Coquimbo Unido y Deportes Concepción se medirán este domingo 29 de marzo a las 12:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa de la Liga. Ambos equipos llegan con la obligación de sumar tras resultados opuestos en la jornada anterior.
El encuentro será transmitido a través de TNT Sports y en HBO Max.
¿Quién transmite en vivo Coquimbo Unido vs Deportes Concepción?
- 📺 TV: TNT Sports.
- 💻 Streaming: HBO Max.
¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo Unido vs Deportes Concepción?
El partido entre Coquimbo Unido y Deportes Concepción se disputará este domingo 29 de marzo, a partir de las 12:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
- 🗓 Fecha: Domingo 29 de marzo
- 🕛 Hora: 12:00 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
Árbitros del partido entre Coquimbo Unido vs Deportes Concepción
- Árbitro: Héctor Jona.
- 1er asistente: Eric Pizarro.
- 2do asistente: Nicolás Allende.
- Cuarto árbitro: Diego Paredes.
- VAR: Gastón Philippe.
- AVAR: Claudio Díaz.
¿Cómo llegan Coquimbo Unido y Deportes Concepción al partido?
Coquimbo Unido viene de conseguir un triunfo como visitante tras imponerse por 1-0 a Huachipato, resultado que le permitió sumar confianza en el grupo.
Deportes Concepción, en tanto, cayó por 3-1 ante Colo Colo en el Ester Roa, en un partido donde no logró sostener el ritmo ante el cuadro albo.
El último enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 28 de febrero de 2026, por el torneo nacional, y terminó con triunfo de Deportes Concepción por 1-0 sobre Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso.
Probable formación de Coquimbo Unido
Gonzalo Flores; Dylan Escobar, Elvis Hernández, Juan Cornejo y Manuel Fernández; Benjamín Chandía, Dylan Glaby y Sebastián Galani; Cristián Zavala, Guido Vadalá y Luis Riveros.
Probable formación de Deportes Concepción
César Dutra; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo; Jorge Henríquez, Nelson Sepúlveda, Misael Dávila, Leonardo Valencia; Diego Carrasco; Ignacio Mesías y Carlos Escobar.