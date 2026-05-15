Palestino se impuso con contundencia a La Serena por 5-1 y escaló valiosos puestos en el Campeonato Nacional 2026: los Árabes quedaron novenos con 17 puntos, a siete del puntero Colo Colo, aunque con la mayoría de la Fecha 12 aún por disputarse, por lo que su ubicación y perspectiva puede variar de aquí al domingo.

Por su parte, los Papayeros están undécimos con 14 unidades y se van a acercando a la parte baja de la tabla de posiciones. La escuadra de Felipe Gutiérrez pasa por un pésimo momento, ya que acumula cuatro partidos sin ganar en todas las competencias.

Este compromiso se jugó en el estadio Santa Laura, debido a que el césped de La Cisterna se está resembrando, con el fin de mantenerlo en buen nivel para sus próximos compromisos de las competencias locales y la Copa Sudamericana.

Los goles de Palestino vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026

Palestino hizo gran parte de la tarea en el primer tiempo: Bryan Carrasco abrió la cuenta en los seis minutos, dándole un golpe en el mentón de inmediato a La Serena y dejándolo con obligaciones ofensivas, escenario que no le ha quedado bien en toda la temporada a los Granates.

Francisco Montes aumentó en los 23′ y Nelson Da Silva hizo lo propio en los 39′, dejando el panorama casi resuelto antes del descanso y demostrando que la idea de Guillermo Farré va incrustándose en el plantel.

En el complemento vino el cuarto gol de los tetracolores gracias a César Munder: el formado en U Católica recibió falta en el área serénense, lo que significó penal. El mismo chileno-cubano se paró frente al balón, vio su penal atajada por el arquero Federico Lanzillota, pero en el remate finalmente anotó.

La quinta conquista la convirtió Jason León en los 82′, mientras que el descuento lo marcó Ángelo Henriquez en los 85′.

Estadísticas de Palestino vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026

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¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y La Serena?

Palestino vuelve a la cancha este miércoles 20 de mayo a las 20:00 horas de Chile en un desafío mayúsculo: visita a Gremio en Brasil con la obligación de ganarz para mantenerse vivo en la Copa Sudamericana 2026.

La Serena tendrá su siguiente desafío el domingo 24 de mayo a las 15:00 horas ante Limache en Quillota por la Fecha 13 del Campeonato Nacional 2026.