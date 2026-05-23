Deportes La Serena tendrá que recibir por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026 a Deportes Limache en el Estadio La Portada. El duelo entre Granates y Tomateros se disputará el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 15:00 horas. El duelo está marcado por las distintas necesidades de los clubes, ya que el local necesita escapar de la parte baja, mientras que la visita buscará ser escolta de la competición.

Tras 12 fechas disputadas, Deportes La Serena se encuentra en la décimo tercera posición con 14 unidades, mientras que Deportes Limache se posiciona tercero con 21 unidades, a seis del líder de la competencia, Colo Colo.

¿Dónde y cómo ver en vivo La Serena vs Limache?

El encuentro entre los Granates y los Tomateros será emitido por las señales de TNT Sports Premium para la televisión, además de que también contará con transmisión por la plataforma de streaming HBO Max.

TV : TNT Sports Premium.

: TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs Limache?

Fecha : Domingo 24 de mayo.

: Domingo 24 de mayo. Hora : 15:00 horas.

: 15:00 horas. Estadio: La Portada, La Serena.

Árbitros de La Serena vs Limache

Árbitro central : Cristián Galaz.

: Cristián Galaz. 1er asistente : Carlos Poblete.

: Carlos Poblete. 2do asistente : Wladimir Muñoz.

: Wladimir Muñoz. 4to árbitro : Dione Rissios.

: Dione Rissios. VAR : Mario Salvo.

: Mario Salvo. AVAR: Juan Sepúlveda.

¿Cómo llegan La Serena y Limache?

En la jornada pasada Deportes La Serena sufrió una dura goleada en su visita a Santiago. Fue ante Palestino y el resultado terminó en un contundente 5-1 para los Baisanos, que agudizó la crisis en los Granates comandados por Felipe Gutiérrez.

Por su parte, Deportes Limache sufrió una dura caída ante Universidad Católica. Los Tomateros cayeron por 2-0 ante los Cruzados y perdieron la segunda posición en la tabla del Campeonato Nacional 2026.

Formaciones probables para La Serena vs Limache

Probable formación de La Serena:

Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón, Andrés Zanini, Yahir Salazar; Gonzalo Escalante, Joan Orellana, Jeisson Vargas, Felipe Chamorro; Diego Rubio y Ángelo Henríquez. DT: Felipe Gutiérrez.

Probable formación de Limache:

Matías Bórquez; Carlos Morales, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Marcelo Flores; Misael Llantén, Cesar Fuentes, Jean Meneses; Vicente Álvarez, Marcos Arturia y Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.

Minuto a minuto de La Serena vs Limache