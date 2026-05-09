Deportes La Serena cayó por 2-4 ante Audax Italiano por la quinta jornada de la Copa de la Liga 2026, en el que fue uno de los partidazos de la fecha por la guerra de goles que se presenció en el Estadio La Portada. Los granates se quedaron con solamente una unidad.

Por su parte, la escuadra itálica cumplió su misión a la perfección, ya que logró remontar dos veces el marcador para quedarse con el partidazo de la jornada sabatina. Con esta victoria, los audinos escalaron a la primera posición con 10 unidades, a la espera del resultado entre Universidad de Chile y Unión La Calera, que juegan entre sí y tienen siete puntos.

Los goles de La Serena vs Audax Italiano por la Copa de la Liga 2026

A pesar de que los locales no se jugaban nada en el Grupo D, salieron con todo a buscar el partido, ya que a los tres minutos de iniciar el encuentro, Gonzalo Escalante aprovechó la asistencia de Felipe Chamorro para abrir el marcador. Por su parte, la reacción audina llegó 20’ minutos después, ya que tras un gran contraataque fue el joven Ignacio Fuenzalida quien marcó la igualdad en el norte.

La Serena siguió con su protagonismo en su hogar, y 10’ minutos después del empate fue Nicolás Stefanelli quien con un remate fuera del área marcó el 2-1, tras una floja respuesta del arquero itálico Tomás Ahumada. Pero cuando parecía que los granates se quedaban con la victoria hasta el descanso, nuevamente apareció el pequeño Fuenzalida para marcar el empate antes de llegar al entretiempo.

En el segundo tiempo la escuadra dirigida por Felipe Gutiérrez se fue quedando en desarrollo del juego, por lo que la visita aprovechó de crear mayores chances de gol, y lo consiguieron a los 50’ con un penal marcado por Michael Vadulli. Para rematar el encuentro fue el debutante, Ignacio Fuenzalida, quien sentenció las cosas a los 64’ con un Hat-Trick en su debut con la camiseta de Audax Italiano.

¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y Audax Italiano por la Copa de la Liga 2026?

Deportes La Serena cerrará su participación en su primera participación por la Copa de la Liga de local el próximo domingo 7 de junio, donde deberá enfrentar a Unión La Calera. El duelo entre granates y cementeros será disputado en el Estadio La Portada a partir de las 12:30 horas.

Por su parte, Audax Italiano se jugará una verdadera final ante Universidad de Chile por la sexta fecha de la Copa de la Liga. El choque entre azules e itálicos se disputará en el Estadio Nacional el 7 de junio a las 12:30 horas, ya que jugará en paralelo con los otros dos equipos del Grupo D.

Tabla de posiciones Grupo D de la Copa de la Liga