El proyecto para el Nuevo Estadio Monumental de Colo Colo acaba de dar su paso más importante en las oficinas de Blanco y Negro. Tras la última reunión de directorio ordinaria de este miércoles, la concesionaria confirmó que la búsqueda del socio estratégico para financiar la remodelación ya entró en su fase definitiva. Se acabaron las especulaciones: el club ya negocia directamente con tres empresas líderes a nivel mundial que se encargarán de conseguir los recursos para la “Nueva Ruca”.

A diferencia de lo que muchos hinchas esperaban tras los rumores de marcas como Red Bull, el objetivo de Aníbal Mosa y la Comisión Estadio ha sido asegurar a los “pesos pesados” del marketing deportivo global. Según explicó el mandamás de la sociedad anónima, de un listado inicial de 14 compañías, hoy solo quedan tres finalistas que tienen una semana para presentar sus propuestas finales. Son firmas que han levantado estadios en la Premier League, la MLS y que hoy tienen el futuro de la casa del “Cacique” en sus manos.

¿Cuáles son las 3 empresas que negocian el nombre del nuevo Monumental?

Las firmas que siguen en competencia son verdaderos titanes de la industria: Elevate, Playfly e IMG. Blanco y Negro aprobó que la comisión estadio negocie con este trío para gestionar el patrocinio que costeará una obra proyectada a cuatro años. “Son compañías líderes a nivel mundial y han participado en el desarrollo de los estadios más importantes del mundo”, aseguró Mosa.

Elevate: Nacidos de una alianza con los San Francisco 49ers, son especialistas en maximizar ingresos. Han trabajado en el nuevo estadio del Everton de Inglaterra, el Nou Mestalla del Valencia y, recientemente, facilitaron el renombramiento del Chase Stadium, la casa del Inter Miami de Lionel Messi.

Playfly: Esta agencia gringa de medios y tecnología viene de ser finalista en los Sports Business Awards 2026. Son expertos en la MLS, donde aseguraron el nombre del estadio del Real Salt Lake . También tienen presencia en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), manejando el branding de equipos como los Minnesota Twins.

Esta agencia gringa de medios y tecnología viene de ser finalista en los Sports Business Awards 2026. Son expertos en la MLS, donde aseguraron el nombre del estadio del . También tienen presencia en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), manejando el branding de equipos como los Minnesota Twins. IMG (International Management Group): Es probablemente la agencia más influyente del planeta. Son parte de TKO Group Holdings, los mismos dueños de la UFC y la WWE. Gestionan torneos como Wimbledon y son los distribuidores oficiales de la Premier League. En estadios, su joya es el contrato del Mercedes-Benz Stadiumdel Atlanta United.

¿Por qué Colo Colo descartó cerrar directamente con una marca ahora?

La estrategia de Blanco y Negro es profesionalizar la búsqueda. Antes de ponerle un logo al cemento, necesitan a los expertos que “vendan” el Monumental al mejor postor global. El foco actual no es firmar con una bebida o un banco, sino elegir a la agencia que garantice el contrato más lucrativo de la historia del fútbol chileno. “Hoy se está eligiendo la empresa para buscar a la otra empresa”, explicaron, buscando evitar errores de gestión que frenaron proyectos anteriores.

¿Qué falta para que comiencen las obras en el Estadio Monumental?

El mandato del directorio es claro: cerrar el acercamiento con una de estas tres empresas en el cortísimo plazo. Una vez firmado el contrato de gestión, se iniciará la búsqueda de los recursos reales para la construcción. Se proyecta que el estadio esté listo en un periodo de cuatro años, transformando el actual render en una realidad presupuestada. Mientras tanto, el hincha se ilusiona con ver a su club al nivel de las potencias de la MLS o Europa.

En resumen

Finalistas: Playfly, IMG y Elevate pelean por el contrato de gestión.

Playfly, IMG y Elevate pelean por el contrato de gestión. Vínculos pro: Las empresas manejan marcas de la UFC, WWE, Premier League e Inter Miami.

Las empresas manejan marcas de la UFC, WWE, Premier League e Inter Miami. Estrategia: Se busca la agencia que consiga el patrocinio más alto de la historia de Chile.

Se busca la agencia que consiga el patrocinio más alto de la historia de Chile. Plazo: El proyecto apunta a estar terminado en 4 años.

¿Te gustaría que el nuevo Monumental tenga un nombre vinculado a la UFC o prefieres una marca más tradicional para la ruca? Opina y súmate al debate en AlAireLibre.cl.