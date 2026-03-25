La espera terminó para el pueblo colocolino. Tras la reunión ordinaria de Blanco y Negro de este miércoles, la dirigencia de Colo Colo confirmó los plazos oficiales y la envergadura técnica del proyecto para el nuevo Estadio Monumental. El plan, que busca transformar el reducto de Macul en un recinto de élite con estándares FIFA, ya tiene una hoja de ruta definida: se estima que la “Nueva Ruca” estará terminada en un plazo de 3 a 4 años, dependiendo de la agilidad en los permisos ambientales y de construcción que comenzarán a tramitarse este semestre.

¿Cuándo estará listo el nuevo Estadio Monumental y cuánto costará?

La directiva alba trazó un cronograma claro: la captación de recursos mediante el Naming Rights (nombre del estadio) tomará entre 12 a 18 meses. Una vez asegurado ese financiamiento, la construcción se extenderá por otros dos años o dos años y medio. “Si nosotros dentro del mes de abril pudiéramos colocar esa orden de compra… yo creo que en tres a cuatro años más”, señaló el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmando que el 2029 o 2030 sería el año del gran estreno.

La inversión para esta transformación total oscila entre los 100 y 120 millones de dólares, una cifra récord para el fútbol chileno que permitirá elevar la capacidad del estadio a 60 mil espectadores.

El gran triunfo táctico de Blanco y Negro es el compromiso de “no perder la localía”. El plan maestro contempla una remodelación por sectores, similar a la que realizó el Real Madrid o el River Plate argentino, permitiendo que la hinchada siga asistiendo a Macul mientras las grúas levantan la nueva infraestructura.

Anibal Mosa reconoció que el nuevo Estadio Monumental podría estar listo en cuatro años más @adnradiochile pic.twitter.com/MdEw4fjWja — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) March 25, 2026

Capacidad y estándares FIFA: ¿Cómo será el nuevo Monumental?

El objetivo es claro: 60 mil personas sentadas bajo las normativas más exigentes de la FIFA. Las empresas preclasificadas ya entregaron la factibilidad técnica para este aforo, lo que convertirá al Monumental en el estadio más grande y moderno del país. Durante el mes de abril se espera la firma de los contratos clave para iniciar la carrera contra el tiempo. Esto fue ratificado por el propio directivo: “Nosotros queremos que sean 60 mil personas, los trabajos están hechos para 60 mil personas, las tres empresas que nosotros hemos preclasificado, estuvieron acá, y creen que es factible desarrollar un estadio para 60 mil personas y efectivamente en esa línea nosotros estamos trabajando”.

¿Cuál es la programación de los próximos partidos de Colo Colo?

Mientras el estadio del futuro toma forma, el presente del equipo de Fernando Ortiz ya tiene calendario confirmado. La ANFP ratificó que el Cacique volverá a la Región del Biobío para enfrentar a Deportes Concepción el próximo domingo 5 de abril a las 15:30 horas.

Para la fecha siguiente, el Monumental recibirá a Coquimbo Unido en un horario especial: domingo 3 de mayo a las 17:30 horas, ajuste realizado por la participación internacional de los “Piratas”.

En resumen

Inauguración: Proyectada para dentro de 3 a 4 años.

Proyectada para dentro de 3 a 4 años. Aforo Final: 60.000 espectadores (Estándar FIFA).

60.000 espectadores (Estándar FIFA). Costo: Entre 100 y 120 millones de dólares.

Entre 100 y 120 millones de dólares. Localía: El equipo no saldrá de Macul durante la remodelación.

El equipo no saldrá de Macul durante la remodelación. Próximo duelo: Domingo 5 de abril vs. Deportes Concepción (Ester Roa).

¿Te parece que 60 mil personas es la capacidad ideal para el nuevo Monumental o Colo Colo debería haber apuntado a un aforo mayor para las finales continentales? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.