecino 11 Clemente

Montes 9 Fernando

Zampedri 3 Eugenio

Mena Entrenador

0 Daniel Oscar Garnero

Suplentes

27 Dario Melo



26 Juan Diaz



4 Ignacio Perez



14 Jimmy Martinez



7 Justo Giani



25 Diego Corral



18 Juan Rossel



30 Diego Valencia



23 Tomas Astaburuaga

Huachipato Huachipato 4-1-4-1 25 Rodrigo

Odriozola 24 Maicol

Leon 13 Renzo

Malanca 5 Rafael

Caroca 27 Lucas

Velasquez 6 Claudio

Sepulveda 28 Maximiliano

Gutierrez 10 Martin

Ezequiel

Canete 8 Santiago

Silva 29 Claudio

Torres 9 Lionel

Altamirano Entrenador

0 Jaime Garcia

Suplentes

1 Sebastian Mella



4 Jose Castro



14 Nicolas Vargas



15 Maximiliano Rodriguez



16 Luciano Arriagada



22 Javier Carcamo



23 Cris Martinez



30 Kevin Altez



20 Cristian Toro

13 Faltas Cometidas 13 1 Fuera de Juego 0 60 Posesión de Balón 40 2 Tarjetas Amarillas 2 2 Tiros Fuera 4 1 Tiros Bloqueados 1 12 Tiros a Puerta 3 3 Corners 1 0 Tarjetas Rojas 0 0 Penaltis 1 6 Tiros Libres 13 1 Paradas 4 5 Intentos de Gol 4 1 Tiros Fuera 1ª Mitad 2 1 Tiros Fuera 2ª Mitad 2 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 9 Tiros a Puerta 2ª Mitad 2 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 3 Corners 1ª Mitad 0 0 Corners 2ª Mitad 1 60 Posesión de Balón 1ª Mitad 40 60 Posesión de Balón 2ª Mitad 40 4 Faltas Cometidas 1ª Mitad 7 9 Faltas Cometidas 2ª Mitad 6 Últimos enfrentamientos UNI 4 – 2 HUA 20/01/2026 HUA 0 – 0 UNI 29/11/2025 UNI 1 – 0 HUA 14/06/2025 UNI 4 – 0 HUA 25/08/2024 HUA 0 – 0 UNI 30/03/2024

📅 ¿Cuándo juega U Católica la final de la Supercopa 2026?

U Católica disputara la final de la Supercopa este domingo a las 19:00 horas otra vez en el estadio Sausalito de Viña del Mar: su rival sale del ganador entre Coquimbo Unido y Deportes Limache, que se enfrentarán este miércoles 20 de enero a la misma hora.

