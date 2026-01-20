Coquimbo Unido vs Deportes Limache se enfrentan este miércoles en Viña del Mar por una semifinal histórica. El campeón del Campeonato Nacional 2025 choca con el sorprendente finalista de la Copa Chile en un duelo que abre el camino para definir al nuevo supercampeón del fútbol chileno.

La Supercopa 2026 continúa con un cruce que mezcla jerarquía y revelación. Coquimbo llega con el respaldo de su temporada más sólida en Primera División, mientras que Limache busca confirmar que lo hecho en Copa Chile no fue casualidad. Ambos saben que están a un solo partido de disputar su primera final del certamen y escribir una página inédita en su historia.

📺 ¿Qué canal transmite Coquimbo vs Limache EN VIVO en Chile?

La semifinal de la Supercopa 2026 será transmitida en vivo por:

TNT Sports Premium (TV)

(TV) HBO Max (streaming)

Canales según cableoperador (Chile):

VTR: 165 / 855

DirecTV: 631 / 1631

Claro: 190 / 490

Entel TV: 242

Mundo: 160

🕒 ¿A qué hora juega Coquimbo vs Limache por la Supercopa 2026?

El partido está programado para:

📆 Miércoles 21 de enero de 2026

⏰ 19:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Sausalito, Viña del Mar

📡 ¿Dónde ver Coquimbo vs Limache EN VIVO ONLINE?

La transmisión online oficial estará disponible en:

HBO Max – web y app

Compatible con Smart TV, celular, tablet y computador.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Coquimbo vs Limache?

Además de la TV, podrás seguir el partido gratis con cobertura completa en:

👉 AlAireLibre.cl

(minuto a minuto, incidencias, reacciones y análisis editorial)

Cabe recordar que la Supercopa 2026 inaugura la temporada del fútbol chileno con un formato especial de semifinales y final, disputadas íntegramente en Viña del Mar. Clasificaron:

Coquimbo Unido (campeón de la Liga de Primera 2025)

(campeón de la Liga de Primera 2025) Universidad Católica (segundo lugar del torneo)

(segundo lugar del torneo) Huachipato (campeón de Copa Chile 2025)

(campeón de Copa Chile 2025) Deportes Limache (subcampeón de Copa Chile)

Un dato clave: solo Universidad Católica ha ganado este trofeo. Coquimbo, Huachipato y Limache buscan levantarlo por primera vez.

🟡⚫ ¿Cómo llega Coquimbo Unido a la semifinal de la Supercopa?

El cuadro pirata llega como campeón vigente del fútbol chileno, respaldado por una campaña histórica basada en solidez defensiva, regularidad y madurez competitiva.

En la antesala de la Supercopa, Coquimbo igualó 0-0 ante Huachipato en un amistoso reciente y previamente venció 2-1 a Deportes Concepción en la Noche Lila. El equipo de Fernando Díaz apunta a imponer jerarquía y experiencia en partidos de alta presión.

🔴⚪ ¿Cómo llega Deportes Limache a la Supercopa?

El “Tomate Mecánico” es la gran sorpresa del certamen. Tras una destacada Copa Chile 2025, donde eliminó a Coquimbo en cuartos de final, Limache llega con confianza y sin complejos.

En la previa, derrotó 2-0 a Everton en un amistoso disputado en el mismo Estadio Sausalito, escenario que ahora lo recibe para un desafío histórico. El equipo ha mostrado carácter, orden y personalidad para competir ante rivales de mayor presupuesto.

🔵 Formación de Coquimbo Unido vs Deportes Limache

De no mediar cambios de última hora, Coquimbo formaría así:

Coquimbo Unido (DT):

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Manuel Fernández, Matías Fracchia, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Luis Riveros, Nicolás Johansen y Martín Mundaca.

🔴 Formación de Deportes Limache vs Coquimbo Unido

Limache prepara el siguiente once:

Deportes Limache (DT):

Matías Bórquez; Yerko González, Alfonso Parot, Augusto Aguirre, Marcelo Flores; Misael Llantén, César Pinares, Jean Meneses; Joaquín Montecinos, Daniel “Popín” Castro y Jean Meneses.

📰 En resumen

Coquimbo Unido vs Deportes Limache por la Supercopa 2026

Hora: 19:00 de Chile

Transmite: TNT Sports Premium y HBO Max

Sede: Estadio Sausalito (Viña del Mar)

📣 Sigue Coquimbo vs Limache EN VIVO en AlAireLibre.cl, con el minuto a minuto, análisis y todas las reacciones del camino al supercampeón del fútbol chileno.