Este miércoles, el ambiente de Colo Colo en Macul es de total confianza. Tras recuperar el liderato exclusivo del Campeonato Nacional 2026, una de las figuras del momento alzó la voz.

En diálogo con DSports, Lautaro Pastrán no ocultó sus intenciones: “El objetivo principal es que a fin de año nos podamos sentar con los dirigentes, evaluar y poder seguir en este club”. Pese a que su pase pertenece a Belgrano, el jugador ya puso las cartas sobre la mesa para transformarse en patrimonio albo.

¿Se queda Lautaro Pastrán en Colo Colo para el 2027?

El delantero manifestó su deseo de permanecer en el Monumental tras consolidarse como titular bajo el mando de Fernando Ortiz. Actualmente, el jugador se encuentra a préstamo desde Belgrano de Córdoba, pero Blanco y Negro posee una opción de compra por el 60% de su pase valorada en un millón de dólares. El club tiene hasta diciembre de 2026 para ejecutar esta cláusula y asegurar el pase del extremo que ya suma una asistencia clave en la presente temporada.

¿Cuánto debe pagar Colo Colo por el pase de Lautaro Pastrán?

La dirigencia alba ya tiene los montos sobre la mesa para evitar que la figura de 23 años regrese a Argentina. Aunque su contrato con Belgrano expira en 2027, la cesión actual incluye una ventana de compra. “El objetivo principal es que a fin de año nos podamos sentar con los dirigentes, evaluar y poder seguir en este club”, confesó el jugador en el citado medio. De cumplir con los hitos de rendimiento, el Popular desembolsará USD 1.000.000 para transformarlo en patrimonio del club.

¿Por qué Pastrán se ganó la titularidad con Fernando Ortiz?

Tras un paso irregular por Liga de Quito, el extremo llegó como el quinto refuerzo del 2026 bajo un manto de escepticismo. Sin embargo, su disciplina táctica y su aporte ofensivo (asistencia ante Audax) lo pusieron por encima de nombres como Claudio Aquino. “Este equipo físicamente está muy preparado. Tenemos jugadores con mucha trayectoria como Arturo (Vidal), que es un líder”, señaló Pastrán, destacando el “hambre de títulos” del plantel joven que lidera la Liga de Primera.

Y es que Pastrán ha pasado de ser el “quinto refuerzo” a una alternativa inamovible. Si mantiene el nivel mostrado ante Huachipato, la inversión de un millón de dólares parece ser un negocio redondo para un Colo Colo que busca proyectar jugadores con potencial de reventa.

En Resumen

Situación contractual: Préstamo desde Belgrano hasta diciembre de 2026.

Préstamo desde Belgrano hasta diciembre de 2026. Opción de compra: Un millón de dólares por el 60% de la carta.

Un millón de dólares por el 60% de la carta. Rendimiento actual: 2 titularidades consecutivas, 1 asistencia y 162 minutos jugados.

2 titularidades consecutivas, 1 asistencia y 162 minutos jugados. Gran deseo: Permanecer en Colo Colo antes de dar el salto al fútbol europeo.

¿Crees que Colo Colo debe pagar el millón de dólares por el pase de Lautaro Pastrán o es muy pronto para decidir? ¿Ha rendido más que los otros refuerzos del 2026? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.