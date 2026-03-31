Dicen que el fútbol siempre da revanchas, y uno de los delanteros más recordados y debatidos del último tiempo en el Monumental por fin tuvo la suya. El ex atacante de Colo Colo, Iván Morales, dejó atrás las críticas y una extensa sequía para matricularse con su primera conquista oficial vistiendo la camiseta de Argentinos Juniors. El “Tanque” fue titular —junto a su compatriota Brayan Cortés— y se erigió como la figura clave en el triunfo a domicilio de su escuadra ante Aldosivi por un duelo pendiente del Torneo de Apertura Argentino.

¿Cómo fue el gol de Iván Morales en Argentinos Juniors?

El delantero chileno venía sumando minutos importantes en la presente campaña, incluso jugando la fase previa de Copa Libertadores, pero el gol le era esquivo y las críticas comenzaban a asomarse en el “Bichito Colorado”. Sin embargo, la mufa se rompió definitivamente en el minuto 29 de la primera fracción en este duelo válido por la séptima jornada.

La jugada tuvo un marcado acento nacional: tras un preciso centro desde la izquierda obra del ex Universidad de Chile, Nicolás Oroz, Morales logró conectar el balón en el área chica para decretar la apertura de la cuenta y desatar su eufórica celebración. Minutos más tarde, Román Riquelme aumentaría las cifras para sellar la victoria del elenco de La Paternal.

¿Qué dijo el DT de Argentinos Juniors sobre Iván Morales?

La anotación de Morales no es una casualidad aislada, sino el resultado de un proceso de confianza. Días atrás, luego de un triunfo frente a Lanús, el entrenador Nicolás Diez tuvo que salir públicamente a blindar al atacante chileno ante algunos cuestionamientos.

En aquella conferencia, el estratega fue tajante en su respaldo: “Iván Morales la verdad que está haciendo un desgaste terrible, juega muy bien de espaldas, se le tiene que dar el gol. Se está bancando a defensores fuertes, tiene una potencia que no tenemos en otro delantero, cuando tiene que ir al espacio”, sostuvo el DT. Una confianza depositada que este martes trajo consigo los anhelados resultados en las redes argentinas.

En resumen

El contexto: Iván Morales anotó su primer gol con Argentinos Juniors.

Iván Morales anotó su con Argentinos Juniors. El dato duro: El ex Colo Colo rompió su sequía goleadora de casi seis meses.

El ex Colo Colo de casi El objetivo: Morales buscará consolidarse como titular con el respaldo de su DT.