Colo Colo celebró su primer triunfo en la Copa de la Liga, pero esta buena noticia podría estar acompañada de una que afecte directamente al Estadio Monumental. Tras la victoria ante Deportes Concepción, Aníbal Mosa confirmó que Blanco y Negro presentará avances concretos sobre el naming rights en el directorio de este miércoles, una instancia que puede destrabar el acuerdo comercial más relevante del club en los últimos años.

Y es que a pesar de que es un ítem que genera debate entre los hinchas, el cambio de nombre del estadio significa una posibilidad de remodelar el recinto de Macul y modernizarlo y mejorarlo para los fanáticos del Cacique.

¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre el naming del Monumental?

El presidente de la concesionaria fue directo al referirse al avance de las gestiones: “Esperamos tener avances, estamos trabajando silenciosamente. Mañana en el directorio que vamos a tener esperamos mostrar alguna novedad con respecto a la empresa del naming rights”, señaló en Picado TV.

La declaración de Aníbal Mosa enciende la ilusión en los hinchas, pues sería la primera vez, después de mucho tiempo, donde podrían presentarse propuestas o acuerdos formales del proyecto estadio.

El empresario puertomontino reforzó la expectativa con un mensaje directo a los fanáticos: “esperamos tenerle noticias positivas a todos los colocolinos”.

¿Qué implica el acuerdo para Colo Colo y el futuro del Monumental?

Aunque no hay confirmación oficial de la empresa que pondría el nombre al estadio, hace varios días surgió la información que la multinacional de origen austriaco Red Bull, sería quien negociaría con Blanco y Negro.

El acuerdo implica que el estadio de Colo Colo no solo cambiará de nombre, sino que traerá consigo un gran impacto económico para la remodelación del Monumental.

Es por eso que la reunión de este miércoles toma tanta relevancia, ya que también podría acelerar los plazos para iniciar las obras y ajustar los detalles de la maqueta presentada en abril del año pasado.