Deportes Limache vs Colo Colo es uno de los cruces que abre la temporada 2026 del fútbol chileno con un partido que genera expectación dentro y fuera de la cancha. El equipo tomatero recibirá al Cacique en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso, en un debut que podría contar con público visitante, algo poco habitual en este tipo de compromisos.

Mientras el Cacique busca comenzar el Campeonato Nacional con el pie derecho tras un 2025 complejo, en Limache trabajan contrarreloj junto a las autoridades para definir aforo, distribución de entradas y condiciones de seguridad. Aunque la venta general aún no comienza, ya hay información relevante para los hinchas que planean asistir.

🚨 ¿Cuándo juega Deportes Limache vs Colo Colo?

El partido entre Deportes Limache y Colo Colo, válido por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026, se disputará el:

📅 Sábado 31 de enero de 2026

⏰ 12:00 horas

🏟️ Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

❓ ¿Habrá público visitante en el Limache vs Colo Colo?

Todo apunta a que sí podría haber hinchas de Colo Colo, aunque la decisión final depende de las autoridades. Desde Deportes Limache han dado señales positivas respecto a permitir público visitante, considerando el aforo solicitado y el recinto elegido.

El presidente del club, César Villegas, adelantó que se está solicitando un aforo cercano a las 15.000 personas, aunque la cifra final podría ajustarse entre 12.000 y 15.000 espectadores, según lo que se resuelva en la reunión con Estadio Seguro.

🧐 ¿Cuándo salen a la venta las entradas para Limache vs Colo Colo?

La venta general de entradas aún no comienza, pero desde el club local adelantaron que el proceso debería activarse durante las próximas horas, una vez ratificado el aforo y los valores definitivos.

Por ahora, no hay tickets individuales disponibles, pero sí existe una alternativa para los hinchas locales.

🔎 ¿Dónde se podrán comprar las entradas para Limache vs Colo Colo?

Las entradas se venderán a través de Passline, la plataforma oficial definida por Deportes Limache.

Además, el club ya habilitó la venta de un abono para hinchas locales, que permite asegurar presencia en los partidos como local durante la temporada:

👉 https://www.passline.com/eventos/abonate-y-lleva-tu-pasion-en-las-venas

La venta de entradas individuales será informada oficialmente una vez finalizadas las reuniones con las autoridades.

💰 ¿Cuáles serán los precios de las entradas para Limache vs Colo Colo?

Por ahora, los precios no han sido confirmados oficialmente. Desde Deportes Limache indicaron que los valores quedarán definidos junto con el aforo autorizado.

Esta información será actualizada apenas exista confirmación oficial por parte del club organizador.

🥅 ¿Dónde se juega el Limache vs Colo Colo?

El partido se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander, recinto ubicado en Valparaíso, elegido por Limache para este compromiso por su mayor capacidad y mejores condiciones de control de accesos.

La elección del estadio busca:

Facilitar la organización del evento

Permitir un mayor aforo

Aumentar las posibilidades de público visitante

👀 ¿Qué canal transmite el Limache vs Colo Colo?

El duelo entre Deportes Limache y Colo Colo será transmitido EN VIVO por:

📺 TNT Sports Premium

💻 HBO Max

📰 EN RESUMEN

Limache y Colo Colo debutan en el Campeonato Nacional 2026

El partido se juega el sábado 31 de enero a las 12:00 horas

Será en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso

El aforo solicitado es de hasta 15.000 personas

Podría haber público visitante

Las entradas se venderán por Passline, pero aún no salen a la venta

👉 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura del debut de Colo Colo, la venta de entradas y el arranque de la Liga de Primera 2026.