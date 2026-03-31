El fútbol suele dar revanchas inesperadas, y el caso de Salomón Rodríguez es, quizás, el más llamativo de la temporada 2026. El delantero uruguayo, que llegó a Colo Colo como una inversión millonaria y se marchó “por la puerta de atrás” tras una paupérrima racha goleadora, vive hoy una auténtica resurrección. Convertido en la máxima figura del Montevideo City Torque, el atacante ha pasado de ser tildado de “fiasco” en Pedrero a ser el “killer” que todos elogian en el fútbol charrúa.

Su presente es un contraste doloroso para la dirigencia alba, que desembolsó 1,2 millones de dólares por la mitad de su pase y solo recibió tres goles en 26 partidos. Hoy, con la camiseta celeste del grupo City, Rodríguez ha recuperado la memoria frente al arco, anotando incluso un doblete ante un gigante como Nacional de Montevideo, lo que ha encendido las alarmas y el debate en Macul: ¿Fue un error dejarlo ir tan pronto?

Los números del “escándalo”: Salomón Rodríguez domina en Uruguay

El renacer de “Salogol”, como ya lo apodan en su tierra, es estadísticamente impecable. En apenas siete partidos de la liga uruguaya, Rodríguez ha convertido seis goles, promediando un tanto cada 119 minutos. Sus víctimas incluyen a Nacional, Wanderers y Juventud, situándolo en lo más alto de la tabla de goleo junto a figuras como Matías Arezo.

“Es un escándalo lo que juega, si no se puede comprar a Arezo, hay que ir a buscarlo a él”, comentan los hinchas charrúas en redes sociales, donde incluso lo han llegado a comparar con Romario por su movilidad y olfato en el área, una versión que nunca se vio en el Estadio Monumental bajo la presión de la camiseta alba.

¿Puede volver Salomón Rodríguez a Colo Colo en junio?

La gran interrogante que surge ante este nivel es su situación contractual. Rodríguez está cedido a préstamo por todo el 2026 en el Montevideo City Torque, pero su pase pertenece a Colo Colo hasta fines de 2027. Aunque técnicamente existe una ventana en el mercado de invierno (junio) donde se podría revisar su situación, en Blanco y Negro se lo toman con calma.

La intención inicial del club era revalorizar al jugador para una venta definitiva que permita recuperar la inversión realizada a Godoy Cruz. Sin embargo, ante la actual sequía de Javier Correa y las lesiones de Maximiliano Romero, el nombre de Salomón Rodríguez vuelve a rondar los pasillos del Monumental como una opción de “repesca” que, hasta hace meses, parecía imposible.

En resumen

El renacer: Salomón Rodríguez lleva 6 goles en 8 partidos en Uruguay.

Salomón Rodríguez lleva 6 goles en 8 partidos en Uruguay. El contraste: En Colo Colo solo marcó 3 goles en 26 encuentros oficiales.

En Colo Colo solo marcó 3 goles en 26 encuentros oficiales. Inversión: El Cacique es dueño del 50% de su pase (costó US$ 1,2 millones).

El Cacique es dueño del 50% de su pase (costó US$ 1,2 millones). Futuro: Está a préstamo todo el año, pero su racha abre el debate sobre un retorno en junio.

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