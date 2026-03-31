Dicen que el fútbol siempre da revanchas, y uno de los delanteros más recordados y debatidos del último tiempo en el Monumental por fin tuvo la suya. El ex atacante de Colo Colo, Iván Morales, dejó atrás las críticas y una extensa sequía para matricularse con su primera conquista oficial vistiendo la camiseta de Argentinos Juniors. El “Tanque” fue titular —junto a su compatriota Brayan Cortés— y se erigió como la figura clave en el triunfo a domicilio de su escuadra ante Aldosivi por un duelo pendiente del Torneo de Apertura Argentino.

¿Cómo fue el gol de Iván Morales en Argentinos Juniors?

El delantero chileno venía sumando minutos importantes en la presente campaña, incluso jugando la fase previa de Copa Libertadores, pero el gol le era esquivo y las críticas comenzaban a asomarse en el “Bichito Colorado”. Sin embargo, la mufa se rompió definitivamente en el minuto 29 de la primera fracción en este duelo válido por la séptima jornada.

La jugada tuvo un marcado acento nacional: tras un preciso centro desde la izquierda obra del ex Universidad de Chile, Nicolás Oroz, Morales logró conectar el balón en el área chica para decretar la apertura de la cuenta y desatar su eufórica celebración. Minutos más tarde, Román Riquelme aumentaría las cifras para sellar la victoria del elenco de La Paternal.

¿Qué dijo el DT de Argentinos Juniors sobre Iván Morales?

La anotación de Morales no es una casualidad aislada, sino el resultado de un proceso de confianza. Días atrás, luego de un triunfo frente a Lanús, el entrenador Nicolás Diez tuvo que salir públicamente a blindar al atacante chileno ante algunos cuestionamientos.

En aquella conferencia, el estratega fue tajante en su respaldo: “Iván Morales la verdad que está haciendo un desgaste terrible, juega muy bien de espaldas, se le tiene que dar el gol. Se está bancando a defensores fuertes, tiene una potencia que no tenemos en otro delantero, cuando tiene que ir al espacio”, sostuvo el DT. Una confianza depositada que este martes trajo consigo los anhelados resultados en las redes argentinas.

En resumen

  • El contexto: Iván Morales anotó su primer gol con Argentinos Juniors.
  • El dato duro: El ex Colo Colo rompió su sequía goleadora de casi seis meses.
  • El objetivo: Morales buscará consolidarse como titular con el respaldo de su DT.
Apertura – 2026 DÍA DE PARTIDO 7
Aldosivi
31/03/2026 14:00
0
2
Half Time : 0 2
Finalizado
Argentinos Juniors
  • Blas Palavecino 30′
  • Martin Garcia 47′
  • Alejandro Villarreal 51′
  • Ivan Morales 29′
  • Roman Riquelme 37′
  • Francisco Alvarez 33′
  • Claudio Bravo 78′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
84 ‘
Argentinos Juniors
Sustitución entra : Lucas Gomez
84 ‘
Argentinos Juniors
Sustitución sale : Hernan Lopez
78 ‘
Argentinos Juniors
Tarjeta amarilla : Claudio Bravo
76 ‘
Argentinos Juniors
Sustitución entra : Gino Infantino
76 ‘
Argentinos Juniors
Sustitución sale : Alan Lescano
76 ‘
Argentinos Juniors
Sustitución entra : Claudio Bravo
76 ‘
Argentinos Juniors
Sustitución sale : Sebastian Prieto
72 ‘
Argentinos Juniors
Sustitución entra : Tomas Molina
72 ‘
Argentinos Juniors
Sustitución sale : Ivan Morales
72 ‘
Argentinos Juniors
Sustitución entra : Lautaro Giaccone
72 ‘
Argentinos Juniors
Sustitución sale : Emiliano Viveros
71 ‘
Aldosivi
Sustitución entra : David Juarez
71 ‘
Aldosivi
Sustitución sale : Blas Palavecino
71 ‘
Aldosivi
Sustitución entra : Junior Arias
71 ‘
Aldosivi
Sustitución sale : Nicolas Cordero
56 ‘
Aldosivi
Sustitución entra : Rodrigo Marquez
56 ‘
Aldosivi
Sustitución sale : Alejandro Villarreal
55 ‘
Aldosivi
Sustitución entra : Lucas Rodriguez
55 ‘
Aldosivi
Sustitución sale : Emanuel Iniguez
51 ‘
Aldosivi
Tarjeta amarilla : Alejandro Villarreal
47 ‘
Aldosivi
Tarjeta amarilla : Martin Garcia
46 ‘
Aldosivi
Sustitución entra : Martin Garcia
46 ‘
Aldosivi
Sustitución sale : Alan Sosa
37 ‘
Argentinos Juniors
Asistencia : Hernan Lopez
37 ‘
Argentinos Juniors
Gol regular : Roman Riquelme
33 ‘
Argentinos Juniors
Tarjeta amarilla : Francisco Alvarez
30 ‘
Aldosivi
Tarjeta amarilla : Blas Palavecino
29 ‘
Argentinos Juniors
Asistencia : Nicolas Oroz
29 ‘
Argentinos Juniors
Gol regular : Ivan Morales
[ +4 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
Cambio: se retira Hernan Lopez y entra en su lugar Lucas Gomez.
Amonestación para Claudio Bravo.
Cambio: se retira Alan Lescano y entra en su lugar Gino Infantino.
Cambio: se retira Sebastian Prieto y entra en su lugar Claudio Bravo.
Cambio: se retira Ivan Morales y entra en su lugar Tomas Molina.
Cambio: se retira Emiliano Viveros y entra en su lugar Lautaro Giaccone.
Cambio: se retira Blas Palavecino y entra en su lugar David Juarez.
Cambio: se retira Nicolas Cordero y entra en su lugar Junior Arias.
Cambio: se retira Alejandro Villarreal y entra en su lugar Rodrigo Marquez.
Cambio: se retira Emanuel Iniguez y entra en su lugar Lucas Rodriguez.
Amonestación para Alejandro Villarreal.
Amonestación para Martin Garcia.
Cambio: se retira Alan Sosa y entra en su lugar Martin Garcia.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +2 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Asistencia de Hernan Lopez en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Roman Riquelme!
Amonestación para Francisco Alvarez.
Amonestación para Blas Palavecino.
Asistencia de Nicolas Oroz en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Ivan Morales!
El árbitro da inicio al encuentro.
Aldosivi
4-1-4-1
Axel Werner 1
Axel
Werner
Guillermo Enrique 2
Guillermo
Enrique
Nicolas Zalazar 33
Nicolas
Zalazar
Joaquin Novillo 6
Joaquin
Novillo
Emanuel Iniguez 21
Emanuel
Iniguez
Alejandro Villarreal 30
Alejandro
Villarreal
Federico Acevedo 13
Federico
Acevedo
Alan Sosa 10
Alan
Sosa
Blas Palavecino 11
Blas
Palavecino
Nicolas Cordero 19
Nicolas
Cordero
Franco Leys 32
Franco
Leys
  • Entrenador
  • 0
    Guillermo Farre
  • Suplentes
  • 23
    Ignacio Chicco
  • 4
    Rodrigo Gonzalez
  • 5
    Roberto Agustin Bochi
  • 8
    Esteban Rolon
  • 9
    Junior Arias
  • 16
    Matias Morello
  • 18
    Lucas Rodriguez
  • 20
    Rodrigo Marquez
  • 28
    Santiago Moya
  • 55
    Martin Garcia
  • 22
    Facundo De La Vega
  • 29
    David Juarez
Argentinos Juniors
4-2-3-1
Brayan Cortés 25
Brayan
Cortés
Kevin Coronel 14
Kevin
Coronel
Francisco Alvarez 16
Francisco
Alvarez
Roman Riquelme 6
Roman
Riquelme
Sebastian Prieto 20
Sebastian
Prieto
Federico Fattori 24
Federico
Fattori
Nicolas Oroz 11
Nicolas
Oroz
Hernan Lopez 23
Hernan
Lopez
Alan Lescano 10
Alan
Lescano
Emiliano Viveros 29
Emiliano
Viveros
Ivan Morales 30
Ivan
Morales
  • Entrenador
  • 0
    Nicolas Diez
  • Suplentes
  • 48
    Facundo Jainikoski
  • 12
    Gonzalo Siri Payer
  • 4
    Erik Fernando Godoy
  • 7
    Lautaro Giaccone
  • 8
    Lucas Gomez
  • 17
    Franco Paredes
  • 26
    Claudio Bravo
  • 27
    Tomas Molina
  • 31
    Facundo Carrizo
  • 32
    Gino Infantino
  • 47
    Diego Porcel
  • 18
    Leandro Fernandez
14
Faltas Cometidas
13
1
Fuera de Juego
1
27
Posesión de Balón
73
3
Tarjetas Amarillas
2
2
Tiros Fuera
1
3
Tiros a Puerta
4
2
Corners
6
0
Tarjetas Rojas
0
6
Saques de Portería
7
0
Penaltis
0
14
Tiros Libres
15
2
Paradas
3
0
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
2
Tiros Fuera 2ª Mitad
0
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
3
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
2
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
2
Corners 1ª Mitad
4
0
Corners 2ª Mitad
2
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
6
8
Faltas Cometidas 2ª Mitad
7
Last Confrontations
ALD 0 – 2 ARG 31/03/2026
ARG 2 – 0 ALD 27/09/2025
ALD 1 – 2 ARG 31/07/2025
ARG 0 – 2 ALD 14/03/2025

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