Colo Colo tiene cinco jugadores con contrato vigente solo hasta diciembre de 2026: Arturo Vidal, Claudio Aquino, Tomás Alarcón, Erick Wiemberg y Lautaro Pastrán. A eso se suma el caso particular de Joaquín Sosa, cuya cesión desde el Bologna de Italia vence en junio.

El Cacique lidera en solitario la tabla del Campeonato Nacional y encabeza también su grupo en la Copa de la Liga, lo que significa que, según cómo cierre la temporada, las decisiones de renovación estarán condicionadas por si hay cupo o no en una copa internacional para 2027. A mayor ambición deportiva, mayor presión para retener piezas clave o reemplazarlas.

¿Quiénes son los cinco jugadores que terminan contrato en Colo Colo?

El caso más resonante es el de Arturo Vidal. El King activó una cláusula de renovación automática el año pasado que extendió su vínculo hasta diciembre de 2026, y ahora deberá negociar una nueva firma. Si Colo Colo clasifica a copa internacional y su rendimiento se mantiene, las chances de continuidad son reales, y si no, el club deberá evaluar si su peso simbólico y deportivo justifica otro año de contrato.

Claudio Aquino enfrenta un panorama más complejo. El argentino arrastra poca continuidad y su salario convierte su renovación en una decisión difícil de sostener económicamente si no recupera protagonismo en el segundo semestre.

Tomás Alarcón, llegado en el mercado de verano de 2025, ha tenido más minutos bajo la orden de Fernando Ortiz, pero no ha consolidado una titularidad indiscutida, lo que también pone en duda su permanencia. Wiemberg, por su parte, perdió terreno ante Diego Ulloa y lleva una temporada sin peso real en el equipo.

¿Qué pasa con Lautaro Pastrán y Joaquín Sosa?

Lautaro Pastrán llegó cedido por Belgrano de Argentina y su préstamo expira en diciembre. El problema está en los números: la opción de compra bordea el millón de dólares, una cifra difícil de justificar dado su bajo nivel de participación y de rendimiento. Si no suma más minutos en el segundo semestre, la ecuación no cierra para Blanco y Negro.

El caso de Joaquín Sosa es el único con fecha distinta: su cesión desde Bologna termina el próximo 30 de junio. Sin embargo, el propio Aníbal Mosa confirmó que el club tiene la opción de extender el préstamo hasta junio de 2027, y describió esa situación como estar “súper blindado”. Adquirir parte de su pase tiene también un costo de un millón de dólares. En la práctica, Sosa es el único de este grupo con la continuidad casi asegurada en el corto plazo.

La política de Blanco y Negro es no cerrar renovaciones ni desvinculaciones antes de fin de año, aunque pueden existir conversaciones informales. El mercado de invierno de este 2026 será el primer indicador real de hacia dónde apunta la planificación del Cacique para la próxima temporada.