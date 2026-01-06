Colo Colo finalmente se saca un peso de encima en cuanto a la conformación de su plantel 2026 se refiere, ya que durante la noche de este lunes hubo novedades sobre el destino que tendrá el uruguayo Salomón Rodríguez, cuestionado delantero que definitivamente no seguirá siendo parte del plantel albo para esta nueva temporada.

Rodríguez, por quien Colo Colo pagó algo más de 2 millones de dólares a inicios del pasado año, no entraba en los planes del técnico Fernando Ortiz para esta campaña que se les avecina y por tanto en Pedrero le buscaban una salida, situación que estaría resuelta con un nuevo club para el atacante de 25 años, quien tendrá la chance de jugar la Copa Sudamericana.

✅ Salomón Rodríguez emprende un nuevo rumbo tras fracasar en Colo Colo

No era para nada un secreto que Rodríguez venía dándole más de un dolor de cabeza a Colo Colo en la planificación de esta temporada 2026, esto al no tener cabida en el plantel pero tampoco poder encontrarle una salida ante el poco interés de otros clubes por su fichaje, algo que tomó un giro en las últimas horas.

Y es que de acuerdo a lo señalado por el portal Dale Albo, durante el entrenamiento de los albos en su pretemporada de este último lunes el ex Godoy Cruz se despidió de sus compañeros dando a entender que está resuelto su adiós del club para emprender un nuevo rumbo en su carrera.

Según señala el citado medio, Rodríguez dejará Colo Colo para regresar a Uruguay y ser nuevo jugador del Montevideo City, una operación que debiese confirmarse en la reunión de directorio que sostendrá Blanco y Negro este miércoles 7 de enero.

Vale mencionar que el Montevideo City jugará la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, en la que deberá enfrentar a Defensor Sporting el próximo 3 de marzo en partido único por un lugar en la fase de grupos.

Salomón Rodríguez volverá a su país y Colo Colo deberá busca nuevo delantero/ © Photosport

⚽ Los números que deja Salomón Rodríguez en Colo Colo

Durante su estadía en el Estadio Monumental Salomón Rodríguez llegó a jugar 26 partidos entre Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores, teniendo una participación sin mayor gloria.