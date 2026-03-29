El momento de Salomón Rodríguez en Uruguay volvió a poner su nombre en la órbita de Colo Colo. El delantero marcó un doblete ante Nacional y llegó a seis goles en ocho partidos con Montevideo City Torque, números que contrastan con su decepcionante paso por Macul.

Su presente coincide con un dato relevante: el atacante está a préstamo durante toda la temporada, pero existe la opción de que pueda regresar al Cacique a mitad de año si las partes lo evalúan.

¿Puede volver Salomón Rodríguez a Colo Colo a mitad de año?

Según información de En Cancha, no hay impedimentos contractuales para que el delantero pueda retornar en el mercado de invierno. Desde su entorno incluso reconocen que “no hay nada que impida una vuelta a mitad de año”, aunque todo depende de que exista interés concreto.

Por ahora, ese escenario no se ha activado. Ni la dirigencia ni el cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz han iniciado gestiones para su regreso, pese a estar al tanto de su rendimiento en Uruguay.

El escenario que maneja Colo Colo con Rodríguez

En Macul siguen de cerca a Salomón Rodríguez, pero sin avanzar en conversaciones formales. El club mantiene la calma mientras evalúa sus alternativas ofensivas, en un contexto donde Javier Correa aún no logra consolidarse como el goleador esperado.

En paralelo, en Montevideo City Torque el panorama es distinto. El equipo uruguayo proyecta la temporada con normalidad y no ha tomado una decisión sobre el futuro del jugador, que podría mantenerse hasta fin de año o incluso ser adquirido.

Por ahora, el único hecho concreto es que mejoró su rendimiento: goles, continuidad y protagonismo. Un escenario que reabre una puerta para Colo Colo, pero que todavía no pasa de ser una opción sobre la mesa.